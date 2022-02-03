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Группировка ВСУ в Донбассе может составить 150 тысяч человек, считают в ДНР
Группировка ВСУ в Донбассе может составить 150 тысяч человек, считают в ДНР - РИА Новости, 03.02.2022
Группировка ВСУ в Донбассе может составить 150 тысяч человек, считают в ДНР
Группировка ВС Украины в Донбассе может составить две трети личного состава, считает замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:44
2022-02-03T18:00
в мире
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
россия
киев
москва
оон
нато
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Группировка ВС Украины в Донбассе может составить две трети личного состава, считает замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."В принципе, наверное, не 120 (тысяч. — Прим. ред.), а больше. Сейчас перемещаются еще три бригады, готовится четвертая — это еще порядка 20-25 тысяч. В итоге это будет до 150 тысяч. Это не считая националистов, которые сюда тоже прибывают &lt;…&gt;. Это две трети Вооруженных сил Украины, которые сконцентрированы на небольшом участке фронта", — сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Ранее в ДНР также заявили, что из-за подготовки наступления украинские власти ограничили выезд из страны для военнообязанных граждан призывного возраста.При этом в Киеве утверждают, что не планируют ни на кого нападать.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения. Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, россия, киев, москва, оон, нато
13:44 03.02.2022 (обновлено: 18:00 03.02.2022)
 
Группировка ВСУ в Донбассе может составить 150 тысяч человек, считают в ДНР

Представитель ДНР Басурин: группировка ВСУ в Донбассе может составить 150 тысяч человек

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Группировка ВС Украины в Донбассе может составить две трети личного состава, считает замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"В принципе, наверное, не 120 (тысяч. — Прим. ред.), а больше. Сейчас перемещаются еще три бригады, готовится четвертая — это еще порядка 20-25 тысяч. В итоге это будет до 150 тысяч. Это не считая националистов, которые сюда тоже прибывают <…>. Это две трети Вооруженных сил Украины, которые сконцентрированы на небольшом участке фронта", — сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Ранее в ДНР также заявили, что из-за подготовки наступления украинские власти ограничили выезд из страны для военнообязанных граждан призывного возраста.
При этом в Киеве утверждают, что не планируют ни на кого нападать.
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
13:20
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Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреСитуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринРоссияКиевМоскваООННАТО
 
 
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