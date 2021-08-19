https://ria.ru/20210819/nalchik-1746438631.html

СК возбудил дело после падения бабушки с внуком с канатной дороги

СК возбудил дело после падения бабушки с внуком с канатной дороги - РИА Новости, 19.08.2021

СК возбудил дело после падения бабушки с внуком с канатной дороги

Следователи в Нальчике возбудили уголовное дело после того, как бабушка с внуком получили различные травмы, упав с канатной дороги, сообщает СУ СК РФ по... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T18:28

2021-08-19T18:28

2021-08-19T18:30

происшествия

нальчик

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НАЛЬЧИК, 19 авг – РИА Новости. Следователи в Нальчике возбудили уголовное дело после того, как бабушка с внуком получили различные травмы, упав с канатной дороги, сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.По данным следствия, 5 августа женщина 1955 года рождения и ее внук 2010 года рождения приобрели два билета для экскурсии на пассажирской подвесной канатно-кресельной дороге на горе Малая Кизиловка в Нальчике. Машинист-оператор не разрешил ребенку сесть одному в кресло и потребовал от женщины усадить внука на колени."Женщина усадила ребенка себе на колени, но не смогла пристегнуться страховочной цепью из-за того, что ее длина не была рассчитана на двух человек. Действий со стороны сотрудника канатно-кресельной дороги, направленных на пресечение опасного для жизни и здоровья пассажиров использования оборудования, не последовало. Во время движения канатной дороги несовершеннолетний и его бабушка сорвались и упали на склон, прилегающий к канатной станции", - говорится в сообщении.По мнению следователей, из-за того, что перевозка пассажиров была осуществлена в нарушение правил безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров, гражданам был причинен вред здоровью различной степени тяжести.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210819/altay-1746377567.html

https://ria.ru/20210804/otets-1744426628.html

нальчик

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нальчик, следственный комитет россии (ск рф), россия