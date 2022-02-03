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Экс-полицейского, сломавшего ключицу коллеге, отправили под домашний арест
Экс-полицейского, сломавшего ключицу коллеге, отправили под домашний арест - РИА Новости, 03.02.2022
Экс-полицейского, сломавшего ключицу коллеге, отправили под домашний арест
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бывшего сотрудника ДПС Александра Колесникова, сломавшего ключицу коллеге из углового РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:35
2022-02-03T20:41
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бывшего сотрудника ДПС Александра Колесникова, сломавшего ключицу коллеге из углового розыска, сообщили в городской объединенной пресс-службе судов."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Колесникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК России, сроком по 1 апреля", — сказали так.Ране СК сообщил, что дело о превышении должностных полномочий возбудили в Петербурге после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска, мужчину задержали. На попавшем в интернет видео стороны сначала пререкаются, сотрудники ДПС не дают девушке пройти внутрь отдела, мотивируя это наличием у нее оружия, она толкает сотрудника ДПС, а те вдвоем ее скручивают под пронзительные крики. По данным СК, она получила закрытый перелом левого плеча.ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что все трое будут уволены из органов внутренних дел "по дискредитирующим основаниям".Сам Колесников не признает вину по инкриминируемому деянию.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, санкт-петербург, россия
19:35 03.02.2022 (обновлено: 20:41 03.02.2022)
 
Экс-полицейского, сломавшего ключицу коллеге, отправили под домашний арест

Экс-инспектора ДПС Колесникова, сломавшего ключицу коллеге, отправили под домашний арест

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБывший инспектор ГИБДД Александр Колесников в Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга
Бывший инспектор ГИБДД Александр Колесников в Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бывшего сотрудника ДПС Александра Колесникова, сломавшего ключицу коллеге из углового розыска, сообщили в городской объединенной пресс-службе судов.
"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Колесникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК России, сроком по 1 апреля", — сказали так.
Ране СК сообщил, что дело о превышении должностных полномочий возбудили в Петербурге после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска, мужчину задержали. На попавшем в интернет видео стороны сначала пререкаются, сотрудники ДПС не дают девушке пройти внутрь отдела, мотивируя это наличием у нее оружия, она толкает сотрудника ДПС, а те вдвоем ее скручивают под пронзительные крики. По данным СК, она получила закрытый перелом левого плеча.
ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что все трое будут уволены из органов внутренних дел "по дискредитирующим основаниям".
Сам Колесников не признает вину по инкриминируемому деянию.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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