https://ria.ru/20220202/kanatka-1770697920.html
В Сочи на Красной Поляне остановилась канатная дорога
В Сочи на Красной Поляне остановилась канатная дорога - РИА Новости, 02.02.2022
В Сочи на Красной Поляне остановилась канатная дорога
На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи остановилась канатная дорога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:24
2022-02-02T16:24
2022-02-02T17:16
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происшествия
красная поляна
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи остановилась канатная дорога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошла остановка канатной дороги на горнолыжном курорте Красная Поляна, на ней могут находиться около 40 пассажиров", — сказал собеседник агентства.По его словам, на место ЧП для эвакуации людей направлены спасатели. Он добавил, что причиной случившегося мог стать программный сбой.
https://ria.ru/20220201/sochi-1770478708.html
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россия, сочи, происшествия, красная поляна
16:24 02.02.2022 (обновлено: 17:16 02.02.2022)
В Сочи на Красной Поляне остановилась канатная дорога
На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи остановилась канатная дорога