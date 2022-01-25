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"Турецкие авиалинии" возобновили авиарейсы из Стамбульского аэропорта
"Турецкие авиалинии" возобновили авиарейсы из Стамбульского аэропорта - РИА Новости, 25.01.2022
"Турецкие авиалинии" возобновили авиарейсы из Стамбульского аэропорта
"Турецкие авиалинии" начали совершать авиарейсы из Стамбульского аэропорта, работа которого ранее была приостановлена из-за сильного снегопада, сообщил... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:23
2022-01-25T17:23
2022-01-25T17:23
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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" начали совершать авиарейсы из Стамбульского аэропорта, работа которого ранее была приостановлена из-за сильного снегопада, сообщил гендиректор компании Билал Экши.Ранее компания заявила, что приостанавливает свою работу в Стамбульском аэропорту до полуночи."Мы постепенно начали совершать авиарейсы из Стамбульского аэропорта", - написал Экши в Twitter.На Стамбул обрушился снегопад, по данным метеорологов, неблагоприятная погода может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице.
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в мире, стамбул, турция, turkish airlines, новости - туризм
"Турецкие авиалинии" возобновили авиарейсы из Стамбульского аэропорта
Авиакомпания "Турецкие авиалинии" возобновила рейсы из Стамбульского аэропорта