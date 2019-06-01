На кавказском курорте Домбай турист упал с канатной дороги и погиб

ПЯТИГОРСК, 1 июн - РИА Новости. Турист упал с канатной дороги в Домбае, одном из самых популярных курортов Кавказа, и погиб, сообщает управление МЧС по Карачаево-Черкесии.
"В полдень поступило сообщение о том, что в поселке Домбай с канатной дороги второй очереди упал мужчина. По состоянию на 16.30 мск спасатели транспортировали тело погибшего туриста в поселок", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, перед падением мужчине стало плохо.
Тело передали сотрудникам правоохранительных органов, добавили в МЧС.
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