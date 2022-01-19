Известная российская актриса экстренно госпитализирована с ожогами

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Актриса театра и кино Вера Воронкова пострадала при пожаре, сейчас она в реанимации, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.По словам собеседницы агентства, дома у актрисы из-за короткого замыкания загорелась елка. При пожаре пострадала также и дочь Воронковой.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, актрису доставили в 36-ю городскую больницу с отравлением продуктами горения. В медицинском учреждении сообщили, что она находится в ожоговой реанимации.В столичном главке МЧС подтвердили, что при пожаре в доме 124, корпус 1, на проспекте Мира пострадали два человека. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров, горели личные вещи и мебель. В 00:26 пожар удалось ликвидировать. Причину его предстоит выяснить специалистам испытательной лаборатории.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Актриса театра и кино Вера Воронкова пострадала при пожаре, сейчас она в реанимации, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.
"Пока мы знаем только, что актриса находится в больнице, в реанимации, что состояние ее тяжелое, но стабильное", — сказала она.
По словам собеседницы агентства, дома у актрисы из-за короткого замыкания загорелась елка. При пожаре пострадала также и дочь Воронковой.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, актрису доставили в 36-ю городскую больницу с отравлением продуктами горения. В медицинском учреждении сообщили, что она находится в ожоговой реанимации.
В столичном главке МЧС подтвердили, что при пожаре в доме 124, корпус 1, на проспекте Мира пострадали два человека. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров, горели личные вещи и мебель. В 00:26 пожар удалось ликвидировать. Причину его предстоит выяснить специалистам испытательной лаборатории.
Вера Воронкова
Родилась 21 марта 1965 года в Одинцово. В 1990 году закончила Школу-студию МХАТ, с 2000-го служит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Наиболее известна ролями в сериалах "Марш Турецкого" (2000), "Кодекс чести" (2004), "Каменская 4" (2005), "Журов" (2009) и других.
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