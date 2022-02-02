https://ria.ru/20220202/artik-1770629601.html
"Была не единственная": Артик высказался о новой солистке
"Была не единственная": Артик высказался о новой солистке - РИА Новости, 02.02.2022
"Была не единственная": Артик высказался о новой солистке
Артем Умрихин из группы Artik & Asti высказался о новой солистке Севиль Велиевой. Подробностями, как девушка стала частью команды, он поделился в интервью для... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:13
2022-02-02T11:13
2022-02-02T11:13
шоубиз
музыка
artik & asti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769922052_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_b081427d3b7a54cda26c08962ac2c2a4.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Артем Умрихин из группы Artik & Asti высказался о новой солистке Севиль Велиевой. Подробностями, как девушка стала частью команды, он поделился в интервью для Cosmopolitan. По его словам, о Севиль он узнал благодаря социальным сетям. О ней ему рассказали пользователи. На одном из концертов Севиль предложила свою интерпретацию хита Artik & Asti "Чувства". Видео с выступления есть в Сети. "Я обратил внимание на этот ролик – несколько раз его пересмотрел, и убедился, что Севиль – крутая! А дальше я набрался смелости и написал ей в Instagram, предложил встретиться в нашем офисе", — вспоминает Умрихин.Артик не стал скрывать, что "Севиль была не единственная" — претенденток на место новой вокалистки поп-группы было четверо. Артем договорился о встрече с каждой из девушек. Умрихин признается, что после общения с Велиевой он понял, что "дальше кого-то искать, наверное, нет смысла". Более десяти лет Умрихин выступал с Анной Дзюбой. Но в ноябре 2021 года стало известно, что их творческий союз распался — Анна покинула группу. Вскоре экс-солистка сменила имидж и удалила посты из личного микроблога. Недавно она назвала причину ухода из Artik & Asti.
https://ria.ru/20220128/artikasti-1769921445.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769922052_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_0c3bf2960cee21241d6db5308bfb76c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, artik & asti
"Была не единственная": Артик высказался о новой солистке
Артем Умрихин из группы Artik & Asti высказался о новой солистке Севиль Велиевой
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Артем Умрихин из группы Artik & Asti высказался о новой солистке Севиль Велиевой. Подробностями, как девушка стала частью команды, он поделился
в интервью для Cosmopolitan.
По его словам, о Севиль он узнал благодаря социальным сетям. О ней ему рассказали пользователи. На одном из концертов Севиль предложила свою интерпретацию хита Artik & Asti "Чувства". Видео с выступления есть в Сети.
"Я обратил внимание на этот ролик – несколько раз его пересмотрел, и убедился, что Севиль – крутая! А дальше я набрался смелости и написал ей в Instagram, предложил встретиться в нашем офисе", — вспоминает Умрихин.
Артик не стал скрывать, что "Севиль была не единственная" — претенденток на место новой вокалистки поп-группы было четверо. Артем договорился о встрече с каждой из девушек.
"Севиль была первая в этом списке. Мы увиделись: я рассказал, что ее ждет в будущем. Я понимал, каков может быть уровень физических, эмоциональных и психологических нагрузок, поэтому сразу спросил о том, готова ли Севиль к подобному", — говорит певец.
Умрихин признается, что после общения с Велиевой он понял, что "дальше кого-то искать, наверное, нет смысла".
Более десяти лет Умрихин выступал с Анной Дзюбой. Но в ноябре 2021 года стало известно, что их творческий союз распался
— Анна покинула группу. Вскоре экс-солистка сменила
имидж и удалила посты из личного микроблога. Недавно она назвала
причину ухода из Artik & Asti.