https://ria.ru/20220125/stambul-1769425943.html
Стамбульский аэропорт возобновил работу
Стамбульский аэропорт возобновил работу - РИА Новости, 25.01.2022
Стамбульский аэропорт возобновил работу
Стамбульский аэропорт, приостановивший свою работу из-за сильного снегопада, снова открылся полетом в Каракас, говорится в заявлении аэропорта в Twitter. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:05
2022-01-25T14:05
2022-01-25T14:21
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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Стамбульский аэропорт, приостановивший свою работу из-за сильного снегопада, снова открылся полетом в Каракас, говорится в заявлении аэропорта в Twitter."Наши полеты, которые были временно приостановлены из-за соображений безопасности, начались с Каракаса (Венесуэла) и продолжатся в Хьюстон (США). Мы хотели бы поблагодарить всех наших пассажиров за их терпение и понимание", - говорится в заявлении.Ранее о приостановке своих полетов до полуночи заявила компания "Турецкие авиалинии", разместившая свыше пяти тысяч пассажиров в отелях. На Стамбул обрушился снегопад, по данным метеорологов, неблагоприятная погода может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице. Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома и не выходить на улицы.На ряде автодорог республиканского значения образовались серьёзные пробки и заторы по причине не только большого количества снега, но и ДТП.
https://ria.ru/20220125/stambul-1769416174.html
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в мире, сша, стамбул, венесуэла, новости - туризм, туристы, туризм
14:05 25.01.2022 (обновлено: 14:21 25.01.2022)
Стамбульский аэропорт возобновил работу
Стамбульский аэропорт возобновил свою работу полетом в Каракас