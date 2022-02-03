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Когда помидоры смертельно опасны
Нутрициолог объяснила, какие помидоры могут быть смертельно опасны - РИА Новости, 03.02.2022
Когда помидоры смертельно опасны
Некачественные помидоры могут привести к непоправимым последствиям для здоровья, а в отдельных случаях – вызвать кому. С таким предостережением в интервью... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T06:02
2022-02-03T08:11
общество
помидоры
россия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Некачественные помидоры могут привести к непоправимым последствиям для здоровья, а в отдельных случаях – вызвать кому. С таким предостережением в интервью "Пятому каналу" выступила нутрициолог Мария Розанова.Так, если томаты были выращены у дороги или у химических предприятий, то они могут содержать соли тяжелых металлов. Употребление таких овощей может привести к отравлению и образованию камней в почках.Кроме того, предупредила Розанова, помидоры могут спровоцировать кому. Дело в том, что в незрелых томатах содержится ядовитое органическое вещество – соланин. Однако в таком виде овощ опасен только в огромных количествах.Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что употребление помидоров далеко не всегда идет на пользу организму. По ее словам, томаты из-за большого количества органических кислот опасны при гастрите и язвенных заболеваниях. Диетолог категорически предостерегла от ежедневного употребления помидоров.
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общество, помидоры, россия
06:02 03.02.2022 (обновлено: 08:11 03.02.2022)
 
Нутрициолог объяснила, какие помидоры могут быть смертельно опасны

Нутрициолог Розанова: выращенные у дороги томаты могут содержать соли тяжелых металлов

© Depositphotos / SimpleFotoПациент в палате интенсивной терапии
Пациент в палате интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Depositphotos / SimpleFoto
Пациент в палате интенсивной терапии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Некачественные помидоры могут привести к непоправимым последствиям для здоровья, а в отдельных случаях – вызвать кому. С таким предостережением в интервью "Пятому каналу" выступила нутрициолог Мария Розанова.
Так, если томаты были выращены у дороги или у химических предприятий, то они могут содержать соли тяжелых металлов. Употребление таких овощей может привести к отравлению и образованию камней в почках.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 17:53
Мясников назвал самые "коварные" продукты
Кроме того, предупредила Розанова, помидоры могут спровоцировать кому. Дело в том, что в незрелых томатах содержится ядовитое органическое вещество – соланин. Однако в таком виде овощ опасен только в огромных количествах.
Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что употребление помидоров далеко не всегда идет на пользу организму. По ее словам, томаты из-за большого количества органических кислот опасны при гастрите и язвенных заболеваниях. Диетолог категорически предостерегла от ежедневного употребления помидоров.
 
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