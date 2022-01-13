"Птичка выпрыгнула": Дзюба откровенно назвала причину ухода из группы

"Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла. Я благодарна Артику за то, что мы выросли вместе. Мы прошли очень долгий и крутой путь, но каждый артист, наверное, в какой-то момент понимает, что петь в дуэте – это не вечная история. У каждого есть свои амбиции, поэтому пришло время нам вот так расставить точки над i и разойтись по сольным дорогам, но, мало ли, вдруг они когда-нибудь еще раз пересекутся", – рассказала Анна.