https://ria.ru/20220207/makron-1771519416.html

СМИ: Макрон может стать ключевым переговорщиком с Россией от Запада

СМИ: Макрон может стать ключевым переговорщиком с Россией от Запада - РИА Новости, 07.02.2022

СМИ: Макрон может стать ключевым переговорщиком с Россией от Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон может занять место Ангелы Меркель, ушедшей с поста немецкого канцлера, в роли ключевого переговорщика с Россией от стран... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T17:14

2022-02-07T17:14

2022-02-07T17:18

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может занять место Ангелы Меркель, ушедшей с поста немецкого канцлера, в роли ключевого переговорщика с Россией от стран Запада, считает автор аналитического материала на сайте телеканала CNN.Макрон в понедельник в Москве встретится с российским президентом Владимиром Путиным, а во вторник прибудет в Киев. По словам французского лидера, цель его визита в РФ - не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что президенты РФ и Франции на переговорах обсудят в первую очередь гарантии безопасности.Как отмечается, Макрон начал закладывать основу для своего визита в Москву задолго до его объявления. По данным Елисейского дворца, с середины декабря Макрон провел пять телефонных разговоров с Путиным. Между тем, кремлевская статистика показывает, что за последние два месяца эскалации вокруг Украиноы российский лидер всего дважды разговаривал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом.С Олафом Шольцем, преемником Меркель, ушедшей в отставку в начале декабря, Путин за это время поговорил всего один раз, говорится в материале.При этом в 2014 году после присоединения Крыма к России в результате референдума Меркель и Путин провели 35 бесед - только за сентябрь месяц. Это более чем в три раза больше, чем с бывшим президентом Бараком Обамой (десять) и почти в шесть раз больше, чем с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном – шесть."Путин уважал Меркель за ее твердость и долгое пребывание на посту главы государства. В Шольце, возглавляющем шаткую коалицию, мало этой твердости", - отмечает автор публикации.При оценке перспективы Макрона в качестве успешного западного переговорщика, аналитик отмечает аналогичный прецедент 2008 года, когда президент Франции Николя Саркози сыграл эффективную роль миротворца во время российско-грузинского конфликта. Он напоминает, что Саркози помимо национального лидерства возглавлял Евросоюз на основе ротационного председательства в Евросоюзе. Теперь этот пост прошел через 27 стран континента, чтобы вернуться во Францию во время очередного кризиса."Путин должен признать в Макроне, как он признал в Саркози, политика, обладающего личным обаянием и динамизмом в отличие от большинства других европейских лидеров сегодня. Это то, что он уважает", - приходит к заключению автор.Встреча Макрона и Путина будет проходить спустя менее двух недель после переговоров политсоветников лидеров "нормандского формата" (Франция, ФРГ, Россия, Украина) в Париже, которая состоялась 26 января. По итогам этой встречи было принято совместное коммюнике о необходимости соблюдения режима прекращения огня в Донбассе и проведении следующей встречи в Берлине через две недели. В Париже указывали на прогресс в ходе переговоров в "нормандском формате". Вместе с тем замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представлявший РФ на переговорах, заявил, что "пока прогресс практически нулевой".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.

https://ria.ru/20220207/makron-1771349225.html

https://ria.ru/20220204/ukraina-1771048940.html

https://ria.ru/20220129/germaniya-1770140170.html

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в мире, дмитрий козак, сергей лавров, джо байден, киев, франция, евросоюз, нато, россия, эммануэль макрон