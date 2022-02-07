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Посол ЦАР рассказал, что подарит Шойгу его портрет из крыльев бабочек
Посол ЦАР рассказал, что подарит Шойгу его портрет из крыльев бабочек - РИА Новости, 07.02.2022
Посол ЦАР рассказал, что подарит Шойгу его портрет из крыльев бабочек
Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что подготовил в подарок министру обороны РФ Сергею Шойгу его портрет из крыльев бабочек. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T06:16
2022-02-07T06:16
2022-02-07T10:14
владимир путин
цар
россия
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что подготовил в подарок министру обороны РФ Сергею Шойгу его портрет из крыльев бабочек.Ранее в интервью РИА Новости посол ЦАР рассказал, что передал президенту России Владимиру Путину в подарок его портрет, сделанный из крыльев бабочек, когда приехал в Москву в ранге посла.Он уточнил, что приготовил для Путина второй портрет, поскольку так и не получил от него ответной реакции.Посол добавил, что для изготовления такого портрета могут потребоваться тысячи бабочек, которых ловят в лесу охотники."Они обычно делают картины из бабочек, разные композиции. Это традиционный вид искусства. Есть разные мастерские. Для некоторых картин используются редкие виды бабочек. Сначала надо определить, какие сорта бабочек нужны, потом в лесу их поймать", - пояснил посол.Читайте полный текст интервью >>
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владимир путин, цар, россия, сергей шойгу, в мире
06:16 07.02.2022 (обновлено: 10:14 07.02.2022)
Посол ЦАР рассказал, что подарит Шойгу его портрет из крыльев бабочек
Посол ЦАР Додону-Пунагаза рассказал, что подарит Шойгу его портрет из крыльев бабочек
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что подготовил в подарок министру обороны РФ Сергею Шойгу его портрет из крыльев бабочек.
Ранее в интервью РИА Новости посол ЦАР рассказал, что передал президенту России Владимиру Путину
в подарок его портрет, сделанный из крыльев бабочек, когда приехал в Москву в ранге посла.
"По секрету вам скажу, что я приготовил (такие портреты - ред.) для Путина и для Шойгу, министра обороны", - сказал посол в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что приготовил для Путина второй портрет, поскольку так и не получил от него ответной реакции.
Посол добавил, что для изготовления такого портрета могут потребоваться тысячи бабочек, которых ловят в лесу охотники.
"Они обычно делают картины из бабочек, разные композиции. Это традиционный вид искусства. Есть разные мастерские. Для некоторых картин используются редкие виды бабочек. Сначала надо определить, какие сорта бабочек нужны, потом в лесу их поймать", - пояснил посол.