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В Сочи на Красной Поляне остановилась канатная дорога
В Сочи на Красной Поляне остановилась канатная дорога - РИА Новости, 02.02.2022
В Сочи на Красной Поляне остановилась канатная дорога
На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи остановилась канатная дорога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:24
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россия
сочи
происшествия
красная поляна
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи остановилась канатная дорога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошла остановка канатной дороги на горнолыжном курорте Красная Поляна, на ней могут находиться около 40 пассажиров", — сказал собеседник агентства.По его словам, на место ЧП для эвакуации людей направлены спасатели. Он добавил, что причиной случившегося мог стать программный сбой.
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россия, сочи, происшествия, красная поляна
16:24 02.02.2022 (обновлено: 17:16 02.02.2022)
 
В Сочи на Красной Поляне остановилась канатная дорога

На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи остановилась канатная дорога

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на подъемниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на подъемниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на подъемниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи остановилась канатная дорога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошла остановка канатной дороги на горнолыжном курорте Красная Поляна, на ней могут находиться около 40 пассажиров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на место ЧП для эвакуации людей направлены спасатели.
Он добавил, что причиной случившегося мог стать программный сбой.
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РоссияСочиПроисшествияКрасная Поляна
 
 
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