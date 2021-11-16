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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211116/dzyuba-1759352735.html
Бывшая солистка Artic & Asti очистила Instagram и сменила имидж
Бывшая солистка Artic & Asti очистила Instagram и сменила имидж - РИА Новости, 16.11.2021
Бывшая солистка Artic & Asti очистила Instagram и сменила имидж
Экс-солистка Artic & Asti, певица Анна Дзюба вскоре после ухода из группы удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:43
2021-11-16T18:43
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Экс-солистка Artic &amp; Asti, певица Анна Дзюба вскоре после ухода из группы удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой. На единственной фотографии, которая сейчас размещена в аккаунте артистки, Анна стоит в студии звукозаписи около микрофона и грустно смотрит в сторону. Подписи к снимку исполнительница не оставила, за исключением подмигивающего эмодзи. Тем самым, певица, по всей видимости, намекнула на выход новой — сольной музыки. В начале ноября было объявлено, что Анна Дзюба покидает Artik &amp; Asti, в которой почти десять лет выступала с Артемом Умрихиным. За это время музыканты завоевали множество престижных наград, а их треки не раз возглавляли хит-парады.
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новости культуры, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, музыка
18:43 16.11.2021
 
Бывшая солистка Artic & Asti очистила Instagram и сменила имидж

Бывшая солистка Artic&Asti Анна Дзюба очистила Instagram и сменила имидж

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастница дуэта Artik & Asti Анна Дзюба
Участница дуэта Artik & Asti Анна Дзюба - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Экс-солистка Artic & Asti, певица Анна Дзюба вскоре после ухода из группы удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой.
© Фото : astiselfmadeСкрин страницы Instagram певицы Анны Дзюба
Скрин страницы Instagram певицы Анны Дзюба - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : astiselfmade
Скрин страницы Instagram певицы Анны Дзюба
На единственной фотографии, которая сейчас размещена в аккаунте артистки, Анна стоит в студии звукозаписи около микрофона и грустно смотрит в сторону.
Подписи к снимку исполнительница не оставила, за исключением подмигивающего эмодзи. Тем самым, певица, по всей видимости, намекнула на выход новой — сольной музыки.
"Ты вернулась", — прокомментировала телеведущая Юлия Барановская; "Вау!" — воскликнула вокалистка дуэта RASA Дарья Шейк; "Красивая", — присоединилась к обсуждению певица Назима.
В начале ноября было объявлено, что Анна Дзюба покидает Artik & Asti, в которой почти десять лет выступала с Артемом Умрихиным. За это время музыканты завоевали множество престижных наград, а их треки не раз возглавляли хит-парады.
Участники украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба и Артем Умрихин - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 11:44Шоубиз
Анна Дзюба впервые прокомментировала уход из Artik & Asti
 
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