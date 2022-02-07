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Дуда попросил Столтенберга о дополнительной военной помощи
Дуда попросил Столтенберга о дополнительной военной помощи - РИА Новости, 07.02.2022
Дуда попросил Столтенберга о дополнительной военной помощи
Президент Польши Анджей Дуда просил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о дополнительной военной помощи. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:34
2022-02-07T18:34
в мире
польша
нато
анджей дуда
йенс столтенберг
россия
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ВАРШАВА, 7 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда просил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о дополнительной военной помощи."Я обратился к господину Генеральному секретарю с предложениями. Во-первых, я не имею сомнения, что нам необходимо усиление здесь на восточном фланге североатлантического союза", - заявил Дуда после встречи со Столтенбергом в понедельник в Брюсселе.Он пояснил свою просьбой тем, что опасается российской военной угрозы для своей страны. "Все видят, что делается. Россия увеличивает свое военное присутствие в нашей части Европы", - сказал польский президент.Он также считает, что НАТО должно укрепить военную мощь не только Польши, но и всей Европы. "Нужно укрепить восточный фланг в целом, не только Польшу и страны Балтии. Я думаю и о юге Европы. На всем протяжении нужно укрепление", - сказал Дуда.
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в мире, польша, нато, анджей дуда, йенс столтенберг, россия
18:34 07.02.2022
 
Дуда попросил Столтенберга о дополнительной военной помощи

Президент Польши Дуда попросил генсека НАТО Столтенберга о дополнительной военной помощи

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelПольский танк Т-72 на учениях НАТО
Польский танк Т-72 на учениях НАТО
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Польский танк Т-72 на учениях НАТО
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда просил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о дополнительной военной помощи.
"Я обратился к господину Генеральному секретарю с предложениями. Во-первых, я не имею сомнения, что нам необходимо усиление здесь на восточном фланге североатлантического союза", - заявил Дуда после встречи со Столтенбергом в понедельник в Брюсселе.
Он пояснил свою просьбой тем, что опасается российской военной угрозы для своей страны. "Все видят, что делается. Россия увеличивает свое военное присутствие в нашей части Европы", - сказал польский президент.
Он также считает, что НАТО должно укрепить военную мощь не только Польши, но и всей Европы. "Нужно укрепить восточный фланг в целом, не только Польшу и страны Балтии. Я думаю и о юге Европы. На всем протяжении нужно укрепление", - сказал Дуда.
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В миреПольшаНАТОАнджей ДудаЙенс СтолтенбергРоссия
 
 
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