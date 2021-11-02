https://ria.ru/20211102/articasti-1757365214.html
Artic теперь без Asti. Анна Дзюба покинула группу
Artic теперь без Asti. Анна Дзюба покинула группу - РИА Новости, 02.11.2021
Artic теперь без Asti. Анна Дзюба покинула группу
Певица Анна Дзюба, солистка Artik & Asti покидает группу, в которой выступала вместе с Артемом Умрихиным, сообщили в музыкальной компании Self Made Music. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:37
2021-11-02T13:37
2021-11-02T16:27
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Певица Анна Дзюба, солистка Artik & Asti покидает группу, в которой выступала вместе с Артемом Умрихиным, сообщили в музыкальной компании Self Made Music. Анна Дзюба свой уход пока не прокомментировала. В этом году одной из самых востребованных российских групп исполняется десять лет. За это время Artik & Asti завоевали множество престижных наград, а их треки не раз возглавляли хит-парады. Поэтому расстаться Дзюба и Умрихин решили красиво. Их последней совместной работой в стартовом составе станет сингл "Family", записанный с всемирно известным диджеем и продюсером Дэвидом Геттой, а также рэпером A Boogie Wit Da Hoodie (Артист Дж. Дубоуз).Релиз трека состоится уже в эту пятницу, 5 ноября.
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новости культуры, музыка, artik & asti , шоу-бизнес
13:37 02.11.2021 (обновлено: 16:27 02.11.2021)
Artic теперь без Asti. Анна Дзюба покинула группу
Солистка Artic & Asti Анна Дзюба покинула группу
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Певица Анна Дзюба, солистка Artik & Asti покидает группу, в которой выступала вместе с Артемом Умрихиным, сообщили в музыкальной компании Self Made Music.
"Вместе c Аней мы прошли долгий, невероятно интересный и важный путь. Теперь у каждого будет своя дорога, а группа продолжит двигаться вперед, но уже в новом составе. В каком? Скоро расскажу!" — рассказал глава компании и основатель Artik & Asti Артем Умрихин.
Анна Дзюба свой уход пока не прокомментировала.
В этом году одной из самых востребованных российских групп исполняется десять лет. За это время Artik & Asti завоевали множество престижных наград, а их треки не раз возглавляли хит-парады.
Поэтому расстаться Дзюба и Умрихин решили красиво. Их последней совместной работой в стартовом составе станет сингл "Family", записанный с всемирно известным диджеем и продюсером Дэвидом Геттой, а также рэпером A Boogie Wit Da Hoodie (Артист Дж. Дубоуз).
Релиз трека состоится уже в эту пятницу, 5 ноября.