https://ria.ru/20220208/voronkova-1771659941.html

Пострадавшей при пожаре Вере Воронковой сделали за две недели две операции

Пострадавшей при пожаре Вере Воронковой сделали за две недели две операции - РИА Новости, 08.02.2022

Пострадавшей при пожаре Вере Воронковой сделали за две недели две операции

Звезде сериалов "Марш Турецкого" и "Каменская" Вере Воронковой, пострадавшей при пожаре, за две недели сделали две пластические операции. Об этом сообщает Пятый РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:19

2022-02-08T13:19

2022-02-08T17:12

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вера воронкова

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Звезде сериалов "Марш Турецкого" и "Каменская" Вере Воронковой, пострадавшей при пожаре, за две недели сделали две пластические операции. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник. Врачи восстанавливали кисти рук и ухо актрисы. По данным СМИ, операции прошли успешно, наблюдается положительная динамика. 19 января стало известно, что артистка попала в ожоговую реанимацию. У Воронковой дома загорелась елка из-за короткого замыкания.Подробностями произошедшего позже делилась соседка актрисы. По ее словам, у знаменитости пострадали руки, так как она пыталась поймать и спасти кошку. В ноябре была госпитализирована Марина Хлебникова. В квартире певицы тоже произошел пожар. СМИ писали, что артистке сделали операцию по восстановлению кожи. 11 января звезду выписали из больницы.

https://ria.ru/20220121/khlebnikova-1768968758.html

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знаменитости, звезды, вера воронкова