Звезда сериала "Каменская" в реанимации с ожогами. Детали

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Соседка актрисы театра и кино Веры Воронковой, которая пострадала при пожаре и сейчас находится в реанимации, рассказала телеканалу "360" о случившемся.По словам женщины, ее муж поднялся в квартиру Воронковой, но к тому моменту пожар уже удалось потушить, а квартира была сильно задымлена."Она кошку ловила, чтобы ее спасти, конечно, у нее руки пострадали", — добавила соседка.В Театре имени А. С. Пушкина, где играет Воронкова, сообщили, что дома у артистки из-за короткого замыкания загорелась елка. Воронкову доставили в 36-ю городскую больницу с отравлением продуктами горения. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.По информации столичного главка МЧС, что площадь возгорания в доме на проспекте Мира составила шесть квадратных метров, горели личные вещи и мебель. В 00:26 пожар удалось ликвидировать. Причину его предстоит выяснить специалистам испытательной лаборатории.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Соседка актрисы театра и кино Веры Воронковой, которая пострадала при пожаре и сейчас находится в реанимации, рассказала телеканалу "360" о случившемся.
"Я слышала стук, падение чего-то такого. <…> Я разбудила мужа, налили воды, пахло горелым", — сказала она.
По словам женщины, ее муж поднялся в квартиру Воронковой, но к тому моменту пожар уже удалось потушить, а квартира была сильно задымлена.
"Она кошку ловила, чтобы ее спасти, конечно, у нее руки пострадали", — добавила соседка.
В Театре имени А. С. Пушкина, где играет Воронкова, сообщили, что дома у артистки из-за короткого замыкания загорелась елка. Воронкову доставили в 36-ю городскую больницу с отравлением продуктами горения. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
По информации столичного главка МЧС, что площадь возгорания в доме на проспекте Мира составила шесть квадратных метров, горели личные вещи и мебель. В 00:26 пожар удалось ликвидировать. Причину его предстоит выяснить специалистам испытательной лаборатории.
Вера Воронкова
Родилась 21 марта 1965 года в Одинцово. В 1990 году закончила Школу-студию МХАТ, с 2000-го служит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Наиболее известна ролями в сериалах "Марш Турецкого" (2000), "Кодекс чести" (2004), "Каменская 4" (2005), "Журов" (2009) и других.
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