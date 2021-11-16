https://ria.ru/20211116/dzyuba-1759352735.html
Бывшая солистка Artic & Asti очистила Instagram и сменила имидж
Бывшая солистка Artic & Asti очистила Instagram и сменила имидж - РИА Новости, 16.11.2021
Бывшая солистка Artic & Asti очистила Instagram и сменила имидж
Экс-солистка Artic & Asti, певица Анна Дзюба вскоре после ухода из группы удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:43
2021-11-16T18:43
2021-11-16T18:43
культура
новости культуры
звезды
знаменитости
шоу-бизнес
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590706066_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_90519d719a9bab1a2ddc6902cc71e2a3.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Экс-солистка Artic & Asti, певица Анна Дзюба вскоре после ухода из группы удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой. На единственной фотографии, которая сейчас размещена в аккаунте артистки, Анна стоит в студии звукозаписи около микрофона и грустно смотрит в сторону. Подписи к снимку исполнительница не оставила, за исключением подмигивающего эмодзи. Тем самым, певица, по всей видимости, намекнула на выход новой — сольной музыки. В начале ноября было объявлено, что Анна Дзюба покидает Artik & Asti, в которой почти десять лет выступала с Артемом Умрихиным. За это время музыканты завоевали множество престижных наград, а их треки не раз возглавляли хит-парады.
https://ria.ru/20211103/dzyuba-1757508453.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590706066_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_511359404280b71fed9755dc3b1da64f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, музыка
Бывшая солистка Artic & Asti очистила Instagram и сменила имидж
Бывшая солистка Artic&Asti Анна Дзюба очистила Instagram и сменила имидж
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Экс-солистка Artic & Asti, певица Анна Дзюба вскоре после ухода из группы удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой.
На единственной фотографии, которая сейчас размещена в аккаунте артистки, Анна стоит в студии звукозаписи около микрофона и грустно смотрит в сторону.
Подписи к снимку исполнительница не оставила, за исключением подмигивающего эмодзи. Тем самым, певица, по всей видимости, намекнула на выход новой — сольной музыки.
"Ты вернулась", — прокомментировала телеведущая Юлия Барановская; "Вау!" — воскликнула вокалистка дуэта RASA Дарья Шейк; "Красивая", — присоединилась к обсуждению певица Назима.
В начале ноября было объявлено
, что Анна Дзюба покидает Artik & Asti, в которой почти десять лет выступала с Артемом Умрихиным. За это время музыканты завоевали множество престижных наград, а их треки не раз возглавляли хит-парады.