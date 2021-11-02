https://ria.ru/20211102/articasti-1757365214.html

Artic теперь без Asti. Анна Дзюба покинула группу

Artic теперь без Asti. Анна Дзюба покинула группу - РИА Новости, 02.11.2021

Artic теперь без Asti. Анна Дзюба покинула группу

Певица Анна Дзюба, солистка Artik & Asti покидает группу, в которой выступала вместе с Артемом Умрихиным, сообщили в музыкальной компании Self Made Music. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:37

2021-11-02T13:37

2021-11-02T16:27

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Певица Анна Дзюба, солистка Artik & Asti покидает группу, в которой выступала вместе с Артемом Умрихиным, сообщили в музыкальной компании Self Made Music. Анна Дзюба свой уход пока не прокомментировала. В этом году одной из самых востребованных российских групп исполняется десять лет. За это время Artik & Asti завоевали множество престижных наград, а их треки не раз возглавляли хит-парады. Поэтому расстаться Дзюба и Умрихин решили красиво. Их последней совместной работой в стартовом составе станет сингл "Family", записанный с всемирно известным диджеем и продюсером Дэвидом Геттой, а также рэпером A Boogie Wit Da Hoodie (Артист Дж. Дубоуз).Релиз трека состоится уже в эту пятницу, 5 ноября.

https://ria.ru/20210304/raspad-1599917899.html

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2021

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новости культуры, музыка, artik & asti , шоу-бизнес