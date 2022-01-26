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Туризм
https://ria.ru/20220126/stambul-1769552163.html
Пассажиров задержанного рейса "Победы" в Стамбуле отправляют в Москву
Пассажиров задержанного рейса "Победы" в Стамбуле отправляют в Москву - РИА Новости, 26.01.2022
Пассажиров задержанного рейса "Победы" в Стамбуле отправляют в Москву
Вылет задержанного из-за снегопада авиарейса DP0994 лоукостера "Победа" из Стамбула в Москву ожидается в среду в 11:15 (совпадает с мск), сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:37
2022-01-26T18:52
туризм
стамбул
турция
москва
turkish airlines
новости - туризм
победа (авиакомпания)
пассажиры
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АНКАРА, 26 янв — РИА Новости. Вылет задержанного из-за снегопада авиарейса DP0994 лоукостера "Победа" из Стамбула в Москву ожидается в среду в 11:15 (совпадает с мск), сообщила РИА Новости пассажирка Кристина Никитина."В шесть утра нас разбудили и отвезли в аэропорт. Мы снова прошли регистрацию. Сейчас находимся в стерильной зоне. Завтраком покормить нас не успели. Сотрудники раздают всем желающим бутерброды и воду", — рассказала она.Она уточнила, что пока что информации о номере выхода на табло нет.Стамбульский аэропорт ранее возобновил работу. Turkish Airlines, заявлявшая, что приостанавливает работу до полуночи и эвакуировав из воздушной гавани свыше пяти тысяч пассажиров, позже сообщила, что начала постепенно осуществлять рейсы.
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стамбул, турция, москва, turkish airlines, новости - туризм, победа (авиакомпания), пассажиры, туристы, туризм
10:37 26.01.2022 (обновлено: 18:52 26.01.2022)
 
Пассажиров задержанного рейса "Победы" в Стамбуле отправляют в Москву

Вылет задержанного авиарейса Стамбул-Москва ожидается в 11:15

© AFP 2022 / Yasin AkgulПассажиры в аэропорту Стамбула во время отмены рейсов из-за снегопада
Пассажиры в аэропорту Стамбула во время отмены рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AFP 2022 / Yasin Akgul
Пассажиры в аэропорту Стамбула во время отмены рейсов из-за снегопада
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 янв — РИА Новости. Вылет задержанного из-за снегопада авиарейса DP0994 лоукостера "Победа" из Стамбула в Москву ожидается в среду в 11:15 (совпадает с мск), сообщила РИА Новости пассажирка Кристина Никитина.
"В шесть утра нас разбудили и отвезли в аэропорт. Мы снова прошли регистрацию. Сейчас находимся в стерильной зоне. Завтраком покормить нас не успели. Сотрудники раздают всем желающим бутерброды и воду", — рассказала она.
Она уточнила, что пока что информации о номере выхода на табло нет.
Стамбульский аэропорт ранее возобновил работу. Turkish Airlines, заявлявшая, что приостанавливает работу до полуночи и эвакуировав из воздушной гавани свыше пяти тысяч пассажиров, позже сообщила, что начала постепенно осуществлять рейсы.
Аэропорт Стамбула
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