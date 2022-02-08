https://ria.ru/20220208/perelety-1771450305.html

Рейс отменен или задержан: что делать, если вы застряли в аэропорту

Рейс отменен или задержан: что делать, если вы застряли в аэропорту - РИА Новости, 08.02.2022

Рейс отменен или задержан: что делать, если вы застряли в аэропорту

Более суток тысячи туристов провели в хабе Стамбула из-за сильных снегопадов. В ноябре пассажиры полдня просидели в самолете в аэропорту Нижнего Новгорода —... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:00

2022-02-08T08:00

2022-02-08T12:51

туризм

туризм

проблемы - туризм

стамбул

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Более суток тысячи туристов провели в хабе Стамбула из-за сильных снегопадов. В ноябре пассажиры полдня просидели в самолете в аэропорту Нижнего Новгорода — Москва не принимала, а трапа не было. Такие случаи не редкость. О том, на что вы имеете право в подобных ситуациях и как сделать ожидание более комфортным, — в материале РИА Новости."Дети не ели уже 12 часов""Наш рейс должны были отправить из нового аэропорта Стамбула в 16:55. В 22:00 нам дали бутерброд и воду. На следующий день в 10:00 — чай и булочку. Горячего питания не было. Спали на полу и на стульях", — рассказывает РИА Новости Ольга Погодаева, свидетельница масштабного коллапса в хабе Стамбула в конце января.К снегопаду оказались совершенно не готовы. Рейсы постоянно откладывались. Туристов не обеспечили гостиницей, и даже с лекарствами возникали проблемы."Вся наша команда возмущена обстоятельствами в аэропорту Стамбул-Новый, который, называя себя самым крутым в Европе, даже в ситуации жесткого коллапса не дает сделать громкие оповещения, чтобы собрать наших клиентов на встречу с представителем", — негодовали в авиакомпании "Победа".Из-за отсутствия трапа пассажиры провели на борту самолета почти восемь часов. Сутками сидели в Стамбуле клиенты Nordwind и "Аэрофлота". "Мы предоставили бесплатный доступ в интернет, 3,6 тысячи одеял, 27,5 тысячи порций питания", — оправдывался аэропорт.В ноябре случился кризис в Нижнем Новгороде. "Нас продержали на борту 12 с половиной часов. Еды не давали вообще. Даже купить было нельзя. Объясняли тем, что трапов нет. В самолете было много детей и больных", — сообщила РИА Новости одна из пассажирок. В ноябре ее самолет, направлявшийся в Москву, приземлился в Стригино из-за непогоды в столице."А самое страшное — дети сидели голодные 12 часов. Это не шутка. Только когда одному пассажиру стало плохо, появились скорая, трап подогнали", — подтвердила ее слова другая туристка.Региональный аэропорт принял более 30 самолетов, но к такой нагрузке оказался не готов.Коллапсом займется прокуратураСитуацией в Стамбуле занялась Московская межрегиональная транспортная прокуратура. После коллапса в Нижнем Новгороде пять авиакомпаний оштрафовали за нарушение прав клиентов.Произошедшее может привести и к изменению в законодательстве. Российский Минтранс совместно с Росавиацией работают над регулированием прав авиапассажиров при посадке на запасном аэродроме с учетом как безопасности полетов, так и комфорта туристов. Власти собираются закрепить дополнительные требования к таким аэропортам и прописать алгоритм взаимодействия командиров экипажей, авиакомпаний, операторов аэродромов и органов управления воздушным движением.На что имеет право пассажир У пассажиров, напоминают юристы, и сейчас есть права, которые авиакомпании и аэродромы должны соблюдать.Но для этого нужно приложить копии документов, подтверждающих понесенные потери. На внутренних рейсах претензию примут в течение шести месяцев. На международных — два года, но в стране-перевозчике.Также, по словам Ерохина, можно потребовать место для хранения багажа, услуги комнаты матери и ребенка (с детьми до семи лет), напитки. При ожидании более двух часов — два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте. Более четырех часов — горячее питание."Затем еда предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь — в ночное. При задержке более чем на восемь часов днем или на шесть ночью — номер в гостинице и трансфер туда и обратно", — уточняет юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.В бизнес-зал по страховкеКак показала практика, авиакомпания порой не в состоянии соблюсти даже минимальные права пассажиров. Эксперты советуют приобрести страховку."Практически все компании предлагают подобные услуги. — напоминает Константин Ерохин. — Это называется "страховка от невыезда/невылета" и покрывает возможные риски, связанные с транспортными коллапсами, карантинными ограничениями, задержками в пути".Есть и страховка от задержки и отмены вылета, когда перебронируют рейс, отель и автомобиль, а также выплатят компенсацию."Предусмотрены и более оперативные варианты с онлайн-выплатой компенсации за каждый час задержки сверх какого-то лимита (обычно более четырех часов) или размещение в бизнес-зале. Турист получает помощь здесь и сейчас", — отмечает Артем Искра, управляющий директор департамента в компании "Ренессанс страхование".Можно обезопасить себя и от опоздания на стыковочный рейс. Оказывается, если пассажир покупает два отдельных билета, а не один с пересадкой, то при задержке авиакомпания не обязана обеспечить дальнейший полет по маршруту. Для таких случаев есть особая страховка.Всегда актуальный совет"Форс-мажор заранее не предугадать. Поэтому всегда берите с собой пустую бутылку или термос. В фуд-кортах бесплатно нальют воду или кипяток. Не помешает и чай в пакетиках. А еще — пауэрбанк, дорожная подушка, наушники и маска для сна", — перечисляют эксперты сервиса "Купибилет".Заместитель заведующего кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Плеханова Роман Гареев советует захватить плед или покрывало, особенно если путешествуете с детьми. И тапочки. При длительных перелетах пригодятся компрессионные носки. Не стоит пренебрегать развлечениями. Например, послушать сохраненные на телефоне выпуски подкастов, отредактировать и отсортировать фото из отпуска, запланировать следующее путешествие или просто записать свои чувства и мысли в текущий момент.Эксперты рекомендуют не увлекаться кофе и энергетиками во время ожидания. Старайтесь сохранять спокойствие. Да и алкоголь лучше исключить."Не стоит злиться на аэропорт или авиакомпанию", — говорит психолог Мария Иванова. Ведь такие коллапсы, приземления на запасных аэродромах происходят не из-за желания доставить неудобства, а из-за заботы о безопасности полетов.

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https://ria.ru/20220113/bagazh-1767531560.html

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https://ria.ru/20211102/aeroport-1757451764.html

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https://ria.ru/20211229/samolet-1765845832.html

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