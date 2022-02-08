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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220208/voronkova-1771659941.html
Пострадавшей при пожаре Вере Воронковой сделали за две недели две операции
Пострадавшей при пожаре Вере Воронковой сделали за две недели две операции - РИА Новости, 08.02.2022
Пострадавшей при пожаре Вере Воронковой сделали за две недели две операции
Звезде сериалов "Марш Турецкого" и "Каменская" Вере Воронковой, пострадавшей при пожаре, за две недели сделали две пластические операции. Об этом сообщает Пятый РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:19
2022-02-08T17:12
шоубиз
знаменитости
звезды
вера воронкова
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Звезде сериалов "Марш Турецкого" и "Каменская" Вере Воронковой, пострадавшей при пожаре, за две недели сделали две пластические операции. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник. Врачи восстанавливали кисти рук и ухо актрисы. По данным СМИ, операции прошли успешно, наблюдается положительная динамика. 19 января стало известно, что артистка попала в ожоговую реанимацию. У Воронковой дома загорелась елка из-за короткого замыкания.Подробностями произошедшего позже делилась соседка актрисы. По ее словам, у знаменитости пострадали руки, так как она пыталась поймать и спасти кошку. В ноябре была госпитализирована Марина Хлебникова. В квартире певицы тоже произошел пожар. СМИ писали, что артистке сделали операцию по восстановлению кожи. 11 января звезду выписали из больницы.
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знаменитости, звезды, вера воронкова
13:19 08.02.2022 (обновлено: 17:12 08.02.2022)
 
Пострадавшей при пожаре Вере Воронковой сделали за две недели две операции

Пострадавшей при пожаре Вере Воронковой сделали за две недели две пластические операции

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Вера Воронкова
Актриса Вера Воронкова - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Звезде сериалов "Марш Турецкого" и "Каменская" Вере Воронковой, пострадавшей при пожаре, за две недели сделали две пластические операции. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
Врачи восстанавливали кисти рук и ухо актрисы. По данным СМИ, операции прошли успешно, наблюдается положительная динамика.
19 января стало известно, что артистка попала в ожоговую реанимацию. У Воронковой дома загорелась елка из-за короткого замыкания.
Подробностями произошедшего позже делилась соседка актрисы. По ее словам, у знаменитости пострадали руки, так как она пыталась поймать и спасти кошку.
В ноябре была госпитализирована Марина Хлебникова. В квартире певицы тоже произошел пожар. СМИ писали, что артистке сделали операцию по восстановлению кожи. 11 января звезду выписали из больницы.
Марина Хлебникова и Наталья Гулькина - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 18:50Шоубиз
Гулькина рассказала о самочувствии Хлебниковой
 
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