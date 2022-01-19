https://ria.ru/20220119/voronkova-1768554800.html

Звезда сериала "Каменская" в реанимации с ожогами. Детали

"Руки пострадали". Соседка рассказала о пожаре в доме актрисы Воронковой - РИА Новости, 19.01.2022

Звезда сериала "Каменская" в реанимации с ожогами. Детали

Соседка актрисы театра и кино Веры Воронковой, которая пострадала при пожаре и сейчас находится в реанимации, рассказала телеканалу "360" о случившемся. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:43

2022-01-19T14:43

2022-01-19T15:28

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Соседка актрисы театра и кино Веры Воронковой, которая пострадала при пожаре и сейчас находится в реанимации, рассказала телеканалу "360" о случившемся.По словам женщины, ее муж поднялся в квартиру Воронковой, но к тому моменту пожар уже удалось потушить, а квартира была сильно задымлена."Она кошку ловила, чтобы ее спасти, конечно, у нее руки пострадали", — добавила соседка.В Театре имени А. С. Пушкина, где играет Воронкова, сообщили, что дома у артистки из-за короткого замыкания загорелась елка. Воронкову доставили в 36-ю городскую больницу с отравлением продуктами горения. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.По информации столичного главка МЧС, что площадь возгорания в доме на проспекте Мира составила шесть квадратных метров, горели личные вещи и мебель. В 00:26 пожар удалось ликвидировать. Причину его предстоит выяснить специалистам испытательной лаборатории.

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происшествия, общество, россия