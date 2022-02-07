https://ria.ru/20220207/dodonu-1771085398.html

Леон Додону: Россия навела порядок в ЦАР за год, а Запад не мог много лет

Леон Додону: Россия навела порядок в ЦАР за год, а Запад не мог много лет - РИА Новости, 07.02.2022

Леон Додону: Россия навела порядок в ЦАР за год, а Запад не мог много лет

Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, за что жители республики благодарны России, о... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T10:00

2022-02-07T10:00

2022-02-07T10:06

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Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, за что жители республики благодарны России, о том, кто может быть причастен к убийству российских журналистов в 2018 году и когда закончится расследование. Он также вспомнил о совместной учебе с президентом РФ и сообщил, какие необычные подарки он приготовил для Путина и Шойгу.– Господин Додону, вы только что вернулись из ЦАР, какая там сейчас обстановка?– По сравнению с прошлым годом более спокойная. Навели порядок. Кроме каких-то точек, где есть еще сопротивление. Они ведут себя как бандиты сейчас, прячутся по 10-15 человек, видят когда грузовые машины с товарами, устраивают грабеж. Это бандиты все. Раньше они были, как военные группировки – очень мощные. Сейчас их задавили всех.– Но 1135 российских инструкторов еще остаются в ЦАР с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета?– Да, они готовят местных солдат.– А оружейное эмбарго, введенное в отношении ЦАР в 2013 году, так и остается в силе?– Да, еще так и остается, потому что, вы знаете, против нас такие страны, как Франция, Америка и так далее. Они очень сильно влияют на Совет безопасности (ООН – ред.), поэтому еще продвигают вот это эмбарго. А на самом деле должны это эмбарго убрать уже давно, потому что нет смысла эмбарго поставить на ЦАР и оставить эти военные группировки. Они покупают оружие за границей спокойно, добывают алмазы, золото, убивают слонов, продают за границу и покупают там оружие. У них было больше оружия, чем у войск ЦАР.– Но тем не менее Россия поставляет вооружение в ЦАР с ведома Совбеза ООН?– Ну да, поставляют вооружения. Мы благодарны России, потому что это было очень ужасно. Вы можете вот так сидеть, а перед вами убивают ваших родителей или ваши семьи. Это невозможно. Россия услышала наш крик и пришла на помощь.– Вы еще не встречались с новым послом России в ЦАР Александром Бикантовым?– Собираемся встретиться. Как раз вчера ему сделал визу.– Вы дадите ему какой-то совет перед поездкой?– Я хотел бы его сначала поздравить и пожелать: добро пожаловать в нашу страну. Работа будет очень крупная, и он должен тоже рассчитывать на то, что наше государство готово его поддерживать во время выполнения его миссии.– А с предыдущим послом Владимиром Титоренко вы общались?– Да, я с Титоренко часто общался, даже сейчас продолжаю.– А вам сообщают о назначении нового посла, когда все уже решено, или вы можете как-то рекомендовать кандидатуру?– Прежде чем назначать послом кого-то, отправляют в нашу страну запрос на агреман, наше государство дает согласие, тогда президент указывает.– Одна из тем, которыми может заняться посол РФ в ЦАР, – расследование убийства трех российских журналистов. На днях Лавров заявил, что Россия запросила у правительства ЦАР информацию о ходе расследования…– Уже три года длится расследование… Я понятия не имею (когда оно закончится – ред).– Лавров также указал, что ошибкой журналистов было то, что они поехали как туристы, не известив власти. Это было опасно.– Когда вот эти журналисты поехали в ЦАР, я работал советником премьер-министра. Никто не знал – я даже не знал, честно, – что они приехали.– По официальной версии, к убийству российских журналистов причастны члены некоей группировки 3R.– Я не знаю, кто их убил. Но говорят, что это произошло ночью, почти в 200 километрах от столицы. Вы знаете, везде были военные группировки, которые действовали повсюду. Так что трудно узнать, кто это был. Я сам лично не знаю.– Какие сейчас проекты ведутся между ЦАР и РФ?– Сейчас мы начали работать над проектами по экономическому развитию ЦАР. Потому что с тем, что касается безопасности, мы уже почти разобрались. Девяносто пять процентов территории ЦАР находится в руках власти. Так что с Россией сейчас надо заниматься экономическим развитием, больше в этой области работать. Потому что эти французы или западное общество считают, что все равно Россия ничего не будет делать в плане экономики. Они так говорят. Они нас экономически, в плане финансирования хотят задушить. Уже задушили почти. Их бюджетная помощь, финансовая помощь – все. Из-за того, что мы с Россией сейчас.Но ЦАР – это суверенное государство, имеем право выбирать, с кем дружить. Это наше право. С французами, американцами и другими – сколько лет (дружили – ред.), и что они сделали? Эти военные группировки сколько лет покоя не дают ЦАР? А Россия за сколько навела порядок? Год? То, что они (французы и американцы – ред.) не смогли сделать за десятилетия, Россия сделала за год. То же самое в Мали. Россия обещала, и меньше чем за два года порядок навели.– Глава МИД РФ Лавров подчеркивал, что в обоих случаях речь идет не про государственные силы, а про частные военные компании.– Понимаете, и французы, и американцы используют частные военные компании. И мощные! Они первые, у них очень много частных компаний. Наша страна подписала договор с государством России, а Россия нам предоставляет силу, которая нужна для наших стран.– Но ведь сами инструкторы не принимают участия в боевых действиях?– Да, они только помогают как инструкторы. Но что, когда в твоем доме пожар, ты что, будешь искать какую-то воду, чтобы тушить? Нет.– А что касается решения президента ЦАР сделать русский язык обязательным для преподавания в университете с 2022 года. С чем оно связано? Раньше не было возможности изучать русский в принципе?– Вы знаете, русский язык преподавали в конце 1960-х годов в ЦАР. Я сам изучал русский язык три года. У нас русские специалисты были везде, даже в маленьких городах, в лицее преподавали русский язык, химию, математику, физику – везде! У нас было очень много (русских – ред.) в области медицины и так далее.– То есть приезжали советские специалисты преподавать? Физику и химию тоже на русском преподавали или на французском?– Нет, они преподавали физику и химию на французском, но также преподавали русский язык. Так что русский язык был очень распространен. А когда мы прервали наши отношения в конце 1970-х, русские специалисты ушли, никто не мог преподавать, и попросили центральноафриканских специалистов, которые учились здесь, преподавать русский язык. Они продолжали преподавать в университете, в лицее, в средней школе. Но все постарели, многие умерли, больше не было преподавателей. Потому остановили преподавание русского языка. А теперь, поскольку у нас есть очень сильные отношения с Россией, государство решило восстановить преподавание русского языка в университете. А потом будет и в средней школе, и в лицее.– А учителя для этого будут приезжать из России?– Да, надо.– Вы уже связывались с Россотрудничеством по этому поводу?– Нет, но если у меня будет их адрес, я сразу завтра им напишу. Сейчас построили дом России в ЦАР, в Банги. Культурный центр очень большой, в самом центре. Там люди будут изучать русский язык, смотреть русские фильмы. Будет очень интересно. Они уже построили, когда я ездил, видел уже здание. Красиво! Так что скоро они откроют этот центр.– А есть какая-то статистика, сколько сейчас студентов из ЦАР в России находится?– У нас военные курсанты – около 120 человек. И в МВД – тоже 120. А студентов – около 40. Мало. Я попросил, чтобы Минобразования нам предоставило 250 стипендий, но еще нет ответа.– В преддверии саммита Россия-Африка есть какие-то новости? Вам еще не поступало приглашение для президента?– Нет, еще не было.– Если саммит будет проводиться в России, президент ЦАР приедет?– Да, приедет.– Вы упоминали ранее, что заказали еще один портрет для нашего президента Путина, сделанный из крыльев бабочек. Сколько времени потребуется на его изготовление?– Я заказал. Когда будет, вы увидите.– А сколько бабочек нужно для изготовления такого портрета?– Не знаю, тысячи. Я большой просил.– Это какая-то мастерская или один человек, кто занимается созданием портрета?– Это начальник мастерской. Они обычно делают картины из бабочек, разные композиции. Это традиционный вид искусства. Есть разные мастерские. Для некоторых картин используются редкие виды бабочек. Сначала надо определить, какие сорта бабочек нужны, потом в лесу их поймать.– А с точки зрения экологии это не преследуется законом? Как вид браконьерства?– Нет, их много в лесах. Для этого требуется много времени и сил, чтобы их собрать. По секрету вам скажу, что я приготовил (такие портреты – ред.) для Путина и для Шойгу, министра обороны.– А что с портретом Путина, вы хотите ему еще раз подарить?– Да, потому что я до сих пор не знаю, получил он или нет.– Вы упоминали, что учились с Путиным в одно время в Ленинградском университете на юрфаке, вы тогда общались или просто пересекались?– Нет, мы не общались, но мне показывали: вот, это Путин. У меня один друг из Мали, они учились в одном классе с Путиным. Он тоже стал послом в России.– Вы тогда могли предположить, что станете дипломатом в России?– Нет, у меня не было мыслей таких. Но советское образование было очень хорошим. Благодаря обучению, которое я получил в Санкт-Петербургском университете, на юридическом факультете, благодаря преподавателям, я смог сделать карьеру политика в ЦАР.– А сложно тогда было поехать на учебу в СССР?– В 1970-х не было сложно. Заканчиваете среднюю школу и с аттестатом едете. В то время молодые хотели только во Францию, а тех, кто хотел в Россию – нас таких было мало. Сейчас все поменялось. Тогда в СССР образование было бесплатное, а во Франции – за деньги. Поэтому кто богаче ехали во Францию, а кто победнее – в Россию и в социалистические страны.– С какими чувствами вы ехали в СССР? Что-то уже знали о стране?– Когда я приехал, я уже умел читать – "молоко", "хлеб". Я изучал русский язык, и наши преподаватели нам рассказывали про историю революции, блокады Ленинграда, так что о Второй мировой войне мы очень много знали.– Тогда, наверное, было больше студентов из ЦАР в Ленинграде, чем сейчас?– Когда мы учились в Ленинграде, нас из ЦАР было 67 человек. А сейчас в Ленинграде – мало центральноафриканцев.– Как вы считаете, в перспективе лет 5-10 это может измениться?– Да, должно. Надеюсь, что в этом году будет больше студентов. Желающих много. Российское образование считается хорошим в ЦАР. Один из президентов нашей страны был выпускником РУДН. Там его фотография висит.

https://ria.ru/20211006/ivanov-1753153196.html

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интервью, цар, леон додону-пунагаза, россия