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Туризм
https://ria.ru/20220126/stambul-1769664390.html
"Еды нет, люди митингуют": кризис в аэропорту Стамбула продолжается
"Еды нет, люди митингуют": кризис в аэропорту Стамбула продолжается - РИА Новости, 26.01.2022
"Еды нет, люди митингуют": кризис в аэропорту Стамбула продолжается
Пассажиры авиакомпании "Победа", чей рейс был назначен на 11:15, все же улетели в Москву, пусть и гораздо позже, однако мучения клиентов других авиакомпаний... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:44
2022-01-26T18:44
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пассажиры авиакомпании "Победа", чей рейс был назначен на 11:15, все же улетели в Москву, пусть и гораздо позже, однако мучения клиентов других авиакомпаний продолжаются. Очевидцы рассказали РИА Новости о том, что сейчас происходит в аэропорту Стамбула, который оказался совершенно не готов к снегопаду.Всё сидим"Пошли уже третьи сутки задержки рейса. Вчера нас заселили в отель, но сегодня привезли обратно в аэропорт, сказав, что время вылета 15:00. Днем была толпа людей у стоек, но компания Nordwind нас отказывалась регистрировать", – рассказала РИА Новости пассажирка Полина Жмак. По ее словам, представитель перевозчика говорит только по-турецки. "Два человека с нашего борта знают язык, но никакой информации нам все равно не дают. Время рейса на онлайн-табло, на сайте и от сотрудников везде разное", – делится Жмак. Позже ситуация изменилась. "Всех людей с рейсов, назначенных нашей авиакомпанией на понедельник и вторник в Москву, заново расселяют в гостиницы", – сообщила туристка. И добавляет: самолет "Победы" вылетел в Москву, "хотя их рейс в понедельник был позже нашего".По словам Жмак, в аэропорту начался стихийный митинг, это видно по роликам из хаба, которые появляются в соцсетях. Полина уточнила, что пассажирам должны были отдать их багаж. Часть чемоданов забрали, другие уехали в отель. В гостинице к приезду туристов не были готовы и расселять их отказались. "Мы в отеле, но еды нет", – объясняет Полина. Информация о вылете меняется постоянно. "Сначала рейс был назначен на 15:30, потом на 16:15, его перенесли на 22:00, в итоге сейчас пишут, что в 02:15", – рассказывает Жмак. Авиакомпания Nordwind на запрос РИА Новости о ситуации с туристами и вылетом из Стамбула пока не ответила.ВыбралисьПассажиры российского лоукостера "Победа" также рассказали, что не все было гладко, и вылет долго откладывался. "В семь утра нас вывезли в аэропорт. Говорили, что будет рейс в 11.15, потом в 12.15, затем перенесли на 13.00", – рассказала Ольга Погодаева. В итоге к гейту пассажиров пригласили в начале второго.Ранее сообщалось, что вылет задержанного из-за снегопада авиарейса DP0994 лоукостера "Победа" из Стамбула в Москву ожидается в среду в 11:15 (совпадает с мск). Отправиться в российскую столицу ему удалось, по сообщениям пассажиров и авиакомпании, только в районе трех часов дня.
https://ria.ru/20220125/stambul-1769465330.html
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стамбул, турция, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, отели, туризм, аэропорты
18:44 26.01.2022
 
"Еды нет, люди митингуют": кризис в аэропорту Стамбула продолжается

Рейсы российских авиакомпаний из Стамбула задерживаются, туристы начали митинговать

© Фото из архива Ольги ПогодаевойСамолёт в Аэропорту Стамбула
Самолёт в Аэропорту Стамбула
© Фото из архива Ольги Погодаевой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пассажиры авиакомпании "Победа", чей рейс был назначен на 11:15, все же улетели в Москву, пусть и гораздо позже, однако мучения клиентов других авиакомпаний продолжаются. Очевидцы рассказали РИА Новости о том, что сейчас происходит в аэропорту Стамбула, который оказался совершенно не готов к снегопаду.

Всё сидим

"Пошли уже третьи сутки задержки рейса. Вчера нас заселили в отель, но сегодня привезли обратно в аэропорт, сказав, что время вылета 15:00. Днем была толпа людей у стоек, но компания Nordwind нас отказывалась регистрировать", – рассказала РИА Новости пассажирка Полина Жмак.
По ее словам, представитель перевозчика говорит только по-турецки. "Два человека с нашего борта знают язык, но никакой информации нам все равно не дают. Время рейса на онлайн-табло, на сайте и от сотрудников везде разное", – делится Жмак.
Позже ситуация изменилась. "Всех людей с рейсов, назначенных нашей авиакомпанией на понедельник и вторник в Москву, заново расселяют в гостиницы", – сообщила туристка. И добавляет: самолет "Победы" вылетел в Москву, "хотя их рейс в понедельник был позже нашего".
По словам Жмак, в аэропорту начался стихийный митинг, это видно по роликам из хаба, которые появляются в соцсетях.
@sarah.garaeva #стамбул #аэропортстамбул #нордвинд #стамбулаэропорт #россия24 #нтв #первыйканал ♬оригинальный звук- Сара • про таплинк и фриланс
Полина уточнила, что пассажирам должны были отдать их багаж. Часть чемоданов забрали, другие уехали в отель. В гостинице к приезду туристов не были готовы и расселять их отказались. "Мы в отеле, но еды нет", – объясняет Полина.
Информация о вылете меняется постоянно. "Сначала рейс был назначен на 15:30, потом на 16:15, его перенесли на 22:00, в итоге сейчас пишут, что в 02:15", – рассказывает Жмак.
Авиакомпания Nordwind на запрос РИА Новости о ситуации с туристами и вылетом из Стамбула пока не ответила.
Аэропорт Стамбула
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Выбрались

Пассажиры российского лоукостера "Победа" также рассказали, что не все было гладко, и вылет долго откладывался.
"В семь утра нас вывезли в аэропорт. Говорили, что будет рейс в 11.15, потом в 12.15, затем перенесли на 13.00", – рассказала Ольга Погодаева.
© Фото из архива Ольги ПогодаевойАэропорт Стамбула.
Аэропорт Стамбула
1 из 3
Аэропорт Стамбула.
© Фото из архива Ольги Погодаевой
© Фото из архива Ольги ПогодаевойАвтобусы в аэропорту Стамбула.
Автобусы в аэропорту Стамбула
2 из 3
Автобусы в аэропорту Стамбула.
© Фото из архива Ольги Погодаевой
© Фото из архива Ольги ПогодаевойЛюди стоят у гейта в аэропорту Стамбула.
Люди стоят у гейта в аэропорту Стамбула
3 из 3
Люди стоят у гейта в аэропорту Стамбула.
© Фото из архива Ольги Погодаевой
1 из 3
Аэропорт Стамбула.
© Фото из архива Ольги Погодаевой
2 из 3
Автобусы в аэропорту Стамбула.
© Фото из архива Ольги Погодаевой
3 из 3
Люди стоят у гейта в аэропорту Стамбула.
© Фото из архива Ольги Погодаевой
В итоге к гейту пассажиров пригласили в начале второго.
Ранее сообщалось, что вылет задержанного из-за снегопада авиарейса DP0994 лоукостера "Победа" из Стамбула в Москву ожидается в среду в 11:15 (совпадает с мск). Отправиться в российскую столицу ему удалось, по сообщениям пассажиров и авиакомпании, только в районе трех часов дня.
Самолеты в аэропорту Стамбула во время приостановки рейсов из-за снегопадов. 25 января 2022 - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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