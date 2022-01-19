https://ria.ru/20220119/aktrisa-1768492866.html

Известная российская актриса экстренно госпитализирована с ожогами

Звезда сериалов "Марш Турецкого" и "Каменская" попала в реанимацию - РИА Новости, 19.01.2022

Известная российская актриса экстренно госпитализирована с ожогами

Актриса театра и кино Вера Воронкова пострадала при пожаре, сейчас она в реанимации, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:52

2022-01-19T09:52

2022-01-19T15:35

культура

происшествия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Актриса театра и кино Вера Воронкова пострадала при пожаре, сейчас она в реанимации, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.По словам собеседницы агентства, дома у актрисы из-за короткого замыкания загорелась елка. При пожаре пострадала также и дочь Воронковой.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, актрису доставили в 36-ю городскую больницу с отравлением продуктами горения. В медицинском учреждении сообщили, что она находится в ожоговой реанимации.В столичном главке МЧС подтвердили, что при пожаре в доме 124, корпус 1, на проспекте Мира пострадали два человека. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров, горели личные вещи и мебель. В 00:26 пожар удалось ликвидировать. Причину его предстоит выяснить специалистам испытательной лаборатории.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия