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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211216/asti-1764015752.html
Анна Дзюба анонсировала первый сольный клип после распада Artik & Asti
Анна Дзюба анонсировала первый сольный клип после распада Artik & Asti - РИА Новости, 16.12.2021
Анна Дзюба анонсировала первый сольный клип после распада Artik & Asti
Анна Дзюба анонсировала первый сольный клип после распада группы Artik & Asti. Певица написала поклонникам приветствие в социальных сетях. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:18
2021-12-16T12:18
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Анна Дзюба анонсировала первый сольный клип после распада группы Artik &amp; Asti. Певица написала поклонникам приветствие в социальных сетях.В комментариях ее поддержали многие звезды, среди которых Сергей Лазарев, Лариса Долина, Юлия Барановская и другие.О распаде группы стало известно в начале ноября. Творческий союз с Артемом Умрихиным (Artik) просуществовал почти десять лет. Вскоре после ухода из группы экс-солистка Artik &amp; Asti удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой.О причинах творческого разрыва известно не так много. Дзюба рассказала, что благодарна Артему за все, что они сделали вместе. "Но теперь нам пора пойти своими дорогами", – прокомментировала певица.В свою очередь Умрихин уже успел представить поклонникам новую песню – это трек "Как в первый раз", записанный с певицей Ханной.
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знаменитости, шоу-бизнес, artik & asti , новости культуры, музыка
12:18 16.12.2021
 
Анна Дзюба анонсировала первый сольный клип после распада Artik & Asti

Анна Дзюба анонсировала первый сольный клип в социальных сетях после распада Artik & Asti

© Фото : astiselfmadeСкрин страницы Instagram певицы Анны Дзюба
Скрин страницы Instagram певицы Анны Дзюба - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : astiselfmade
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Анна Дзюба анонсировала первый сольный клип после распада группы Artik & Asti. Певица написала поклонникам приветствие в социальных сетях.

"Это Анна Асти, и я хочу предложить вам начать этот путь и пройти его вместе со мной. Совсем скоро состоится премьера моего сольного клипа, а пока смотрите мой teaser, и, надеюсь, мои песни по новой зажгут яркий огонь в ваших сердцах!" – написала звезда.

В комментариях ее поддержали многие звезды, среди которых Сергей Лазарев, Лариса Долина, Юлия Барановская и другие.
О распаде группы стало известно в начале ноября. Творческий союз с Артемом Умрихиным (Artik) просуществовал почти десять лет. Вскоре после ухода из группы экс-солистка Artik & Asti удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой.
О причинах творческого разрыва известно не так много. Дзюба рассказала, что благодарна Артему за все, что они сделали вместе. "Но теперь нам пора пойти своими дорогами", – прокомментировала певица.
В свою очередь Умрихин уже успел представить поклонникам новую песню – это трек "Как в первый раз", записанный с певицей Ханной.
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