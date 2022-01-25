https://ria.ru/20220125/stambul-1769481681.html
Аэропорт Стамбула, где застряли пассажиры, ответил на критику
Аэропорт Стамбула, где застряли пассажиры, ответил на критику - РИА Новости, 25.01.2022
Аэропорт Стамбула, где застряли пассажиры, ответил на критику
Стамбульский аэропорт, отвечая на критику пользователей в соцсетях, заявил, что выдал всем застрявшим в воздушной гавани пассажирам все необходимое. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:06
2022-01-25T18:06
2022-01-25T18:06
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АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Стамбульский аэропорт, отвечая на критику пользователей в соцсетях, заявил, что выдал всем застрявшим в воздушной гавани пассажирам все необходимое."Мы предоставили бесплатный доступ в интернет, 3600 одеял, 27 500 порций питания", — говорится в заявлении аэропорта в Twitter.Ранее представитель лоукостера "Победа" сообщила РИА Новости, что российский перевозчик возмущен обстоятельствами в аэропорту Стамбула. По ее словам, избирательный подход в обслуживании авиакомпаний и туристов похож на издевательство.Стамбульский аэропорт ранее возобновил работу. Компания Turkish Airlines, сначала заявив, что приостанавливает работу до полуночи и эвакуирует из воздушной гавани свыше пяти тысяч пассажиров, позже сообщила, что начала постепенно осуществлять рейсы.
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Аэропорт Стамбула, где застряли пассажиры, ответил на критику
Аэропорт Стамбула, где из-за снегопада застряли пассажиры, ответил на критику в соцсетях