https://ria.ru/20220202/artik-1770629601.html

"Была не единственная": Артик высказался о новой солистке

"Была не единственная": Артик высказался о новой солистке - РИА Новости, 02.02.2022

"Была не единственная": Артик высказался о новой солистке

Артем Умрихин из группы Artik & Asti высказался о новой солистке Севиль Велиевой. Подробностями, как девушка стала частью команды, он поделился в интервью для... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:13

2022-02-02T11:13

2022-02-02T11:13

шоубиз

музыка

artik & asti

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Артем Умрихин из группы Artik & Asti высказался о новой солистке Севиль Велиевой. Подробностями, как девушка стала частью команды, он поделился в интервью для Cosmopolitan. По его словам, о Севиль он узнал благодаря социальным сетям. О ней ему рассказали пользователи. На одном из концертов Севиль предложила свою интерпретацию хита Artik & Asti "Чувства". Видео с выступления есть в Сети. "Я обратил внимание на этот ролик – несколько раз его пересмотрел, и убедился, что Севиль – крутая! А дальше я набрался смелости и написал ей в Instagram, предложил встретиться в нашем офисе", — вспоминает Умрихин.Артик не стал скрывать, что "Севиль была не единственная" — претенденток на место новой вокалистки поп-группы было четверо. Артем договорился о встрече с каждой из девушек. Умрихин признается, что после общения с Велиевой он понял, что "дальше кого-то искать, наверное, нет смысла". Более десяти лет Умрихин выступал с Анной Дзюбой. Но в ноябре 2021 года стало известно, что их творческий союз распался — Анна покинула группу. Вскоре экс-солистка сменила имидж и удалила посты из личного микроблога. Недавно она назвала причину ухода из Artik & Asti.

https://ria.ru/20220128/artikasti-1769921445.html

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музыка, artik & asti