https://ria.ru/20220207/erdogan-1771563950.html

В Анкаре рассказали о состоянии Эрдогана, заразившегося "омикроном"

В Анкаре рассказали о состоянии Эрдогана, заразившегося "омикроном" - РИА Новости, 07.02.2022

В Анкаре рассказали о состоянии Эрдогана, заразившегося "омикроном"

Состояние здоровья заразившегося "омикроном" президента Турции Тайипа Эрдогана в порядке, он дает указания, чтобы не было сбоев в работе, сообщил официальный... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T21:56

2022-02-07T21:56

2022-02-07T21:59

распространение коронавируса

реджеп тайип эрдоган

турция

омикрон-штамм коронавируса

в мире

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Состояние здоровья заразившегося "омикроном" президента Турции Тайипа Эрдогана в порядке, он дает указания, чтобы не было сбоев в работе, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.Ранее Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились штаммом коронавируса "омикрон", болезнь, по словам турецкого лидера, протекает легко."Мы разговаривали два с половиной часа назад, с нашим президентом все в порядке. Он дает необходимые указания, чтобы не было сбоев в работе", - сообщил Калын в интервью телеканалу A haber.

https://ria.ru/20220207/erdogan-1771409462.html

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реджеп тайип эрдоган, турция, омикрон-штамм коронавируса, в мире