https://ria.ru/20220126/stambul-1769552163.html
Пассажиров задержанного рейса "Победы" в Стамбуле отправляют в Москву
Пассажиров задержанного рейса "Победы" в Стамбуле отправляют в Москву - РИА Новости, 26.01.2022
Пассажиров задержанного рейса "Победы" в Стамбуле отправляют в Москву
Вылет задержанного из-за снегопада авиарейса DP0994 лоукостера "Победа" из Стамбула в Москву ожидается в среду в 11:15 (совпадает с мск), сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:37
2022-01-26T10:37
2022-01-26T18:52
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АНКАРА, 26 янв — РИА Новости. Вылет задержанного из-за снегопада авиарейса DP0994 лоукостера "Победа" из Стамбула в Москву ожидается в среду в 11:15 (совпадает с мск), сообщила РИА Новости пассажирка Кристина Никитина."В шесть утра нас разбудили и отвезли в аэропорт. Мы снова прошли регистрацию. Сейчас находимся в стерильной зоне. Завтраком покормить нас не успели. Сотрудники раздают всем желающим бутерброды и воду", — рассказала она.Она уточнила, что пока что информации о номере выхода на табло нет.Стамбульский аэропорт ранее возобновил работу. Turkish Airlines, заявлявшая, что приостанавливает работу до полуночи и эвакуировав из воздушной гавани свыше пяти тысяч пассажиров, позже сообщила, что начала постепенно осуществлять рейсы.
https://ria.ru/20220125/stambul-1769465330.html
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стамбул, турция, москва, turkish airlines, новости - туризм, победа (авиакомпания), пассажиры, туристы, туризм
10:37 26.01.2022 (обновлено: 18:52 26.01.2022)
Пассажиров задержанного рейса "Победы" в Стамбуле отправляют в Москву
Вылет задержанного авиарейса Стамбул-Москва ожидается в 11:15