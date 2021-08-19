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СК возбудил дело после падения бабушки с внуком с канатной дороги
СК возбудил дело после падения бабушки с внуком с канатной дороги - РИА Новости, 19.08.2021
СК возбудил дело после падения бабушки с внуком с канатной дороги
Следователи в Нальчике возбудили уголовное дело после того, как бабушка с внуком получили различные травмы, упав с канатной дороги, сообщает СУ СК РФ по... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:28
2021-08-19T18:30
происшествия
нальчик
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НАЛЬЧИК, 19 авг – РИА Новости. Следователи в Нальчике возбудили уголовное дело после того, как бабушка с внуком получили различные травмы, упав с канатной дороги, сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.По данным следствия, 5 августа женщина 1955 года рождения и ее внук 2010 года рождения приобрели два билета для экскурсии на пассажирской подвесной канатно-кресельной дороге на горе Малая Кизиловка в Нальчике. Машинист-оператор не разрешил ребенку сесть одному в кресло и потребовал от женщины усадить внука на колени."Женщина усадила ребенка себе на колени, но не смогла пристегнуться страховочной цепью из-за того, что ее длина не была рассчитана на двух человек. Действий со стороны сотрудника канатно-кресельной дороги, направленных на пресечение опасного для жизни и здоровья пассажиров использования оборудования, не последовало. Во время движения канатной дороги несовершеннолетний и его бабушка сорвались и упали на склон, прилегающий к канатной станции", - говорится в сообщении.По мнению следователей, из-за того, что перевозка пассажиров была осуществлена в нарушение правил безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров, гражданам был причинен вред здоровью различной степени тяжести.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210819/altay-1746377567.html
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происшествия, нальчик, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:28 19.08.2021 (обновлено: 18:30 19.08.2021)
 
СК возбудил дело после падения бабушки с внуком с канатной дороги

В Нальчике СК возбудил дело после падения бабушки с внуком с канатной дороги

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НАЛЬЧИК, 19 авг – РИА Новости. Следователи в Нальчике возбудили уголовное дело после того, как бабушка с внуком получили различные травмы, упав с канатной дороги, сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.
По данным следствия, 5 августа женщина 1955 года рождения и ее внук 2010 года рождения приобрели два билета для экскурсии на пассажирской подвесной канатно-кресельной дороге на горе Малая Кизиловка в Нальчике. Машинист-оператор не разрешил ребенку сесть одному в кресло и потребовал от женщины усадить внука на колени.
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"Женщина усадила ребенка себе на колени, но не смогла пристегнуться страховочной цепью из-за того, что ее длина не была рассчитана на двух человек. Действий со стороны сотрудника канатно-кресельной дороги, направленных на пресечение опасного для жизни и здоровья пассажиров использования оборудования, не последовало. Во время движения канатной дороги несовершеннолетний и его бабушка сорвались и упали на склон, прилегающий к канатной станции", - говорится в сообщении.
По мнению следователей, из-за того, что перевозка пассажиров была осуществлена в нарушение правил безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров, гражданам был причинен вред здоровью различной степени тяжести.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
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