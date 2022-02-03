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Большие политические игры в Пекине: кто приехал на открытие Олимпиады
Большие политические игры в Пекине: кто приехал на открытие Олимпиады - РИА Новости, 03.02.2022
Большие политические игры в Пекине: кто приехал на открытие Олимпиады
Завтра в Пекине пройдет торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр — событие не только спортивное, но и политическое, ведь Игры давно уже стали... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T08:00
2022-02-03T08:08
авторы
китай
олимпиада
си цзиньпин
спорт
евросоюз
сша
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Завтра в Пекине пройдет торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр — событие не только спортивное, но и политическое, ведь Игры давно уже стали важнейшим международным мероприятием. Полноценным инструментом геополитической борьбы их сделали в 1980-м, когда Запад устроил бойкот московской Олимпиаде, а в ответ наши спортсмены не поехали на следующие Игры в Лос-Анджелес. В этом веке подобная практика вернулась, хотя теперь уже речь идет не о тотальном бойкоте, то есть отказе от участия в соревнованиях спортсменов, а о дипломатическом. Но, как и раньше, к такого рода методам прибегает именно Запад. Сначала пытались бойкотировать летнюю Олимпиаду в Пекине в 2008-м, потом зимние Игры в Сочи-2014. Нынешнюю пекинскую Олимпиаду тоже пытались дипломатически наказать: еще в начале декабря Штаты объявили о бойкоте и призвали все страны мира поддержать их. Повод не нов — нарушения прав человека в Китае, особенно "геноцид в Синьцзяне". Американская команда при этом крупнейшая, но никаких официальных лиц из США на церемонии не будет.А кто приедет — и удался ли вообще бойкот?Главным иностранным гостем будет Владимир Путин, в Пекине пройдут и его первые за два года невиртуальные переговоры с Си Цзиньпином. Китайский лидер все это время не покидал пределов Поднебесной, но приезд иностранных делегаций важен не только по этой причине: нужно продемонстрировать всему миру, что американский бойкот не сработал. Штатам, правда, помогает пандемия, из-за нее и так уже минимизированы визиты и встречи на высшем уровне. Тем интереснее посмотреть, кто в итоге приедет в Пекин.Тем более что рекорд по количеству высокопоставленных участников церемонии открытия Игр принадлежит китайской столице: 8 августа 2008 года на пекинском Национальном стадионе собрались почти семь десятков иностранных лидеров. Считается, что их было 75, но это число включает все иностранные делегации, среди которых и возглавляемые министрами. Президентов, премьеров, королей и особ королевской крови (наследных и просто принцев) было 66, а сейчас приедут 23. В три раза меньше. Разве это не свидетельство успеха американского бойкота?Нет, потому что есть большая разница между Пекином-2008 и Пекином-2022.Во-первых, масштаб Игр: если в летних участвовали 205, то в зимних — 91 страна. Сейчас практически не представлена Африка, приедут всего пять сборных, а ведь на летних Играх 2008 года их было сорок. Нет команд — нет и лидеров. В 2008-м в Пекин прилетели одиннадцать глав африканских государств, сейчас будет только один. Нет и Океании: пять лидеров представляли ее на летних Играх, а зимние виды спорта на тихоокеанских островах не развиты.Во-вторых, ковид с карантинными ограничениями в любом случае влияет на мобильность руководителей стран (да и сборных тоже: например, КНДР, соседка Китая, вообще отказалась от участия в Играх).Ну и в-третьих, бойкот, конечно, тоже сыграл свою роль. Однако какую? В 2008-м, кстати, его попытки тоже были, но их поддержали всего несколько государств, среди которых Австрия, Польша, Чехия и Эстония. Сейчас из этого списка только горячие эстонские парни остались верны себе (ну а чехи и так умудрились испортить отношения с КНР заигрыванием с Тайванем), поляки, например, не только не взяли сторону США, но и отправили на Игры делегацию во главе с президентом страны.К американскому дипломатическому бойкоту присоединились Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, то есть весь англосаксонский мир. Из европейцев отличились только Бельгия, Нидерланды, Дания и Литва, на этом список бойкотирующих заканчивается. Словом, если англосаксы хотели продемонстрировать свое геополитическое одиночество, у них это прекрасно получилось.Некоторые европейцы, правда, пытаются усидеть на двух стульях, особенно смешно это выходит у Франции. Президент Макрон изначально называл дипломатический бойкот неэффективным, призывая не политизировать Игры. Но в итоге совсем не ясно насчет приезда французской делегации на церемонию открытия; в воскресенье в Париже заявили, что "на Играх будет присутствовать министр — делегат спорта Роксана Марасиняну. Вероятно, ее не будет на церемонии открытия, однако она приедет поддержать наших спортсменов во время Олимпиады". То есть к бойкоту Париж не присоединился, но и от участия в церемонии воздержится.В целом Европа пришла к похожей формуле (которой она пытается следовать и в американо-китайской конфронтации в общем) — ни нашим ни вашим: бойкот не поддерживаем, но делегаций на высшем уровне не присылаем. В 2008-м на церемонии в Пекине были 27 европейских руководителей (считая принцев), сейчас всего четверо с учетом не входящих в ЕС Сербии, а также Боснии и Герцеговины.При этом от стран Евросоюза на высшем уровне будет представлена не только Польша: тесно связанный с олимпийским движением (и вообще с наднациональными структурами) правитель Люксембурга великий герцог Анри спокойно прилетел в Пекин. Для него, как и для князя Монако Альбера II, также прибывшего в Китай, нет никакой нужды подыгрывать англосаксам.От Латинской Америки будут президенты Аргентины и Эквадора, а серьезнее всех представлена Азия — и это отражает новую картину мира. Приедут не только главы пяти среднеазиатских государств — премьер-министр Пакистана, король Камбоджи и президент Сингапура, премьер-министр Монголии и тайская принцесса (король никогда не покидает страну), но и лидеры ключевых стран арабского мира, а именно: египетский президент Сиси, эмир Катара, наследные принцы (фактически — реальные правители) Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.Англосаксонская антикитайская пропаганда (в которой неслучайно ключевое место занимает тема "геноцида уйгур", то есть попытка выставить Пекин врагом мусульман) все меньше действует на исламский мир. Эта полуторамиллиардная часть человечества — да и весь незападный мир в целом — все с большим вниманием наблюдает за происходящим на просторах Евразии, за Пекином и Москвой. И никаким попыткам блокады и изоляции, никакой пропаганде, антикитайской и антироссийской, не сдержать объективный ход мировой истории: Запад уходит, Восток восходит.
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Петр Акопов
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авторы, китай, олимпиада, си цзиньпин, спорт, евросоюз, сша
08:00 03.02.2022 (обновлено: 08:08 03.02.2022)
 

Большие политические игры в Пекине: кто приехал на открытие Олимпиады

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка пробегает у инсталляции с символикой зимних Олимпийских игр 2022 года в парке возле главного пресс-центра Игр в Пекине
Девушка пробегает у инсталляции с символикой зимних Олимпийских игр 2022 года в парке возле главного пресс-центра Игр в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Завтра в Пекине пройдет торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр — событие не только спортивное, но и политическое, ведь Игры давно уже стали важнейшим международным мероприятием.
Полноценным инструментом геополитической борьбы их сделали в 1980-м, когда Запад устроил бойкот московской Олимпиаде, а в ответ наши спортсмены не поехали на следующие Игры в Лос-Анджелес. В этом веке подобная практика вернулась, хотя теперь уже речь идет не о тотальном бойкоте, то есть отказе от участия в соревнованиях спортсменов, а о дипломатическом. Но, как и раньше, к такого рода методам прибегает именно Запад. Сначала пытались бойкотировать летнюю Олимпиаду в Пекине в 2008-м, потом зимние Игры в Сочи-2014. Нынешнюю пекинскую Олимпиаду тоже пытались дипломатически наказать: еще в начале декабря Штаты объявили о бойкоте и призвали все страны мира поддержать их. Повод не нов — нарушения прав человека в Китае, особенно "геноцид в Синьцзяне". Американская команда при этом крупнейшая, но никаких официальных лиц из США на церемонии не будет.
Олимпиада - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 08:47Олимпиада 2022
МИД КНР: США должны прекратить мешать проведению Олимпиады в Пекине
А кто приедет — и удался ли вообще бойкот?
Главным иностранным гостем будет Владимир Путин, в Пекине пройдут и его первые за два года невиртуальные переговоры с Си Цзиньпином. Китайский лидер все это время не покидал пределов Поднебесной, но приезд иностранных делегаций важен не только по этой причине: нужно продемонстрировать всему миру, что американский бойкот не сработал. Штатам, правда, помогает пандемия, из-за нее и так уже минимизированы визиты и встречи на высшем уровне. Тем интереснее посмотреть, кто в итоге приедет в Пекин.
Тем более что рекорд по количеству высокопоставленных участников церемонии открытия Игр принадлежит китайской столице: 8 августа 2008 года на пекинском Национальном стадионе собрались почти семь десятков иностранных лидеров. Считается, что их было 75, но это число включает все иностранные делегации, среди которых и возглавляемые министрами. Президентов, премьеров, королей и особ королевской крови (наследных и просто принцев) было 66, а сейчас приедут 23. В три раза меньше. Разве это не свидетельство успеха американского бойкота?
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании международного круглого стола Два века Российской империи - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 11:12В мире
Нарышкин рассказал о планах США дискредитировать пекинскую Олимпиаду
Нет, потому что есть большая разница между Пекином-2008 и Пекином-2022.
Во-первых, масштаб Игр: если в летних участвовали 205, то в зимних — 91 страна. Сейчас практически не представлена Африка, приедут всего пять сборных, а ведь на летних Играх 2008 года их было сорок. Нет команд — нет и лидеров. В 2008-м в Пекин прилетели одиннадцать глав африканских государств, сейчас будет только один. Нет и Океании: пять лидеров представляли ее на летних Играх, а зимние виды спорта на тихоокеанских островах не развиты.
Во-вторых, ковид с карантинными ограничениями в любом случае влияет на мобильность руководителей стран (да и сборных тоже: например, КНДР, соседка Китая, вообще отказалась от участия в Играх).
Ну и в-третьих, бойкот, конечно, тоже сыграл свою роль. Однако какую? В 2008-м, кстати, его попытки тоже были, но их поддержали всего несколько государств, среди которых Австрия, Польша, Чехия и Эстония. Сейчас из этого списка только горячие эстонские парни остались верны себе (ну а чехи и так умудрились испортить отношения с КНР заигрыванием с Тайванем), поляки, например, не только не взяли сторону США, но и отправили на Игры делегацию во главе с президентом страны.
Экс-президент США Дональд Трамп
30 января, 06:30
Трамп предрек "некие события" вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине
К американскому дипломатическому бойкоту присоединились Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, то есть весь англосаксонский мир. Из европейцев отличились только Бельгия, Нидерланды, Дания и Литва, на этом список бойкотирующих заканчивается. Словом, если англосаксы хотели продемонстрировать свое геополитическое одиночество, у них это прекрасно получилось.
Некоторые европейцы, правда, пытаются усидеть на двух стульях, особенно смешно это выходит у Франции. Президент Макрон изначально называл дипломатический бойкот неэффективным, призывая не политизировать Игры. Но в итоге совсем не ясно насчет приезда французской делегации на церемонию открытия; в воскресенье в Париже заявили, что "на Играх будет присутствовать министр — делегат спорта Роксана Марасиняну. Вероятно, ее не будет на церемонии открытия, однако она приедет поддержать наших спортсменов во время Олимпиады". То есть к бойкоту Париж не присоединился, но и от участия в церемонии воздержится.
Флаг с символикой Олимпийских игр в Токио - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 22:54Олимпиада 2022
Дания не будет отправлять официальную делегацию на Олимпиаду в Пекине
В целом Европа пришла к похожей формуле (которой она пытается следовать и в американо-китайской конфронтации в общем) — ни нашим ни вашим: бойкот не поддерживаем, но делегаций на высшем уровне не присылаем. В 2008-м на церемонии в Пекине были 27 европейских руководителей (считая принцев), сейчас всего четверо с учетом не входящих в ЕС Сербии, а также Боснии и Герцеговины.
При этом от стран Евросоюза на высшем уровне будет представлена не только Польша: тесно связанный с олимпийским движением (и вообще с наднациональными структурами) правитель Люксембурга великий герцог Анри спокойно прилетел в Пекин. Для него, как и для князя Монако Альбера II, также прибывшего в Китай, нет никакой нужды подыгрывать англосаксам.
Олимпиада в Пекине 2022 - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 12:54В мире
Западных спортсменов призвали не брать смартфоны на Олимпиаду в Пекине
От Латинской Америки будут президенты Аргентины и Эквадора, а серьезнее всех представлена Азия — и это отражает новую картину мира. Приедут не только главы пяти среднеазиатских государств — премьер-министр Пакистана, король Камбоджи и президент Сингапура, премьер-министр Монголии и тайская принцесса (король никогда не покидает страну), но и лидеры ключевых стран арабского мира, а именно: египетский президент Сиси, эмир Катара, наследные принцы (фактически — реальные правители) Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Англосаксонская антикитайская пропаганда (в которой неслучайно ключевое место занимает тема "геноцида уйгур", то есть попытка выставить Пекин врагом мусульман) все меньше действует на исламский мир. Эта полуторамиллиардная часть человечества — да и весь незападный мир в целом — все с большим вниманием наблюдает за происходящим на просторах Евразии, за Пекином и Москвой. И никаким попыткам блокады и изоляции, никакой пропаганде, антикитайской и антироссийской, не сдержать объективный ход мировой истории: Запад уходит, Восток восходит.
Символика Зимних Олимпийских игр в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 11:51Олимпиада 2022
МИД Китая поблагодарил Россию за поддержку Олимпиады
 
АвторыКитайОлимпиадаСи ЦзиньпинСпортЕвросоюзСША
 
 
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