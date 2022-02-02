Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770610846.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех федеральных округах
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех федеральных округах - РИА Новости, 02.02.2022
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех федеральных округах
Заболеваемость COVID-19 в России растет, но ситуация находится под контролем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:17
2022-02-02T11:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769035000_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_fb6fb29ae52136a418ae0894d75600b3.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России растет, но ситуация находится под контролем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.В первую очередь новая волна затрагивает работающих людей в возрасте от 30 до 49 лет и подростков 15-18 лет, а вот показатели среди пожилых пока невысокие; в среднем у 20 процентов инфицированных нет симптомов, в Москве — у 40 процентов; летальность остается на прежнем уровне, рассказала она.Попова добавила, что постепенно "омикрон" будет "завоевывать позиции". В Москве и Санкт-Петербурге на его долю уже приходится около 80 процентов случаев. При этом, по ее словам, страна демонстрирует хорошие результаты борьбы с этим штаммом."Мы очень рано, с самых первых дней, выставили все необходимые кордоны. Мы закрыли все возможные входы для вируса. Это был уже необходимый элемент программы "Санитарный щит". Мы контролировали тех, кто прилетает из стран, где вирус был выявлен, прямо в аэропортах", — напомнила Попова.Пока оснований для введения специальных внешних ограничений нет, система здравоохранения справляется, меры принимаются точечно, заключила она.Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многое указывает на высокую трансмиссивность этого вида и его устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Сейчас полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой &gt;&gt;
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769035000_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_fc3ee98ae44ab444409d919f773b358d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, анна попова, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
09:17 02.02.2022 (обновлено: 11:09 02.02.2022)
 
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех федеральных округах

Глава Роспотребнадзора Попова: во всех федеральных округах растет заболеваемость COVID-19

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России растет, но ситуация находится под контролем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
В первую очередь новая волна затрагивает работающих людей в возрасте от 30 до 49 лет и подростков 15-18 лет, а вот показатели среди пожилых пока невысокие; в среднем у 20 процентов инфицированных нет симптомов, в Москве — у 40 процентов; летальность остается на прежнем уровне, рассказала она.

"Все федеральные округа находятся в фазе эпидемического роста, но там удельный вес "омикрона" меньше и где-то он 20 процентов, где-то 30 пока", — отметила собеседница агентства.

Попова добавила, что постепенно "омикрон" будет "завоевывать позиции". В Москве и Санкт-Петербурге на его долю уже приходится около 80 процентов случаев. При этом, по ее словам, страна демонстрирует хорошие результаты борьбы с этим штаммом.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
"Мы очень рано, с самых первых дней, выставили все необходимые кордоны. Мы закрыли все возможные входы для вируса. Это был уже необходимый элемент программы "Санитарный щит". Мы контролировали тех, кто прилетает из стран, где вирус был выявлен, прямо в аэропортах", — напомнила Попова.
Пока оснований для введения специальных внешних ограничений нет, система здравоохранения справляется, меры принимаются точечно, заключила она.
Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многое указывает на высокую трансмиссивность этого вида и его устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Сейчас полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.
Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
Сравнение эффективности Спутника V и Pfizer против омикрон-штамма
20 января, 20:22Инфографика
Сравнение эффективности вакцин "Спутник V" и Pfizer против омикрон-штамма
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Коронавирусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала