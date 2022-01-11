https://ria.ru/20220111/vypiska-1767384652.html

Певицу Хлебникову выписали из больницы

Певицу Хлебникову выписали из больницы - РИА Новости, 11.01.2022

Певицу Хлебникову выписали из больницы

Пострадавшую при пожаре около двух месяцев назад российскую певицу Марину Хлебникову решили выписать из больницы. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:00

2022-01-11T18:00

2022-01-11T22:11

марина хлебникова

москва

новости культуры

шоубиз

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пострадавшую при пожаре около двух месяцев назад российскую певицу Марину Хлебникову решили выписать из больницы."Хочу поделиться с вами замечательной новостью! Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада", — рассказала артистка в Instagram-аккаунте.Она добавила, что домой вернуться пока не может и будет "какое-то время жить у друзей", а также поблагодарила поклонников за поддержку и помощь. "Спасибо вам всем — за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев, и отдельно каждому человеку, кто помогает и помогал мне финансово", — сказала Хлебникова.Пожар площадью десять квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве. Из спасенных пяти человек двоих передали медикам для осмотра.Представители экстренных служб столицы рассказали РИА Новости, что очаг возгорания находился в спальне артистки. Точная причина пока не названа. В СМИ появлялись версии о замыкании электропроводки и неосторожном обращении с огнем при курении.Артистку госпитализировали с отравлением угарным газом и множественными ожогами: у нее повреждено около 50 процентов тела. Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифосовского Игорь Шарипов заявлял, что на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.В 20-х числах декабря СМИ сообщили об операции по пересадке кожи. Позднее Хлебникова вышла на связь с поклонниками в соцсетях и поблагодарила за поддержку. Она отметила, что "старается идти на поправку".

https://ria.ru/20220110/khlebnikova-1767143743.html

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марина хлебникова, москва, новости культуры