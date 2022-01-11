https://ria.ru/20220111/vypiska-1767384652.html
Певицу Хлебникову выписали из больницы
Певицу Хлебникову выписали из больницы - РИА Новости, 11.01.2022
Певицу Хлебникову выписали из больницы
Пострадавшую при пожаре около двух месяцев назад российскую певицу Марину Хлебникову решили выписать из больницы. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:00
2022-01-11T18:00
2022-01-11T22:11
марина хлебникова
москва
новости культуры
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/58/1529695873_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ce145a0ab62b7a3d8770039ab25b819f.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пострадавшую при пожаре около двух месяцев назад российскую певицу Марину Хлебникову решили выписать из больницы."Хочу поделиться с вами замечательной новостью! Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада", — рассказала артистка в Instagram-аккаунте.Она добавила, что домой вернуться пока не может и будет "какое-то время жить у друзей", а также поблагодарила поклонников за поддержку и помощь. "Спасибо вам всем — за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев, и отдельно каждому человеку, кто помогает и помогал мне финансово", — сказала Хлебникова.Пожар площадью десять квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве. Из спасенных пяти человек двоих передали медикам для осмотра.Представители экстренных служб столицы рассказали РИА Новости, что очаг возгорания находился в спальне артистки. Точная причина пока не названа. В СМИ появлялись версии о замыкании электропроводки и неосторожном обращении с огнем при курении.Артистку госпитализировали с отравлением угарным газом и множественными ожогами: у нее повреждено около 50 процентов тела. Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифосовского Игорь Шарипов заявлял, что на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.В 20-х числах декабря СМИ сообщили об операции по пересадке кожи. Позднее Хлебникова вышла на связь с поклонниками в соцсетях и поблагодарила за поддержку. Она отметила, что "старается идти на поправку".
https://ria.ru/20220110/khlebnikova-1767143743.html
https://ria.ru/20220110/malakhov-1767157551.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/58/1529695873_2:0:786:588_1920x0_80_0_0_14a990075abb2d4c34334ab38adbc179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина хлебникова, москва, новости культуры
18:00 11.01.2022 (обновлено: 22:11 11.01.2022)
Певицу Хлебникову выписали из больницы
Певицу Хлебникову, пострадавшую от пожара около двух месяцев назад, выписали из больницы
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Пострадавшую при пожаре около двух месяцев назад российскую певицу Марину Хлебникову
решили выписать из больницы.
"Хочу поделиться с вами замечательной новостью! Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада", — рассказала артистка в Instagram-аккаунте.
Она добавила, что домой вернуться пока не может и будет "какое-то время жить у друзей", а также поблагодарила поклонников за поддержку и помощь.
"Спасибо вам всем — за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев, и отдельно каждому человеку, кто помогает и помогал мне финансово", — сказала Хлебникова.
Пожар площадью десять квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве
. Из спасенных пяти человек двоих передали медикам для осмотра.
Представители экстренных служб столицы рассказали РИА Новости, что очаг возгорания находился в спальне артистки. Точная причина пока не названа. В СМИ появлялись версии о замыкании электропроводки и неосторожном обращении с огнем при курении.
Артистку госпитализировали с отравлением угарным газом и множественными ожогами: у нее повреждено около 50 процентов тела. Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифосовского Игорь Шарипов заявлял, что на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.
В 20-х числах декабря СМИ сообщили об операции по пересадке кожи. Позднее Хлебникова вышла на связь с поклонниками в соцсетях и поблагодарила за поддержку. Она отметила, что "старается идти на поправку".