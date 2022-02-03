16:22 03.02.2022 (обновлено: 18:16 03.02.2022)
В Ленобласти открыли туристический маршрут Петра I
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. В Ленинградской области, в год празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого, запустили туристический проект "Серебряное ожерелье России" - тематический маршрут по знаковым местам, связанным с биографией императора и историей России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, маршрут проходит по Волховскому и Лодейнопольскому районам Ленинградской области. Путешествие начинается в Новой Ладоге - городе, основанном Петром Великим. Здесь о царе-реформаторе напоминают не только исторический центр, памятник-бюст Петру I и экспозиция Новоладожского краеведческого музея. Основными объектами интереса туристов являются знаменитые Петровские каналы.
"Однако главное "детище" Петра Великого - будущий победоносный русский флот начинался не в Новой Ладоге, а за более, чем 100 километров от неё — в Лодейном Поле. Здесь путешественники знакомятся с историей основания и деятельностью Олонецкой судостроительной верфи на реке Свирь, они увидят обелиск на месте домика Петра I и памятник на месте спуска первого корабля Балтийского флота - фрегата "Штандарт", - отметили в пресс-службе.
Ещё одна популярная точка на карте Лодейнопольского района - Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь с двумя архитектурными комплексами: Троицким и Преображенским, расположенный в селе Свирская слобода. На въезде в поселок установлена стела в честь 500-летия монастыря. Возникновение монастыря относится к 1586 году и связано с именем преподобного Александра Свирского, который в 1494 году основал "отходную пустынь" на берегу озера. Ядро ансамбля составляет Троицкий собор, в интерьере которого сохранились фрески, выполненные в 1719 году новгородскими живописцами.
"Завершается путешествие в Введенском Оятском женском монастыре, который находится на территории поселка Рассвет Лодейнопольского района. Предположительно, монастырь основан на рубеже 14–15 веков. Первое официальное упоминание датируется XV веком в житии святого Александра Свирского, написанного его учеником Иродионом в 1545 году", - подытожили в обладминистрации.