Столтенберг поблагодарил Эрдогана за усилия по Украине
Генсек НАТО Столтенберг поблагодарил президента Турции Эрдогана за усилия по Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг Украины, а также поблагодарил его за "активную поддержку и личное участие в поиске политического решения".
"Поговорил с президентом Турции о наращивании Россией сил вокруг и на (территории – ред.) Украины. Я поблагодарил его за активную поддержку и личное участие в поиске политического решения, а также приветствовал решительную практическую поддержку Украины со стороны Турции", - написал Столтенберг в Twitter. Он в очередной раз подчеркнул, что "НАТО остается готовой к диалогу (с Россией – ред.)".
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
3 февраля, 18:55Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина в Анкаре