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На Украине заявили, что Киев не планирует наступления в Донбассе
На Украине заявили, что Киев не планирует наступления в Донбассе - РИА Новости, 03.02.2022
На Украине заявили, что Киев не планирует наступления в Донбассе
Украина не планирует никакого наступления ни на Донбасс, ни на Крым, Киев не собирается никого "завоевывать", так как идет речь о жизни украинцев, заявил в... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:48
2022-02-03T12:07
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
севастополь
киев
оон
нато
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Украина не планирует никакого наступления ни на Донбасс, ни на Крым, Киев не собирается никого "завоевывать", так как идет речь о жизни украинцев, заявил в четверг глава минобороны страны Алексей Резников.Президент России Владимир Путин ранее высказал опасение, что после вступления в НАТО Украина попытается вернуть Крым силовым путем. По его мнению, в этом случае РФ придется воевать со всем альянсом."Украина не планирует никакого наступления ни на Донбасс, ни на Крым. Мы говорим только о политико-дипломатической площадке решения этого вооруженного международного конфликта с РФ. Я хочу успокоить и в Москве всех: сегодня никто никого не планирует завоевывать, потому, что это жизнь людей, прежде всего жизнь украинцев", - сказал Резников на брифинге.Комментируя заявления Путина о попытке вернуть Крым силовым путем, министр отметил: "в последнее время их волнует срок подлета ракет, это вызывает, наверное, какую-то персональную фобию".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220203/dnr-1770811801.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, севастополь, киев, оон, нато
11:48 03.02.2022 (обновлено: 12:07 03.02.2022)
 
На Украине заявили, что Киев не планирует наступления в Донбассе

Глава минобороны Украины заявил, что Киев не планирует наступления ни в Донбасс, ни в Крым

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Украина не планирует никакого наступления ни на Донбасс, ни на Крым, Киев не собирается никого "завоевывать", так как идет речь о жизни украинцев, заявил в четверг глава минобороны страны Алексей Резников.
Президент России Владимир Путин ранее высказал опасение, что после вступления в НАТО Украина попытается вернуть Крым силовым путем. По его мнению, в этом случае РФ придется воевать со всем альянсом.
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
11:02
Киев ограничил выезд из страны граждан призывного возраста, заявили в ДНР
"Украина не планирует никакого наступления ни на Донбасс, ни на Крым. Мы говорим только о политико-дипломатической площадке решения этого вооруженного международного конфликта с РФ. Я хочу успокоить и в Москве всех: сегодня никто никого не планирует завоевывать, потому, что это жизнь людей, прежде всего жизнь украинцев", - сказал Резников на брифинге.
Комментируя заявления Путина о попытке вернуть Крым силовым путем, министр отметил: "в последнее время их волнует срок подлета ракет, это вызывает, наверное, какую-то персональную фобию".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Украинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
11:48В мире
В ДНР заявили, что Киев готовится к активным боевым действиям в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияСевастопольКиевООННАТО
 
 
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