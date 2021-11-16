https://ria.ru/20211116/dzyuba-1759352735.html

Бывшая солистка Artic & Asti очистила Instagram и сменила имидж

Бывшая солистка Artic & Asti очистила Instagram и сменила имидж - РИА Новости, 16.11.2021

Бывшая солистка Artic & Asti очистила Instagram и сменила имидж

Экс-солистка Artic & Asti, певица Анна Дзюба вскоре после ухода из группы удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:43

2021-11-16T18:43

2021-11-16T18:43

культура

новости культуры

звезды

знаменитости

шоу-бизнес

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590706066_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_90519d719a9bab1a2ddc6902cc71e2a3.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Экс-солистка Artic & Asti, певица Анна Дзюба вскоре после ухода из группы удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой. На единственной фотографии, которая сейчас размещена в аккаунте артистки, Анна стоит в студии звукозаписи около микрофона и грустно смотрит в сторону. Подписи к снимку исполнительница не оставила, за исключением подмигивающего эмодзи. Тем самым, певица, по всей видимости, намекнула на выход новой — сольной музыки. В начале ноября было объявлено, что Анна Дзюба покидает Artik & Asti, в которой почти десять лет выступала с Артемом Умрихиным. За это время музыканты завоевали множество престижных наград, а их треки не раз возглавляли хит-парады.

https://ria.ru/20211103/dzyuba-1757508453.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, музыка