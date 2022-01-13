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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
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"Птичка выпрыгнула": Дзюба откровенно назвала причину ухода из группы
"Птичка выпрыгнула": Дзюба откровенно назвала причину ухода из группы - РИА Новости, 13.01.2022
"Птичка выпрыгнула": Дзюба откровенно назвала причину ухода из группы
Анна Дзюба откровенно назвала причину ухода из группы Artik & Asti. Она отметила, что "у каждого есть свои амбиции". РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:11
2022-01-13T16:11
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
artik & asti
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Анна Дзюба откровенно назвала причину ухода из группы Artik &amp; Asti. Она отметила, что "у каждого есть свои амбиции".Певица отметила, что у них с Артемом Умрихиным остались "приемлемые отношения", сообщает портал Peopletalk. Она также пожелала новой солистке группы "много сил".На днях Дзюба подписала контракт с лейблом Universal music group. На пресс-конференции она отметила, что ее подход к работе изменился.О распаде группы стало известно в начале ноября прошлого года. Творческий союз просуществовал почти десять лет. Вскоре после ухода из группы экс-солистка Artik &amp; Asti удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой.
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шоу-бизнес, знаменитости, artik & asti
16:11 13.01.2022
 
"Птичка выпрыгнула": Дзюба откровенно назвала причину ухода из группы

Дзюба назвала причину ухода из Artik & Asti и пожелала новой солистке "много сил"

© Фото : astiselfmadeСкрин страницы Instagram певицы Анны Дзюба
Скрин страницы Instagram певицы Анны Дзюба - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : astiselfmade
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Анна Дзюба откровенно назвала причину ухода из группы Artik & Asti. Она отметила, что "у каждого есть свои амбиции".

"Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла. Я благодарна Артику за то, что мы выросли вместе. Мы прошли очень долгий и крутой путь, но каждый артист, наверное, в какой-то момент понимает, что петь в дуэте – это не вечная история. У каждого есть свои амбиции, поэтому пришло время нам вот так расставить точки над i и разойтись по сольным дорогам, но, мало ли, вдруг они когда-нибудь еще раз пересекутся", – рассказала Анна.

Певица отметила, что у них с Артемом Умрихиным остались "приемлемые отношения", сообщает портал Peopletalk. Она также пожелала новой солистке группы "много сил".
На днях Дзюба подписала контракт с лейблом Universal music group. На пресс-конференции она отметила, что ее подход к работе изменился.

"Ощущается, что это что-то новое. Ощущается, что я работаю с командой напрямую, сама. Мы что-то делаем, придумываем. Если раньше я записывала песню достаточно быстро, то сейчас на каждое слово, его произношение, подачу мы тратим очень много времени", – заключила артистка.

О распаде группы стало известно в начале ноября прошлого года. Творческий союз просуществовал почти десять лет. Вскоре после ухода из группы экс-солистка Artik & Asti удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой.
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