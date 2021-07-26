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Минздрав назвал число впервые заболевших раком россиян в 2020 году
Минздрав назвал число впервые заболевших раком россиян в 2020 году - РИА Новости, 26.07.2021
Минздрав назвал число впервые заболевших раком россиян в 2020 году
Число выявляемых впервые у пациентов злокачественных новообразований из расчета на 100 тысяч населения, которое последовательно увеличивалось с 1995 года, в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T04:15
2021-07-26T04:15
россия
общество
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Число выявляемых впервые у пациентов злокачественных новообразований из расчета на 100 тысяч населения, которое последовательно увеличивалось с 1995 года, в 2020 году снизилось, всего в прошлом году было выявлено впервые более полумиллиона случаев рака, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.Всего в 2020 году впервые было выявлено 556 036 злокачественных новообразований, уточняется в документе.Больше всего злокачественных заболеваний в 2020 году из расчета на 100 тысяч соответствующего населения было выявлено в Севастополе, Сахалинской и Самарской областях, меньше всего – в республиках Дагестан, Чечня и Ингушетия, отмечается в сборнике.
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россия, общество
04:15 26.07.2021
 
Минздрав назвал число впервые заболевших раком россиян в 2020 году

Более 500 тысяч россиян в 2020 году впервые заболели раком

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/chin@webdesigndd.com/SpectralКлетки коронавируса и рак
Клетки коронавируса и рак - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/chin@webdesigndd.com/Spectral
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Число выявляемых впервые у пациентов злокачественных новообразований из расчета на 100 тысяч населения, которое последовательно увеличивалось с 1995 года, в 2020 году снизилось, всего в прошлом году было выявлено впервые более полумиллиона случаев рака, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Число впервые выявленных злокачественных новообразований в Российской Федерации на 100 000 населения: 1995 год – 279,1... 2019 год – 436,3, 2020 год – 378,9", - говорится в сборнике.
Всего в 2020 году впервые было выявлено 556 036 злокачественных новообразований, уточняется в документе.
Больше всего злокачественных заболеваний в 2020 году из расчета на 100 тысяч соответствующего населения было выявлено в Севастополе, Сахалинской и Самарской областях, меньше всего – в республиках Дагестан, Чечня и Ингушетия, отмечается в сборнике.
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
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