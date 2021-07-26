https://ria.ru/20210726/rak-1742846221.html

Минздрав назвал число впервые заболевших раком россиян в 2020 году

Минздрав назвал число впервые заболевших раком россиян в 2020 году - РИА Новости, 26.07.2021

Минздрав назвал число впервые заболевших раком россиян в 2020 году

Число выявляемых впервые у пациентов злокачественных новообразований из расчета на 100 тысяч населения, которое последовательно увеличивалось с 1995 года, в... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T04:15

2021-07-26T04:15

2021-07-26T04:15

россия

общество

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Число выявляемых впервые у пациентов злокачественных новообразований из расчета на 100 тысяч населения, которое последовательно увеличивалось с 1995 года, в 2020 году снизилось, всего в прошлом году было выявлено впервые более полумиллиона случаев рака, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.Всего в 2020 году впервые было выявлено 556 036 злокачественных новообразований, уточняется в документе.Больше всего злокачественных заболеваний в 2020 году из расчета на 100 тысяч соответствующего населения было выявлено в Севастополе, Сахалинской и Самарской областях, меньше всего – в республиках Дагестан, Чечня и Ингушетия, отмечается в сборнике.

https://ria.ru/20210724/rak-1742593371.html

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2021

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