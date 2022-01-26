https://ria.ru/20220126/stambul-1769552163.html

Пассажиров задержанного рейса "Победы" в Стамбуле отправляют в Москву

Пассажиров задержанного рейса "Победы" в Стамбуле отправляют в Москву - РИА Новости, 26.01.2022

Пассажиров задержанного рейса "Победы" в Стамбуле отправляют в Москву

Вылет задержанного из-за снегопада авиарейса DP0994 лоукостера "Победа" из Стамбула в Москву ожидается в среду в 11:15 (совпадает с мск), сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:37

2022-01-26T10:37

2022-01-26T18:52

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АНКАРА, 26 янв — РИА Новости. Вылет задержанного из-за снегопада авиарейса DP0994 лоукостера "Победа" из Стамбула в Москву ожидается в среду в 11:15 (совпадает с мск), сообщила РИА Новости пассажирка Кристина Никитина."В шесть утра нас разбудили и отвезли в аэропорт. Мы снова прошли регистрацию. Сейчас находимся в стерильной зоне. Завтраком покормить нас не успели. Сотрудники раздают всем желающим бутерброды и воду", — рассказала она.Она уточнила, что пока что информации о номере выхода на табло нет.Стамбульский аэропорт ранее возобновил работу. Turkish Airlines, заявлявшая, что приостанавливает работу до полуночи и эвакуировав из воздушной гавани свыше пяти тысяч пассажиров, позже сообщила, что начала постепенно осуществлять рейсы.

https://ria.ru/20220125/stambul-1769465330.html

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