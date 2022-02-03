https://ria.ru/20220203/marshrut-1770897549.html

В Ленобласти открыли туристический маршрут Петра I

В Ленобласти открыли туристический маршрут Петра I - РИА Новости, 03.02.2022

В Ленобласти открыли туристический маршрут Петра I

В Ленинградской области, в год празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого, запустили туристический проект "Серебряное ожерелье России" - тематический РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:22

2022-02-03T16:22

2022-02-03T18:16

ленинградская область

ленинградская область

новая ладога

лодейнопольский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. В Ленинградской области, в год празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого, запустили туристический проект "Серебряное ожерелье России" - тематический маршрут по знаковым местам, связанным с биографией императора и историей России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, маршрут проходит по Волховскому и Лодейнопольскому районам Ленинградской области. Путешествие начинается в Новой Ладоге - городе, основанном Петром Великим. Здесь о царе-реформаторе напоминают не только исторический центр, памятник-бюст Петру I и экспозиция Новоладожского краеведческого музея. Основными объектами интереса туристов являются знаменитые Петровские каналы.Ещё одна популярная точка на карте Лодейнопольского района - Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь с двумя архитектурными комплексами: Троицким и Преображенским, расположенный в селе Свирская слобода. На въезде в поселок установлена стела в честь 500-летия монастыря. Возникновение монастыря относится к 1586 году и связано с именем преподобного Александра Свирского, который в 1494 году основал "отходную пустынь" на берегу озера. Ядро ансамбля составляет Троицкий собор, в интерьере которого сохранились фрески, выполненные в 1719 году новгородскими живописцами."Завершается путешествие в Введенском Оятском женском монастыре, который находится на территории поселка Рассвет Лодейнопольского района. Предположительно, монастырь основан на рубеже 14–15 веков. Первое официальное упоминание датируется XV веком в житии святого Александра Свирского, написанного его учеником Иродионом в 1545 году", - подытожили в обладминистрации.

https://ria.ru/20211119/turpotok-1759855895.html

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ленинградская область, новая ладога, лодейнопольский район, новости - туризм, туристы