https://ria.ru/20220125/stambul-1769410786.html

Турецкая авиакомпания эвакуировала пассажиров из аэропорта Стамбула

Турецкая авиакомпания эвакуировала пассажиров из аэропорта Стамбула - РИА Новости, 25.01.2022

Турецкая авиакомпания эвакуировала пассажиров из аэропорта Стамбула

Авиакомпания Turkish Airlines эвакуировала свыше пяти тысяч пассажиров из Стамбульского аэропорта, приостановившего работу из-за снегопада, их отвезли в... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:02

2022-01-25T13:02

2022-01-25T13:02

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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines эвакуировала свыше пяти тысяч пассажиров из Стамбульского аэропорта, приостановившего работу из-за снегопада, их отвезли в гостиницу, сообщил гендиректор компании Билал Экши."5420 человек размещены в отелях", – написал он в Twitter.Экши также рекомендовал пассажирам компании узнавать статус своего рейса заранее, до прибытия в аэропорт.Ухудшение погодных условий привело к трудностям и многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.

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аэропорт, стамбул, турция, turkish airlines, новости - туризм, самолеты, туристы, туризм