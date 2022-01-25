https://ria.ru/20220125/stambul-1769410786.html
Турецкая авиакомпания эвакуировала пассажиров из аэропорта Стамбула
Турецкая авиакомпания эвакуировала пассажиров из аэропорта Стамбула - РИА Новости, 25.01.2022
Турецкая авиакомпания эвакуировала пассажиров из аэропорта Стамбула
Авиакомпания Turkish Airlines эвакуировала свыше пяти тысяч пассажиров из Стамбульского аэропорта, приостановившего работу из-за снегопада, их отвезли в... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:02
2022-01-25T13:02
2022-01-25T13:02
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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines эвакуировала свыше пяти тысяч пассажиров из Стамбульского аэропорта, приостановившего работу из-за снегопада, их отвезли в гостиницу, сообщил гендиректор компании Билал Экши."5420 человек размещены в отелях", – написал он в Twitter.Экши также рекомендовал пассажирам компании узнавать статус своего рейса заранее, до прибытия в аэропорт.Ухудшение погодных условий привело к трудностям и многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.
https://ria.ru/20220125/stambul-1769393966.html
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аэропорт, стамбул, турция, turkish airlines, новости - туризм, самолеты, туристы, туризм
Турецкая авиакомпания эвакуировала пассажиров из аэропорта Стамбула
Авиакомпания Turkish Airlines эвакуировала свыше пяти тысяч человек из аэропорта Стамбула