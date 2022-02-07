Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/babochki-1771387164.html
Посол ЦАР рассказал, что подарит Шойгу его портрет из крыльев бабочек
Посол ЦАР рассказал, что подарит Шойгу его портрет из крыльев бабочек - РИА Новости, 07.02.2022
Посол ЦАР рассказал, что подарит Шойгу его портрет из крыльев бабочек
Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что подготовил в подарок министру обороны РФ Сергею Шойгу его портрет из крыльев бабочек. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T06:16
2022-02-07T10:14
владимир путин
цар
россия
сергей шойгу
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767277599_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0a7421c620c00746324c7a326210438f.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что подготовил в подарок министру обороны РФ Сергею Шойгу его портрет из крыльев бабочек.Ранее в интервью РИА Новости посол ЦАР рассказал, что передал президенту России Владимиру Путину в подарок его портрет, сделанный из крыльев бабочек, когда приехал в Москву в ранге посла.Он уточнил, что приготовил для Путина второй портрет, поскольку так и не получил от него ответной реакции.Посол добавил, что для изготовления такого портрета могут потребоваться тысячи бабочек, которых ловят в лесу охотники."Они обычно делают картины из бабочек, разные композиции. Это традиционный вид искусства. Есть разные мастерские. Для некоторых картин используются редкие виды бабочек. Сначала надо определить, какие сорта бабочек нужны, потом в лесу их поймать", - пояснил посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20181220/1548353961.html
цар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767277599_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_872f9fb40707c99a5b5cef71b9a66233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, цар, россия, сергей шойгу, в мире
06:16 07.02.2022 (обновлено: 10:14 07.02.2022)
 
Посол ЦАР рассказал, что подарит Шойгу его портрет из крыльев бабочек

Посол ЦАР Додону-Пунагаза рассказал, что подарит Шойгу его портрет из крыльев бабочек

© Фото : Минобороны РФ/Timofeev VladislavПосол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : Минобороны РФ/Timofeev Vladislav
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что подготовил в подарок министру обороны РФ Сергею Шойгу его портрет из крыльев бабочек.
Ранее в интервью РИА Новости посол ЦАР рассказал, что передал президенту России Владимиру Путину в подарок его портрет, сделанный из крыльев бабочек, когда приехал в Москву в ранге посла.
"По секрету вам скажу, что я приготовил (такие портреты - ред.) для Путина и для Шойгу, министра обороны", - сказал посол в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что приготовил для Путина второй портрет, поскольку так и не получил от него ответной реакции.
Посол добавил, что для изготовления такого портрета могут потребоваться тысячи бабочек, которых ловят в лесу охотники.
"Они обычно делают картины из бабочек, разные композиции. Это традиционный вид искусства. Есть разные мастерские. Для некоторых картин используются редкие виды бабочек. Сначала надо определить, какие сорта бабочек нужны, потом в лесу их поймать", - пояснил посол.
Читайте полный текст интервью >>
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.12.2018
20 декабря 2018, 17:18
Путин рассказал, какой подарок хотел бы получить на Новый год
 
Владимир ПутинЦАРРоссияСергей ШойгуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала