Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220111/vypiska-1767384652.html
Певицу Хлебникову выписали из больницы
Певицу Хлебникову выписали из больницы - РИА Новости, 11.01.2022
Певицу Хлебникову выписали из больницы
Пострадавшую при пожаре около двух месяцев назад российскую певицу Марину Хлебникову решили выписать из больницы. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:00
2022-01-11T22:11
марина хлебникова
москва
новости культуры
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/58/1529695873_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ce145a0ab62b7a3d8770039ab25b819f.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пострадавшую при пожаре около двух месяцев назад российскую певицу Марину Хлебникову решили выписать из больницы."Хочу поделиться с вами замечательной новостью! Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада", — рассказала артистка в Instagram-аккаунте.Она добавила, что домой вернуться пока не может и будет "какое-то время жить у друзей", а также поблагодарила поклонников за поддержку и помощь. "Спасибо вам всем — за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев, и отдельно каждому человеку, кто помогает и помогал мне финансово", — сказала Хлебникова.Пожар площадью десять квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве. Из спасенных пяти человек двоих передали медикам для осмотра.Представители экстренных служб столицы рассказали РИА Новости, что очаг возгорания находился в спальне артистки. Точная причина пока не названа. В СМИ появлялись версии о замыкании электропроводки и неосторожном обращении с огнем при курении.Артистку госпитализировали с отравлением угарным газом и множественными ожогами: у нее повреждено около 50 процентов тела. Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифосовского Игорь Шарипов заявлял, что на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.В 20-х числах декабря СМИ сообщили об операции по пересадке кожи. Позднее Хлебникова вышла на связь с поклонниками в соцсетях и поблагодарила за поддержку. Она отметила, что "старается идти на поправку".
https://ria.ru/20220110/khlebnikova-1767143743.html
https://ria.ru/20220110/malakhov-1767157551.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/58/1529695873_2:0:786:588_1920x0_80_0_0_14a990075abb2d4c34334ab38adbc179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марина хлебникова, москва, новости культуры
18:00 11.01.2022 (обновлено: 22:11 11.01.2022)
 
Певицу Хлебникову выписали из больницы

Певицу Хлебникову, пострадавшую от пожара около двух месяцев назад, выписали из больницы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица Марина Хлебникова
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Певица Марина Хлебникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пострадавшую при пожаре около двух месяцев назад российскую певицу Марину Хлебникову решили выписать из больницы.
"Хочу поделиться с вами замечательной новостью! Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада", — рассказала артистка в Instagram-аккаунте.
Она добавила, что домой вернуться пока не может и будет "какое-то время жить у друзей", а также поблагодарила поклонников за поддержку и помощь.
"Спасибо вам всем — за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев, и отдельно каждому человеку, кто помогает и помогал мне финансово", — сказала Хлебникова.
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 12:23Шоубиз
"Вся в бинтах": врачи борются за внешность Хлебниковой
Пожар площадью десять квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве. Из спасенных пяти человек двоих передали медикам для осмотра.
Представители экстренных служб столицы рассказали РИА Новости, что очаг возгорания находился в спальне артистки. Точная причина пока не названа. В СМИ появлялись версии о замыкании электропроводки и неосторожном обращении с огнем при курении.
Артистку госпитализировали с отравлением угарным газом и множественными ожогами: у нее повреждено около 50 процентов тела. Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифосовского Игорь Шарипов заявлял, что на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.
В 20-х числах декабря СМИ сообщили об операции по пересадке кожи. Позднее Хлебникова вышла на связь с поклонниками в соцсетях и поблагодарила за поддержку. Она отметила, что "старается идти на поправку".
Андрей Малахов на шоу Я вижу твой голос - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 13:27Шоубиз
Малахов объявил сбор средств на восстановление квартиры Хлебниковой
 
ШоубизМарина ХлебниковаМоскваНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Госдеп потребовал "разъяснений" из-за учений на западе России
01:31Косачев оценил готовность США начать войну ради расширения НАТО
01:15Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
01:03Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
Лента новостейМолния
Госдеп потребовал "разъяснений" из-за учений на западе РоссииКосачев оценил готовность США начать войну ради расширения НАТОАналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать долларыКраснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратурыИз Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий