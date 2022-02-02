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ЧП на канатных дорогах в России в 2018-2022 годах

ЧП на канатных дорогах в России в 2018-2022 годах - РИА Новости, 02.02.2022

ЧП на канатных дорогах в России в 2018-2022 годах

на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи остановилась канатная дорога. Представитель экстренных служб сообщил, что на ней могут находиться около 40... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:16

2022-02-02T18:16

2022-02-02T18:16

справки

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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20222 февраля на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи остановилась канатная дорога. Представитель экстренных служб сообщил, что на ней могут находиться около 40 пассажиров. По его словам, на место ЧП для эвакуации людей направлены спасатели. Он добавил, что причиной случившегося мог стать программный сбой.В ночь на 10 января в Кабардино-Балкарии пожар произошел в ангаре на станции канатной дороги на Эльбрусе. Его площадь составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 31 человек и семь единиц техники. 20215 августа в Нальчике (Кабардино-Балкария) бабушка с внуком получили различные травмы, упав с канатной дороги. По данным следствия, женщина 1955 года рождения и ее внук 2010 года рождения приобрели два билета для экскурсии на пассажирской подвесной канатно-кресельной дороге на горе Малая Кизиловка. Машинист-оператор не разрешил ребенку сесть одному в кресло и потребовал от женщины усадить внука на колени. Женщина усадила ребенка себе на колени, но не смогла пристегнуться страховочной цепью из-за того, что ее длина не была рассчитана на двух человек. Действий со стороны сотрудника канатно-кресельной дороги, направленных на пресечение опасного для жизни и здоровья пассажиров использования оборудования, не последовало. Во время движения канатной дороги несовершеннолетний и его бабушка сорвались и упали на склон, прилегающий к канатной станции. Было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя" УК РФ. 4 февраля на горнолыжном комплексе "Мраткино" в Башкирии 17 человек, в том числе ребенок, застряли в кабинках канатной дороги. Все они были эвакуированы спасателями, никто не пострадал. По данным регионального управления МЧС, причиной ЧП стал выход из строя двигателя подъемника. 25 января в Сочи около 100 человек застряли на остановившейся канатной дороге в Красной Поляне. Застрявшие лыжники были эвакуированы силами службы спасения курорта при помощи альпинистского снаряжения. Сообщалось, что остановка кресельной канатной дороги произошла из-за несрабатывания аварийного тормоза. 7 января в городе Магнитогорск Челябинской области мальчик упал с канатной дороги ZipLine. Мальчик упал с высоты около 3 метров, получив травму головы и ушибы. В ходе проверки было установлено, что падение ребенка произошло в результате действий инструктора – сотрудника ООО "Высотные развлечения", который не обеспечил надежность крепления оборудования, а также не убедился в возрасте и весе ребенка, которые на момент поездки не соответствовали требованиям (от 12 лет и от 40 кг). Инструктор был оштрафован на десять тысяч рублей. Родителям мальчика была выплачена компенсация.201921 октября в городе-курорте Белокуриха на Алтае остановилась канатно-кресельная дорога. В креслах на дороге находились семь человек, в том числе десятилетний ребенок. Они провели более 1,5 часов на семиградусном морозе. В устранении инцидента приняли участие сотрудники спасательного формирования горнолыжного комплекса "Благодать" и пожарные. С просьбами об оказании медицинской помощи никто из спасенных не обращался. По данным регионального МЧС, движение устройства прекратилось в результате падения ветхого дерева на трос.1 июня в Карачаево-Черкесии турист упал с канатной дороги в Домбае и погиб. Сообщалось, что перед падением мужчине стало плохо. 5 мая в Уфе семь человек, в том числе двое детей провели некоторое время на высоте в кабинках фуникулера из-за аварийной остановки канатной дороги. Из пассажиров никто не пострадал, всех благополучно доставили наверх. Причиной аварийной остановки, как отмечалось, стала поломка двигателя. 23 марта в Кемеровской области в горнолыжном курорте Шерегеш 38 человек провели около двух часов на остановившейся канатной дороге. Спасатели всех людей благополучно опустили на землю. Пострадавших среди них не было.20188 декабря спасатели в Карачаево-Черкесии эвакуировали 12 туристов из остановившейся над склоном канатной дороги в Домбае. Туристы более часа провели в кабинках над землей, дожидаясь помощи.28 ноября в Москве из-за кибератаки на серверы временно приостановила работу канатная дорога от смотровой площадки на Воробьевых горах до "Лужников", открывшаяся 26 ноября. Московский фуникулер атаковал вирус-шифровальщик. Такой вирус зашифровывает часть файлов пользователя, после чего вымогает деньги за получение ключа дешифровки. 30 ноября, после устранения последствий кибератаки, канатная дорога открылась повторно.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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справки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, белокуриха, эльбрус, происшествия, горнолыжный спорт