https://ria.ru/20220204/rak-1770633065.html

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями - РИА Новости, 04.02.2022

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T06:09

2022-02-04T06:09

2022-02-04T06:09

в мире

рак

всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152407/28/1524072893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5d2707ff4e4de32939910f2d2a3514e.jpg

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day).Он был учрежден Союзом по международному контролю рака (Union for International Cancer Control, UICC) с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме. 4 февраля 2000 года на Всемирном саммите по борьбе с раком в новом тысячелетии в Париже была принята Парижская хартия по борьбе с онкологическими заболеваниями, направленная на содействие научным исследованиям по онкологии, профилактику рака, улучшение обслуживания пациентов. В документе говорится об учреждении Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями. Ежегодно Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями имеет свою тему. Кампания 2022-2024 годов проходит под девизом "Сокращение отставания в лечении рака" (Closing the gap in cancer care). Рак является общим термином для большой группы болезней, которые могут поражать любую часть тела. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы, этот процесс называется метастазированием. Метастазы являются одной из основных причин смерти от рака. В результате преобразования нормальных клеток в опухолевые в ходе многоэтапного процесса предраковое поражение переходит в злокачественную опухоль. Эти изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека и тремя категориями внешних факторов: физические канцерогены (ультрафиолетовое и ионизирующее излучение), химические канцерогены (асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины – загрязнители пищевых продуктов и мышьяк – загрязнитель питьевой воды), биологические канцерогены (инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами). По данным Международного агентства по изучению рака (IARC), в 2020 году в мире было диагностировано 19,3 миллиона новых случаев заболевания раком, 10 миллионов человек скончалось. Самый распространенный вид рака в мире – рак молочной железы, на втором месте – рак легких. Далее следуют рак толстой и прямой кишки, рак предстательной железы, рак кожи и рак желудка. По оценкам IARC, рак обойдет сердечно-сосудистые заболевания как основную причину преждевременной смерти в большинстве стран в этом столетии.Согласно экспертным прогнозам, к 2040 году заболеваемость раком почти удвоится, до 30,2 миллиона новых случаев.В детской онкологии самой часто встречающейся опухолью является нейробластома – злокачественная опухоль, развивающаяся из эмбриональных нейробластов симпатической нервной системы. Существует два способа раннего выявления рака – раннее диагностирование и скрининг (систематическое проведение диагностики опухоли на ранней стадии).По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии, причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем.Начиная с 50 лет каждому человеку не реже одного раза в год следует обследоваться у онколога. Женщина должна посетить гинеколога, проктолога и маммолога, мужчина – сделать рентген легких, обследовать желудок, толстую кишку и предстательную железу. Эти обследования являются ранним подходом к выявлению онкологических заболеваний. В России ежегодно примерно у 600 тысяч человек впервые диагностируют рак. В 2020 году в России впервые было выявлено 556 036 злокачественных новообразований. Больше всего злокачественных заболеваний из расчета на 100 тысяч соответствующего населения было выявлено в Севастополе, Сахалинской и Самарской областях, меньше всего – в республиках Дагестан, Чечня и Ингушетия. В РФ ноябре 2017 года была утверждена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года, нацеленная на разработку и реализацию комплекса мер для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями, снижение общей смертности от онкологии. С октября 2018 года начал свою работу Национальный проект "Здравоохранение", в структуру которого входит Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". Все эти годы поэтапно выстраивался механизм трехуровневой системы онкологической помощи, которая покрывала бы всю страну и приближала помощь к пациенту вне зависимости от того, где он живет. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" были открыты более 400 ЦАОПов (центров амбулаторной онкопомощи). До конца 2024 года будут введены в эксплуатацию еще около 140 ЦАОПов.Одним из основных направлений федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" стала программа развития онкодиспансеров. В течение последних лет были переоснащены 210 медицинских организаций в субъектах – закуплено и введено в эксплуатацию 9,1 тысячи единиц медицинского оборудования. Для федеральных и региональных центров были закуплены и запущены в работу 191 аппарат КТ и 95 аппаратов МРТ. С 1 января 2022 года в России вступил в силу новый порядок оказания онкологической помощи. Задача нового порядка – укрепить онкослужбу России и обеспечить правильное, своевременное и современное лечение. Согласно документу, медицинская помощь онкологическим больным должна оказываться по единым стандартам, вне зависимости от региона проживания. Еще одна важная цель – обеспечить преемственность диагностики и лечения.Сегодня в арсенале врачей есть все современные технологии для терапии онкологических заболеваний. В настоящее время рак не приговор: это болезнь, с которой можно справиться, которую умеют лечить. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рак, всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, справки