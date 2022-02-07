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Путин встретится с Макроном в Москве
Путин встретится с Макроном в Москве - РИА Новости, 07.02.2022
Путин встретится с Макроном в Москве
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в Москве встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, а во вторник прибудет в Киев. По словам... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T00:27
2022-02-07T00:27
в мире
владимир зеленский
россия
владимир путин
франция
нато
украина
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в Москве встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, а во вторник прибудет в Киев. По словам французского лидера, цель его визита в РФ – не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что президенты РФ и Франции на переговорах обсудят в первую очередь гарантии безопасности.За последние недели Макрон в ходе телефонных переговоров неоднократно обменивался мнениями по ситуации на Украине с президентом РФ и украинским коллегой Владимиром Зеленским. В конце прошлой недели была достигнута договоренность о проведении личной встречи.По итогам встречи Путина и Макрона запланирована совместная пресс-конференция, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Переговоры в Москве запланированы на вторую половину дня и вечер понедельника, но никаких ограничений по времени не установлено, отмечает издание Journal du dimanche. По информации газеты, лидеры двух стран встретятся тет-а-тет, на переговорах будут присутствовать лишь переводчики и те, кто ведет протокол встречи.В преддверии визита глава Французской Республики отметил, что первоочередная цель его поездки – добиться деэскалации.Макрон на протяжении всего своего президентского срока выступает за "четный и требовательный диалог" с Москвой."Недавний период подтвердил, что, если мы отказываемся говорить - это было выбором европейских стран в прошлом году, когда (экс-) канцлер (ФРГ Ангела) Меркель и я предложили саммит ЕС-Россия, - то невозможно разрешить никакой конфликт. Потому что тогда мы позволяем другим говорить от нашего имени, и мы также не можем способствовать нашей коллективной безопасности", - указал французский президент в интервью изданию.Он также отметил, что всегда вел глубокий диалог с президентом РФ.Песков сообщил, что президенты РФ и Франции на переговорах в Москве в первую очередь обсудят гарантии безопасности. "Много тем на повестке дня, в первую очередь, конечно, это обсуждение ситуации с гарантиями безопасности", - сказал он.Российский президент намерен изложить французскому коллеге свои озабоченности и видение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности, отметил он. Переговоры станут хорошей возможностью "хотя бы пару слов сказать по двусторонним отношениям, кои очень важны для нас", указал также Песков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Сопровождать Макрона во время визита как в Москву, так и в Киев будет французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.До визита в Москву и в Киев Макрон провел телефонные переговоры в субботу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщили французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.Встреча Макрона и Путина будет проходить спустя менее двух недель после переговоров политсоветников лидеров "нормандского формата" (Франция, ФРГ, Россия, Украина) в Париже, которая состоялась 26 января. По итогам этой встречи было принято совместное коммюнике о необходимости соблюдения режима прекращения огня в Донбассе и проведении следующей встречи в Берлине через две недели. В Париже указывали на прогресс в ходе переговоров в "нормандском формате". Вместе с тем замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представлявший РФ на переговорах, заявил, что "пока прогресс практически нулевой".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
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в мире, владимир зеленский, россия, владимир путин, франция, нато, украина, эммануэль макрон
00:27 07.02.2022
 
Путин встретится с Макроном в Москве

Президент Франции Макрон встретится с Путиным в Москве, а во вторник отправится в Киев

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в Москве встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, а во вторник прибудет в Киев. По словам французского лидера, цель его визита в РФ – не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что президенты РФ и Франции на переговорах обсудят в первую очередь гарантии безопасности.
За последние недели Макрон в ходе телефонных переговоров неоднократно обменивался мнениями по ситуации на Украине с президентом РФ и украинским коллегой Владимиром Зеленским. В конце прошлой недели была достигнута договоренность о проведении личной встречи.
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По итогам встречи Путина и Макрона запланирована совместная пресс-конференция, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Переговоры в Москве запланированы на вторую половину дня и вечер понедельника, но никаких ограничений по времени не установлено, отмечает издание Journal du dimanche. По информации газеты, лидеры двух стран встретятся тет-а-тет, на переговорах будут присутствовать лишь переводчики и те, кто ведет протокол встречи.
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В преддверии визита глава Французской Республики отметил, что первоочередная цель его поездки – добиться деэскалации.
"Уже несколько недель я читаю или слышу заявления высокопоставленных лиц о предстоящих с недели на неделю операциях. Интенсивность нашего диалога с Россией и этот визит в Москву направлены на то, чтобы помешать этому. Затем мы обсудим условия деэскалации. Нужно быть реалистами. Мы не добьемся односторонних действий, но крайне важно избежать ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия", - сказал Макрон изданию Journal du dimanche за два дня до визита в Москву.
Макрон на протяжении всего своего президентского срока выступает за "четный и требовательный диалог" с Москвой.
"Недавний период подтвердил, что, если мы отказываемся говорить - это было выбором европейских стран в прошлом году, когда (экс-) канцлер (ФРГ Ангела) Меркель и я предложили саммит ЕС-Россия, - то невозможно разрешить никакой конфликт. Потому что тогда мы позволяем другим говорить от нашего имени, и мы также не можем способствовать нашей коллективной безопасности", - указал французский президент в интервью изданию.
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Он также отметил, что всегда вел глубокий диалог с президентом РФ.
"И наша ответственность в том, чтобы выработать исторические решения. И думаю, что у президента Путина есть к этому готовность. С таким настроением я еду в Москву: попытаться отреагировать на чрезвычайную ситуацию и двигаться к новому порядку, в котором наша Европа очень нуждается и который основан на кардинальном принципе суверенного равенства государств", - указал он.
Песков сообщил, что президенты РФ и Франции на переговорах в Москве в первую очередь обсудят гарантии безопасности. "Много тем на повестке дня, в первую очередь, конечно, это обсуждение ситуации с гарантиями безопасности", - сказал он.
Российский президент намерен изложить французскому коллеге свои озабоченности и видение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности, отметил он. Переговоры станут хорошей возможностью "хотя бы пару слов сказать по двусторонним отношениям, кои очень важны для нас", указал также Песков.
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Сопровождать Макрона во время визита как в Москву, так и в Киев будет французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.
До визита в Москву и в Киев Макрон провел телефонные переговоры в субботу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщили французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
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Встреча Макрона и Путина будет проходить спустя менее двух недель после переговоров политсоветников лидеров "нормандского формата" (Франция, ФРГ, Россия, Украина) в Париже, которая состоялась 26 января. По итогам этой встречи было принято совместное коммюнике о необходимости соблюдения режима прекращения огня в Донбассе и проведении следующей встречи в Берлине через две недели. В Париже указывали на прогресс в ходе переговоров в "нормандском формате". Вместе с тем замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представлявший РФ на переговорах, заявил, что "пока прогресс практически нулевой".
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
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