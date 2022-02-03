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Киев ограничил выезд из страны граждан призывного возраста, заявили в ДНР

Киев ограничил выезд из страны граждан призывного возраста, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.02.2022

Киев ограничил выезд из страны граждан призывного возраста, заявили в ДНР

Украинские власти ограничили выезд из страны для военнообязанных граждан призывного возраста из-за подготовки к наступлению в Донбассе, заявили в Управлении... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:02

2022-02-03T11:02

2022-02-03T13:15

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ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Украинские власти ограничили выезд из страны для военнообязанных граждан призывного возраста из-за подготовки к наступлению в Донбассе, заявили в Управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Как пояснил журналистам представитель ведомства, Киев для реализации своих планов уже готов поставить под ружье всю страну. Первого февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности ВСУ еще на 100 тысяч человек и создании 20 новых бригад."По данным нашей агентурной разведки, 2 февраля главой Государственной пограничной службы Украины (Сергеем. — Прим. ред.) Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет", — сказал представитель ведомства.По его словам, чтобы исключить панику среди населения, в числе причин отказа в выезде из страны называются отсутствие в базе данных сведений о выданных визах, наличие якобы в производстве дел об административных правонарушениях, неуплата алиментов или неурегулированные имущественные споры и другие причины. Военкоматы уточняют списки граждан, подлежащих мобилизации."Кроме того, мы располагаем сведениями о том, что МИД Украины в посольства зарубежных стран готовятся дипломатические ноты, в которых Киев просит оказать содействие в возвращении граждан Украины призывного возраста на территорию страны", — добавил он.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения. Стороны обязались соблюдать эти ограничения до полного разрешения конфликта.Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев. Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад пользуется этим как поводом, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.

https://ria.ru/20220203/peregovory-1770793961.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, россия, киев, москва, мид украины, оон, нато