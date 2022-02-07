https://ria.ru/20220207/ukraina-1771489228.html

Столтенберг поблагодарил Эрдогана за усилия по Украине

Столтенберг поблагодарил Эрдогана за усилия по Украине - РИА Новости, 07.02.2022

Столтенберг поблагодарил Эрдогана за усилия по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг Украины, а также поблагодарил его за "активную РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T14:53

2022-02-07T14:53

2022-02-07T14:53

в мире

нато

йенс столтенберг

турция

реджеп тайип эрдоган

украина

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг Украины, а также поблагодарил его за "активную поддержку и личное участие в поиске политического решения"."Поговорил с президентом Турции о наращивании Россией сил вокруг и на (территории – ред.) Украины. Я поблагодарил его за активную поддержку и личное участие в поиске политического решения, а также приветствовал решительную практическую поддержку Украины со стороны Турции", - написал Столтенберг в Twitter. Он в очередной раз подчеркнул, что "НАТО остается готовой к диалогу (с Россией – ред.)".Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771390798.html

https://ria.ru/20220203/erdogan-1770940855.html

турция

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в мире, нато, йенс столтенберг, турция, реджеп тайип эрдоган, украина