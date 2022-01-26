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Туризм
https://ria.ru/20220126/stambul-1769606894.html
Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в аэропорту в Стамбуле
Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в аэропорту в Стамбуле - РИА Новости, 26.01.2022
Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в аэропорту в Стамбуле
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержками отправления и прибытия рейсов авиакомпаний... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:11
2022-01-26T18:48
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержками отправления и прибытия рейсов авиакомпаний по метеоусловиям аэропорта Стамбула, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ухудшение погодных условий привело к трудностям и многочисленным ДТП в разных регионах Турции. На Стамбул обрушился снегопад, по данным метеорологов, неблагоприятная погода может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице. Стамбульский аэропорт временно приостанавливал работу, но уже возобновил ее."Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров в связи с задержками отправления и прибытия рейсов авиакомпаний в международном аэропорту Стамбула. В связи с неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Стамбула задержано и отменено более тысячи авиарейсов", - говорится в сообщении.В частности, прокуроры проверят, какие услуги в сложившихся условиях авиаперевозчики предоставляют пассажирам рейсов, в том числе по предоставлению прохладительных напитков, горячего питания и размещения в гостиницах.Помимо этого, прокуратурой будет дана оценка действиям аэропортовых служб Московского авиаузла в части своевременности информирования пассажиров о задержках авиарейсов, уточняет ведомство.На контроле прокуратуры также находится вопрос исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в аэровокзальных комплексах в период распространения короновирусной инфекции. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20220125/stambul-1769481681.html
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в мире, стамбул, турция, москва, россия, новости - туризм, туризм
14:11 26.01.2022 (обновлено: 18:48 26.01.2022)
 
Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в аэропорту в Стамбуле

Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров из-за задержек авиарейсов из Стамбула

© REUTERS / Umit BektasПассажиры в аэропорту Стамбула во время отмены рейсов из-за снегопада. 25 января 2022
Пассажиры в аэропорту Стамбула во время отмены рейсов из-за снегопада. 25 января 2022 - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Пассажиры в аэропорту Стамбула во время отмены рейсов из-за снегопада. 25 января 2022
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержками отправления и прибытия рейсов авиакомпаний по метеоусловиям аэропорта Стамбула, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ухудшение погодных условий привело к трудностям и многочисленным ДТП в разных регионах Турции. На Стамбул обрушился снегопад, по данным метеорологов, неблагоприятная погода может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице. Стамбульский аэропорт временно приостанавливал работу, но уже возобновил ее.
Самолеты в аэропорту Стамбула во время приостановки рейсов из-за снегопадов. 25 января 2022 - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 18:06Туризм
Аэропорт Стамбула, где застряли пассажиры, ответил на критику
"Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров в связи с задержками отправления и прибытия рейсов авиакомпаний в международном аэропорту Стамбула. В связи с неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Стамбула задержано и отменено более тысячи авиарейсов", - говорится в сообщении.
В частности, прокуроры проверят, какие услуги в сложившихся условиях авиаперевозчики предоставляют пассажирам рейсов, в том числе по предоставлению прохладительных напитков, горячего питания и размещения в гостиницах.
Помимо этого, прокуратурой будет дана оценка действиям аэропортовых служб Московского авиаузла в части своевременности информирования пассажиров о задержках авиарейсов, уточняет ведомство.
На контроле прокуратуры также находится вопрос исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в аэровокзальных комплексах в период распространения короновирусной инфекции. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Аэропорт Стамбула
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