https://ria.ru/20220203/koma-1770781811.html

Когда помидоры смертельно опасны

Нутрициолог объяснила, какие помидоры могут быть смертельно опасны - РИА Новости, 03.02.2022

Когда помидоры смертельно опасны

Некачественные помидоры могут привести к непоправимым последствиям для здоровья, а в отдельных случаях – вызвать кому. С таким предостережением в интервью... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T06:02

2022-02-03T06:02

2022-02-03T08:11

общество

помидоры

россия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Некачественные помидоры могут привести к непоправимым последствиям для здоровья, а в отдельных случаях – вызвать кому. С таким предостережением в интервью "Пятому каналу" выступила нутрициолог Мария Розанова.Так, если томаты были выращены у дороги или у химических предприятий, то они могут содержать соли тяжелых металлов. Употребление таких овощей может привести к отравлению и образованию камней в почках.Кроме того, предупредила Розанова, помидоры могут спровоцировать кому. Дело в том, что в незрелых томатах содержится ядовитое органическое вещество – соланин. Однако в таком виде овощ опасен только в огромных количествах.Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что употребление помидоров далеко не всегда идет на пользу организму. По ее словам, томаты из-за большого количества органических кислот опасны при гастрите и язвенных заболеваниях. Диетолог категорически предостерегла от ежедневного употребления помидоров.

https://ria.ru/20220122/myasnikov-1769073836.html

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общество, помидоры, россия