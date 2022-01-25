https://ria.ru/20220125/stambul-1769465330.html

"Это издевательство": туристы рассказали о коллапсе в аэропорту Стамбула

"Это издевательство": туристы рассказали о коллапсе в аэропорту Стамбула - РИА Новости, 25.01.2022

"Это издевательство": туристы рассказали о коллапсе в аэропорту Стамбула

Аэропорт Стамбула начал отправлять рейсы, но сейчас там вынужденно находятся примерно полторы тысячи россиян. Застрявшие туристы и представители авиакомпаний... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:17

2022-01-25T17:17

2022-01-25T17:38

туризм

египет

стамбул

nordwind airlines

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победа (авиакомпания)

авиакомпании

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Аэропорт Стамбула начал отправлять рейсы, но сейчас там вынужденно находятся примерно полторы тысячи россиян. Застрявшие туристы и представители авиакомпаний рассказали РИА Новости о том, что происходит в хабе.На чемоданах"Обстановка такая: нам давали завтрак, потом обед, но это не горячие блюда, а сэндвичи и вода, — говорит Ксения Йылмаз, пассажирка "Победы". — Сейчас мы ждем вылета, который ориентировочно запланирован на 18:00 часов. Видно, что полосы расчищают, но не так быстро, как хотелось бы. Говорят, что нас должны отсюда отправить, нашу авиакомпанию точно".Она рассказывает, что многие пассажиры проводят здесь уже вторые сутки. "Спать на полу, на стульях некомфортно, поэтому требуют отель, который им обещали, но не дали. Все ждут", — говорит она."Наш рейс должен был вылететь из нового аэропорта Стамбула вчера в 16:55. В 22:00 вчера нам предоставили бутерброд и воду. Сегодня в 10:00 чай и булочку. Горячего питания нет. Спим мы на полу и на стульях, — рассказывает Ольга Погодаева. — "Победа" говорит о представителе по имени Елена. Мы искали ее около двух часов по аэропорту, но не смогли найти".Начались беспорядкиПогодаева уточняет, что рейс переносят каждые три-четыре часа, а в аэропорту начинаются беспорядки: бунтуют пассажиры, не улетевшие в Египет.В ответ на вопросы о гостинице в своем аккаунте в инстаграме сотрудники "Победы" объясняли: "В аэропорту скопилось большое количество клиентов из-за аномально сложных метеоусловий. К сожалению, дороги к аэропорту закрыты, обслуживающая организация старается делать все возможное".Пассажиры авиакомпании Nordwind, которых повезли в гостиницу сегодня днем, уточнили, что на улице солнце и отдельные автобусы ходят.По ее словам, пассажирам сказали, что можно забрать багаж, самостоятельно найти гостиницу и разместиться в ней."Еще страшно, что беспорядки начались. Все осложняется тем, что в аэропорту нет ни одной аптеки, только при входе, — говорит россиянка. — Вчера мы не могли выйти, хотя некоторым нужны были медикаменты, получить их можно было только через сотрудников аэропорта или представителей авиакомпаний с наценкой в два-три раза".Багаж не сдать, билеты не даютТем не менее уже в районе 14:00 по московскому времени стало известно, что аэропорт Стамбула начал работу. "Наши полеты, которые были приостановлены из-за соображений безопасности, начались с Каракаса (Венесуэла) и продолжатся в Хьюстон (США)", — сообщили в хабе.Однако, по словам Ксении Йылмаз, восстановительный процесс идет медленно. "Мы узнавали в наземных службах, что одна полоса была расчищена. Но на табло вылетов мы не видели, из окна тоже", — сказала она. И тут же уточнила: "Да, сейчас, смотрим, сажают пассажиров в самолет до Франкфурта"."Мы вышли из стерильной зоны, на табло значится номер стойки регистрации. По факту просто отмечают, кто есть в аэропорту от авиакомпании "Победа", но пока лишь тех, кто летит в Шереметьево. До Внуково еще не дошли, — в 16:00 по московскому времени сообщила Ольга Погодаева. — Расселения по-прежнему нет. Багаж сдать нельзя, новые билеты получить тоже нельзя".В авиакомпании "Победа" этот кризис прокомментировали так. "Вся наша команда возмущена обстоятельствами в аэропорту Стамбул-Новый, который, называя себя самым крутым в Европе, даже в ситуации жесткого коллапса не дает сделать громкие оповещения, чтобы собрать наших клиентов на встречу с представителем, — сказали РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. — В чистой зоне со вчерашнего дня у нас было 370 клиентов, там мы два дня обеспечивали их питанием".Авиакомпания напомнила, что вчера россияне провели на борту почти восемь часов. "Дороги к аэропорту перекрыты: автобусы пропускают выборочно. Но мы намерены вызволить наших клиентов и доставить в отели, сейчас отрабатываем план. Избирательный подход аэропорта в обслуживании авиакомпаний и туристов похож на издевательство", — добавили в "Победе".В пресс-службе "Аэрофлота" также сообщили о задержке рейсов из-за метеоусловий. "Пассажиры обеспечены напитками и питанием и будут своевременно проинформированы о возможности вылета или размещения в гостинице", — отметили в компании.В генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что пока работа аэропорта приостановлена до конца дня 25 января."Мы поддерживаем связь с основными турецкими и российскими авиакомпаниями, осуществляющими перевозки из стамбульского авиаузла, — уточнили дипломаты. — В рамках имеющихся возможностей и полномочий оказывается содействие".

https://ria.ru/20220125/stambul-1769426573.html

https://ria.ru/20220125/stambul-1769425943.html

https://ria.ru/20220117/stambul-1767797165.html

https://ria.ru/20220125/aeroport-1769459911.html

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