https://ria.ru/20210726/rak-1742846221.html
Минздрав назвал число впервые заболевших раком россиян в 2020 году
Минздрав назвал число впервые заболевших раком россиян в 2020 году - РИА Новости, 26.07.2021
Минздрав назвал число впервые заболевших раком россиян в 2020 году
Число выявляемых впервые у пациентов злокачественных новообразований из расчета на 100 тысяч населения, которое последовательно увеличивалось с 1995 года, в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T04:15
2021-07-26T04:15
2021-07-26T04:15
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Число выявляемых впервые у пациентов злокачественных новообразований из расчета на 100 тысяч населения, которое последовательно увеличивалось с 1995 года, в 2020 году снизилось, всего в прошлом году было выявлено впервые более полумиллиона случаев рака, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.Всего в 2020 году впервые было выявлено 556 036 злокачественных новообразований, уточняется в документе.Больше всего злокачественных заболеваний в 2020 году из расчета на 100 тысяч соответствующего населения было выявлено в Севастополе, Сахалинской и Самарской областях, меньше всего – в республиках Дагестан, Чечня и Ингушетия, отмечается в сборнике.
https://ria.ru/20210724/rak-1742593371.html
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россия, общество
Минздрав назвал число впервые заболевших раком россиян в 2020 году
Более 500 тысяч россиян в 2020 году впервые заболели раком