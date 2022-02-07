https://ria.ru/20220207/obuchenie-1771379893.html

Часть российских вузов переходит на удаленку

Часть российских вузов переходит на удаленку - РИА Новости, 07.02.2022

Часть российских вузов переходит на удаленку

Ряд российских вузов начнёт обучение студентов в феврале в дистанционном формате, сообщается на сайтах высших учебных заведений, школьники в некоторых регионах... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T01:03

2022-02-07T01:03

2022-02-07T09:10

общество

коронавирус в россии

ульяновская область

россия

псковская область

рэу имени г. в. плеханова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Ряд российских вузов начнёт обучение студентов в феврале в дистанционном формате, сообщается на сайтах высших учебных заведений, школьники в некоторых регионах уходят на досрочные каникулы.Финансовый университет при Правительстве РФ переводит своих студентов на дистанционное обучение с 7 февраля как минимум до конца месяца, при улучшении эпидобстановки вуз вернётся к очному формату обучения, следует из обращения ректора университета Станислава Прокофьева на сайте вуза. РУДН начнет второй семестр в дистанционном формате из-за эпидемиологической ситуации. "Второй семестр в РУДН начнется в дистанционном формате. С 7 по 27 февраля все факультеты (институты/академия/высшая школа), за исключением подготовительного факультета, будут учиться полностью с использованием дистанционных технологий", - сказал ректор Олег Ястребов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы вуза, поступившем в РИА Новости.Московский государственный университет продолжает обучение в смешанном формате. Согласно приказу ректора МГУ, при реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля предусмотрена возможность использования дистанционных технологий и электронного обучения.В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) с 24 января обучение организовано дистанционно. "С 24 января обучение в Санкт-Петербургском государственном университете до особого распоряжения будет организовано в дистанционном формате", - сказано на сайте СПбГУ.РЭУ Плеханова до 12 февраля обеспечивает студентов правом выбора формата посещения занятий. Студенты могут выбирать самостоятельно, как они хотят их посещать, очно или дистанционно, сообщается на официальном сайте вуза.Высшая школа экономики учится офлайн и пока планирует сохранять этот режим, сообщил ректор вуза Никита Анисимов.Весенний семестр 2022 года в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ начнется в смешанной очно-дистанционной форме, сообщается на сайте вуза. Семинарские и лабораторные занятия для всех обучающихся будут проходить офлайн с соблюдением эпидемиологических норм, а лекционные занятия будут организованы с использованием дистанционных образовательных технологий.Министерство науки и высшего образования в соответствии с приказом позволяет вузам "самостоятельно и оперативно реагировать на развитие эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусом инфекции в каждом конкретном регионе, включая переход на удаленный формат работы с применением дистанционных технологий".Ситуация в школахПолностью переводить школы на дистанционное обучение не планируется, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы - это их право - принимают локально соответствующие решения", - сказал Кравцов.С 6 февраля Роспотребнадзор отменил карантин в школах и детских садах по ковиду, а также сменил основания для перевода групп детских садов или классов школ на дистанционное обучение. Теперь отсутствие 20% детей в коллективе станет поводом для карантина. Ранее это происходило, если в группе или классе был выявлен хотя бы один заболевший коронавирусом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.И всё-таки ряд школ в феврале продолжает обучение на дистанте и вводят досрочные каникулы. Ученики начальной школы в Ленинградской области в связи с эпидситуацией уйдут на внеочередные каникулы с 14 по 23 февраля, для учащихся 5-11 классов в этот период будет организовано дистанционное обучение, сообщает областное правительство.Ученики 5-8-х и 10-х классов в Самаре и Тольятти переходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом с 7 февраля, для первоклассников на эту дату рекомендовано перенести начало дополнительных каникул. Обучающиеся 2-4-х, 9-х и 11-х классов продолжат очное обучение с соблюдением противоэпидемиологических санитарных требований, сообщает пресс-служба администрации города.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в школах Великих Лук и Великолукского района "удаленка" сохранится до 14 февраля, как и в Ульяновской области. Пресс-служба правительства региона сообщила о решении властей продлить дистанционное обучение в школах, колледжах и техникумах.Власти Кабардино-Балкарии из-за роста заболеваемости коронавирусом продлили на неделю - до 13 февраля - каникулы для учеников 1-8-х и 10-х классов, учащиеся выпускных классов продолжат обучение в обычном формате, сообщает минпросвещения региона.

https://sn.ria.ru/20220201/distantsionnoe_obuchenie-1770471070.html

https://ria.ru/20220201/udalenka-1770485525.html

https://ria.ru/20220125/obrazovanie-1769457048.html

https://ria.ru/20220115/obrazovanie-1768000526.html

https://ria.ru/20220131/distant-1770339984.html

ульяновская область

россия

псковская область

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