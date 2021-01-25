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В Красной поляне около ста человек застряли на канатной дороге
В Красной поляне около ста человек застряли на канатной дороге
Около 100 человек застряли на остановившейся канатной дороге в Красной поляне, идёт их эвакуация, сообщили РИА Новости в пресс-службе горно-туристического... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:14
2021-01-25T19:59
красная поляна
сочи
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Около 100 человек застряли на остановившейся канатной дороге в Красной поляне, идёт их эвакуация, сообщили РИА Новости в пресс-службе горно-туристического центра "Газпром", где произошел инцидент.Видео со спасательными работами по спуску лыжников с остановившейся кресельной канатной дороги появилось вечером в понедельник в соцсетях.Позже ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что всех лыжников, застрявших на остановившейся канатной дороге в Красной поляне, эвакуировали. Эвакуация проводилась силами службы спасения курорта при помощи альпинистского снаряжения. "На данный момент работы завершены", - отмечает ведомство.Со ссылкой на ЕДДС Сочи отмечается, что остановка кресельной канатной дороги произошла из-за несрабатывания аварийного тормоза.
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60
Спасатели эвакуируют людей с канатной дороги в Красной Поляне
Очевидцы сняли на видео работы спасателей, которые прибыли эвакуировать людей с канатной дороги в Красной Поляне. На ней случилась поломка и люди находилисьв кабинках на высоте около двух часов.
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красная поляна, сочи, краснодарский край, происшествия

В Красной поляне около ста человек застряли на канатной дороге

17:14 25.01.2021 (обновлено: 19:59 25.01.2021)
 
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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Около 100 человек застряли на остановившейся канатной дороге в Красной поляне, идёт их эвакуация, сообщили РИА Новости в пресс-службе горно-туристического центра "Газпром", где произошел инцидент.
Видео со спасательными работами по спуску лыжников с остановившейся кресельной канатной дороги появилось вечером в понедельник в соцсетях.
"Возникла ошибка канатной дороги... Примерно около двух часов назад. С точки зрения технической части мы дождемся наших канатчиков. И решение было эвакуировать людей, которые находятся на канатной дороге... Эвакуация ещё продолжается. Около 100 человек. Это канатная дорога G", - сообщили в пресс-службе курорта.
Позже ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что всех лыжников, застрявших на остановившейся канатной дороге в Красной поляне, эвакуировали. Эвакуация проводилась силами службы спасения курорта при помощи альпинистского снаряжения.
"На данный момент работы завершены", - отмечает ведомство.
Со ссылкой на ЕДДС Сочи отмечается, что остановка кресельной канатной дороги произошла из-за несрабатывания аварийного тормоза.
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