https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770610846.html

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех федеральных округах

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех федеральных округах - РИА Новости, 02.02.2022

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех федеральных округах

Заболеваемость COVID-19 в России растет, но ситуация находится под контролем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T09:17

2022-02-02T09:17

2022-02-02T11:09

распространение коронавируса

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здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России растет, но ситуация находится под контролем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.В первую очередь новая волна затрагивает работающих людей в возрасте от 30 до 49 лет и подростков 15-18 лет, а вот показатели среди пожилых пока невысокие; в среднем у 20 процентов инфицированных нет симптомов, в Москве — у 40 процентов; летальность остается на прежнем уровне, рассказала она.Попова добавила, что постепенно "омикрон" будет "завоевывать позиции". В Москве и Санкт-Петербурге на его долю уже приходится около 80 процентов случаев. При этом, по ее словам, страна демонстрирует хорошие результаты борьбы с этим штаммом."Мы очень рано, с самых первых дней, выставили все необходимые кордоны. Мы закрыли все возможные входы для вируса. Это был уже необходимый элемент программы "Санитарный щит". Мы контролировали тех, кто прилетает из стран, где вирус был выявлен, прямо в аэропортах", — напомнила Попова.Пока оснований для введения специальных внешних ограничений нет, система здравоохранения справляется, меры принимаются точечно, заключила она.Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многое указывает на высокую трансмиссивность этого вида и его устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Сейчас полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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