https://ria.ru/20220125/stambul-1769416174.html
В аэропорту Стамбула застряли полторы тысячи туристов из России
В аэропорту Стамбула застряли полторы тысячи туристов из России - РИА Новости, 25.01.2022
В аэропорту Стамбула застряли полторы тысячи туристов из России
Около 1,5 тысячи туристов из России могут ожидать вылета в аэропорту Стамбула, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:04
2022-01-25T14:04
2022-01-25T14:05
туризм
аэропорт
стамбул
турция
turkish airlines
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
самолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583199891_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_5bd54ec3e39e8335705a46015ed90cbe.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Около 1,5 тысячи туристов из России могут ожидать вылета в аэропорту Стамбула, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Их невозможно вывезти и разместить в отелях из-за того, что в городе заблокированы дороги: движение транспорта в Стамбуле остановлено распоряжением мэра как минимум до 13.00. По сообщениям источников в принимающих компаниях российских туроператоров, многие туристы, которые должны были вылететь 24-25 января, просто не поехали в аэропорт, а продлили проживание в своих отелях", — добавила Ломидзе.Она уточнила, что всего из-за снегопада в стамбульском аэропорту со вчерашнего дня были отменены в общей сложности более 700 рейсов. Ожидается, что хаб возобновит работу во вторник после 13.00 мск.Однако авиакомпания Turkish Airlines объявила о перерыве до 00.00. Турецкий перевозчик сообщил во вторник, что разместил в отелях 5,4 тысячи человек – пассажиров своих международных рейсов. Среди них были и россияне. Застрявшим пассажирам аэропорт предложил скидки на питание и бесплатный Wi-Fi до 00.00 26 января. Ломидзе также добавила, что часть нагрузки сейчас берет на себя второй аэропорт Стамбула – Сабиха Гекчен. На 11 утра 25 января он работает, но в очень напряженном режиме.
https://ria.ru/20220125/stambul-1769393966.html
https://ria.ru/20220125/stambul-1769410786.html
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583199891_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_520da8c74429aeaae1de0b905c00b564.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт, стамбул, турция, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, самолеты, авиакомпании, туризм, аэропорты, новости - туризм
14:04 25.01.2022 (обновлено: 14:05 25.01.2022)
В аэропорту Стамбула застряли полторы тысячи туристов из России
АТОР: около 1,5 тысячи туристов из России могут ожидать вылета в аэропорту Стамбула
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Около 1,5 тысячи туристов из России могут ожидать вылета в аэропорту Стамбула, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Их невозможно вывезти и разместить в отелях из-за того, что в городе заблокированы дороги: движение транспорта в Стамбуле остановлено распоряжением мэра как минимум до 13.00. По сообщениям источников в принимающих компаниях российских туроператоров, многие туристы, которые должны были вылететь 24-25 января, просто не поехали в аэропорт, а продлили проживание в своих отелях", — добавила Ломидзе.
Она уточнила, что всего из-за снегопада в стамбульском аэропорту со вчерашнего дня были отменены в общей сложности более 700 рейсов. Ожидается, что хаб возобновит работу во вторник после 13.00 мск.
Однако авиакомпания Turkish Airlines объявила о перерыве до 00.00. Турецкий перевозчик сообщил во вторник, что разместил в отелях 5,4 тысячи человек – пассажиров своих международных рейсов. Среди них были и россияне.
Застрявшим пассажирам аэропорт предложил скидки на питание и бесплатный Wi-Fi до 00.00 26 января.
Ломидзе также добавила, что часть нагрузки сейчас берет на себя второй аэропорт Стамбула – Сабиха Гекчен. На 11 утра 25 января он работает, но в очень напряженном режиме.