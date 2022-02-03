https://ria.ru/20220203/omikron-1770892197.html

"Стелс-омикрон" выявили в пяти африканских странах

"Стелс-омикрон" выявили в пяти африканских странах - РИА Новости, 03.02.2022

"Стелс-омикрон" выявили в пяти африканских странах

Один из подвидов штамма "омикрон", который сложно обнаружить, выявлен в пяти африканских странах, заявила на брифинге старший научный сотрудник подразделения... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:02

2022-02-03T16:02

2022-02-03T16:02

распространение коронавируса

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воз

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ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Один из подвидов штамма "омикрон", который сложно обнаружить, выявлен в пяти африканских странах, заявила на брифинге старший научный сотрудник подразделения Всемирной организации здравоохранения в Африканском регионе Никси Гумеде-Молетси."Из трех подвидов штамма "омикрон" мы знаем подвиды ВA.1, ВА.2 и ВA.3. На данный момент у нас большое количество случаев подвида ВА.1. Другой подвид "омикрона" ВА.2, известный как "стелс" подвид, выявлен в пяти странах - в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР", - сказала она.По ее словам, несмотря на то, что количество случаев заражения подвидом ВА.2 значительно ниже, чем подвидом ВА.1, ситуация вызывает озабоченность у регионального бюро. Причина в том, что тесты даже в лабораториях не всегда распознают подвид ВА.2, так как зачастую у него отсутствует определенные критерии, характерные для штамма "омикрон".Представители африканского отделения ВОЗ отмечают, что африканским странам не хватает по меньшей мере 1,29 миллиарда долларов для финансирования распределения вакцин от COVID-19. При этом, несмотря на низкий уровень вакцинации населения, распространение COVID-19 в этих государствах ниже, в частности, из-за более молодого населения, больших расстояний и меньшей урбанизации региона.

https://ria.ru/20220203/omikron-1770780831.html

ботсвана

кения

сенегал

юар

малави

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в мире, воз, коронавирус covid-19, ботсвана, кения, сенегал, юар, малави, омикрон-штамм коронавируса