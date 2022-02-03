https://ria.ru/20220203/arest-1770948631.html
Экс-полицейского, сломавшего ключицу коллеге, отправили под домашний арест
Экс-полицейского, сломавшего ключицу коллеге, отправили под домашний арест - РИА Новости, 03.02.2022
Экс-полицейского, сломавшего ключицу коллеге, отправили под домашний арест
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бывшего сотрудника ДПС Александра Колесникова, сломавшего ключицу коллеге из углового РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:35
2022-02-03T19:35
2022-02-03T20:41
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
санкт-петербург
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770927126_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_41fd75a6404217d02a2d83226af22a52.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бывшего сотрудника ДПС Александра Колесникова, сломавшего ключицу коллеге из углового розыска, сообщили в городской объединенной пресс-службе судов."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Колесникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК России, сроком по 1 апреля", — сказали так.Ране СК сообщил, что дело о превышении должностных полномочий возбудили в Петербурге после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска, мужчину задержали. На попавшем в интернет видео стороны сначала пререкаются, сотрудники ДПС не дают девушке пройти внутрь отдела, мотивируя это наличием у нее оружия, она толкает сотрудника ДПС, а те вдвоем ее скручивают под пронзительные крики. По данным СК, она получила закрытый перелом левого плеча.ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что все трое будут уволены из органов внутренних дел "по дискредитирующим основаниям".Сам Колесников не признает вину по инкриминируемому деянию.
ленинградская область
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770927126_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3325746152867535919d27606189ff92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, санкт-петербург, россия
19:35 03.02.2022 (обновлено: 20:41 03.02.2022)
Экс-полицейского, сломавшего ключицу коллеге, отправили под домашний арест
Экс-инспектора ДПС Колесникова, сломавшего ключицу коллеге, отправили под домашний арест