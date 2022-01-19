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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220119/voronkova-1768554800.html
Звезда сериала "Каменская" в реанимации с ожогами. Детали
"Руки пострадали". Соседка рассказала о пожаре в доме актрисы Воронковой - РИА Новости, 19.01.2022
Звезда сериала "Каменская" в реанимации с ожогами. Детали
Соседка актрисы театра и кино Веры Воронковой, которая пострадала при пожаре и сейчас находится в реанимации, рассказала телеканалу "360" о случившемся. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:43
2022-01-19T15:28
культура
происшествия
общество
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Соседка актрисы театра и кино Веры Воронковой, которая пострадала при пожаре и сейчас находится в реанимации, рассказала телеканалу "360" о случившемся.По словам женщины, ее муж поднялся в квартиру Воронковой, но к тому моменту пожар уже удалось потушить, а квартира была сильно задымлена."Она кошку ловила, чтобы ее спасти, конечно, у нее руки пострадали", — добавила соседка.В Театре имени А. С. Пушкина, где играет Воронкова, сообщили, что дома у артистки из-за короткого замыкания загорелась елка. Воронкову доставили в 36-ю городскую больницу с отравлением продуктами горения. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.По информации столичного главка МЧС, что площадь возгорания в доме на проспекте Мира составила шесть квадратных метров, горели личные вещи и мебель. В 00:26 пожар удалось ликвидировать. Причину его предстоит выяснить специалистам испытательной лаборатории.
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происшествия, общество, россия
14:43 19.01.2022 (обновлено: 15:28 19.01.2022)
 
"Руки пострадали". Соседка рассказала о пожаре в доме актрисы Воронковой

Соседка актрисы Воронковой рассказала детали пожара в квартире актрисы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Вера Воронкова
Актриса Вера Воронкова - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Соседка актрисы театра и кино Веры Воронковой, которая пострадала при пожаре и сейчас находится в реанимации, рассказала телеканалу "360" о случившемся.

"Я слышала стук, падение чего-то такого. <…> Я разбудила мужа, налили воды, пахло горелым", — сказала она.

По словам женщины, ее муж поднялся в квартиру Воронковой, но к тому моменту пожар уже удалось потушить, а квартира была сильно задымлена.
"Она кошку ловила, чтобы ее спасти, конечно, у нее руки пострадали", — добавила соседка.
В Театре имени А. С. Пушкина, где играет Воронкова, сообщили, что дома у артистки из-за короткого замыкания загорелась елка. Воронкову доставили в 36-ю городскую больницу с отравлением продуктами горения. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
По информации столичного главка МЧС, что площадь возгорания в доме на проспекте Мира составила шесть квадратных метров, горели личные вещи и мебель. В 00:26 пожар удалось ликвидировать. Причину его предстоит выяснить специалистам испытательной лаборатории.
Вера Воронкова

Родилась 21 марта 1965 года в Одинцово. В 1990 году закончила Школу-студию МХАТ, с 2000-го служит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Наиболее известна ролями в сериалах "Марш Турецкого" (2000), "Кодекс чести" (2004), "Каменская 4" (2005), "Журов" (2009) и других.

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