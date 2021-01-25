https://ria.ru/20210125/podemnik-1594514773.html

В Красной поляне около ста человек застряли на канатной дороге

В Красной поляне около ста человек застряли на канатной дороге

Около 100 человек застряли на остановившейся канатной дороге в Красной поляне, идёт их эвакуация, сообщили РИА Новости в пресс-службе горно-туристического... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:14

2021-01-25T17:14

2021-01-25T19:59

красная поляна

сочи

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Около 100 человек застряли на остановившейся канатной дороге в Красной поляне, идёт их эвакуация, сообщили РИА Новости в пресс-службе горно-туристического центра "Газпром", где произошел инцидент.Видео со спасательными работами по спуску лыжников с остановившейся кресельной канатной дороги появилось вечером в понедельник в соцсетях.Позже ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что всех лыжников, застрявших на остановившейся канатной дороге в Красной поляне, эвакуировали. Эвакуация проводилась силами службы спасения курорта при помощи альпинистского снаряжения. "На данный момент работы завершены", - отмечает ведомство.Со ссылкой на ЕДДС Сочи отмечается, что остановка кресельной канатной дороги произошла из-за несрабатывания аварийного тормоза.

https://ria.ru/20210116/sochi-1593189606.html

красная поляна

сочи

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели эвакуируют людей с канатной дороги в Красной Поляне Очевидцы сняли на видео работы спасателей, которые прибыли эвакуировать людей с канатной дороги в Красной Поляне. На ней случилась поломка и люди находилисьв кабинках на высоте около двух часов. 2021-01-25T17:14 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красная поляна, сочи, краснодарский край, происшествия