https://ria.ru/20220203/arest-1770948631.html

Экс-полицейского, сломавшего ключицу коллеге, отправили под домашний арест

Экс-полицейского, сломавшего ключицу коллеге, отправили под домашний арест - РИА Новости, 03.02.2022

Экс-полицейского, сломавшего ключицу коллеге, отправили под домашний арест

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бывшего сотрудника ДПС Александра Колесникова, сломавшего ключицу коллеге из углового РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:35

2022-02-03T19:35

2022-02-03T20:41

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

санкт-петербург

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770927126_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_41fd75a6404217d02a2d83226af22a52.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бывшего сотрудника ДПС Александра Колесникова, сломавшего ключицу коллеге из углового розыска, сообщили в городской объединенной пресс-службе судов."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Колесникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК России, сроком по 1 апреля", — сказали так.Ране СК сообщил, что дело о превышении должностных полномочий возбудили в Петербурге после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска, мужчину задержали. На попавшем в интернет видео стороны сначала пререкаются, сотрудники ДПС не дают девушке пройти внутрь отдела, мотивируя это наличием у нее оружия, она толкает сотрудника ДПС, а те вдвоем ее скручивают под пронзительные крики. По данным СК, она получила закрытый перелом левого плеча.ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что все трое будут уволены из органов внутренних дел "по дискредитирующим основаниям".Сам Колесников не признает вину по инкриминируемому деянию.

ленинградская область

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, санкт-петербург, россия