https://ria.ru/20220125/stambul-1769364171.html
Стамбульский аэропорт возобновит работу днем
Стамбульский аэропорт возобновит работу днем - РИА Новости, 25.01.2022
Стамбульский аэропорт возобновит работу днем
Стамбульский аэропорт, прекративший принимать рейсы из-за снегопада, возобновит работу после 13.00 мск, сообщил гендиректор "Турецких авиалиний" Билал Экши. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:30
2022-01-25T09:30
2022-01-25T10:34
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АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Стамбульский аэропорт, прекративший принимать рейсы из-за снегопада, возобновит работу после 13.00 мск, сообщил гендиректор "Турецких авиалиний" Билал Экши."Ведутся активные работы по очистке взлетно-посадочных полос. После 13.00 (совпадает с мск) аэропорт возобновит свою деятельность", - написал гендиректор а Twitter.Ухудшение погодных условий привело к трудностям и многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю. Ранее власти Стамбула также временно закрыли движение по проливу Босфор. Причиной такого решения стала плохая видимость, которая сохраняется на фоне продолжающегося снегопада.
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стамбул, турция, в мире, босфор, новости - туризм
09:30 25.01.2022 (обновлено: 10:34 25.01.2022)
Стамбульский аэропорт возобновит работу днем
Стамбульский аэропорт, не принимающий рейсы из-за снегопада, возобновит работу днем