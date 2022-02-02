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Шоубиз
https://ria.ru/20220202/artik-1770629601.html
"Была не единственная": Артик высказался о новой солистке
"Была не единственная": Артик высказался о новой солистке - РИА Новости, 02.02.2022
"Была не единственная": Артик высказался о новой солистке
Артем Умрихин из группы Artik & Asti высказался о новой солистке Севиль Велиевой. Подробностями, как девушка стала частью команды, он поделился в интервью для... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:13
2022-02-02T11:13
шоубиз
музыка
artik & asti
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Артем Умрихин из группы Artik &amp; Asti высказался о новой солистке Севиль Велиевой. Подробностями, как девушка стала частью команды, он поделился в интервью для Cosmopolitan. По его словам, о Севиль он узнал благодаря социальным сетям. О ней ему рассказали пользователи. На одном из концертов Севиль предложила свою интерпретацию хита Artik &amp; Asti "Чувства". Видео с выступления есть в Сети. "Я обратил внимание на этот ролик – несколько раз его пересмотрел, и убедился, что Севиль – крутая! А дальше я набрался смелости и написал ей в Instagram, предложил встретиться в нашем офисе", — вспоминает Умрихин.Артик не стал скрывать, что "Севиль была не единственная" — претенденток на место новой вокалистки поп-группы было четверо. Артем договорился о встрече с каждой из девушек. Умрихин признается, что после общения с Велиевой он понял, что "дальше кого-то искать, наверное, нет смысла". Более десяти лет Умрихин выступал с Анной Дзюбой. Но в ноябре 2021 года стало известно, что их творческий союз распался — Анна покинула группу. Вскоре экс-солистка сменила имидж и удалила посты из личного микроблога. Недавно она назвала причину ухода из Artik &amp; Asti.
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музыка, artik & asti
11:13 02.02.2022
 
"Была не единственная": Артик высказался о новой солистке

Артем Умрихин из группы Artik & Asti высказался о новой солистке Севиль Велиевой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Артем Умрихин (Artik) с новой солисткой коллектива Artik&Asti певицей Севиль Велиевой
 Артем Умрихин (Artik) с новой солисткой коллектива Artik&Asti певицей Севиль Велиевой - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Артем Умрихин из группы Artik & Asti высказался о новой солистке Севиль Велиевой. Подробностями, как девушка стала частью команды, он поделился в интервью для Cosmopolitan.
По его словам, о Севиль он узнал благодаря социальным сетям. О ней ему рассказали пользователи. На одном из концертов Севиль предложила свою интерпретацию хита Artik & Asti "Чувства". Видео с выступления есть в Сети.
"Я обратил внимание на этот ролик – несколько раз его пересмотрел, и убедился, что Севиль – крутая! А дальше я набрался смелости и написал ей в Instagram, предложил встретиться в нашем офисе", — вспоминает Умрихин.
Артик не стал скрывать, что "Севиль была не единственная" — претенденток на место новой вокалистки поп-группы было четверо. Артем договорился о встрече с каждой из девушек.
"Севиль была первая в этом списке. Мы увиделись: я рассказал, что ее ждет в будущем. Я понимал, каков может быть уровень физических, эмоциональных и психологических нагрузок, поэтому сразу спросил о том, готова ли Севиль к подобному", — говорит певец.
Умрихин признается, что после общения с Велиевой он понял, что "дальше кого-то искать, наверное, нет смысла".
Более десяти лет Умрихин выступал с Анной Дзюбой. Но в ноябре 2021 года стало известно, что их творческий союз распался — Анна покинула группу. Вскоре экс-солистка сменила имидж и удалила посты из личного микроблога. Недавно она назвала причину ухода из Artik & Asti.
Artik & Asti Севиль Велиева Артем Умрихин - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 11:08Шоубиз
Появились фото с первого выступления Artik & Asti в новом составе
 
ШоубизМузыкаArtik & Asti
 
 
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