https://ria.ru/20211216/asti-1764015752.html

Анна Дзюба анонсировала первый сольный клип после распада Artik & Asti

Анна Дзюба анонсировала первый сольный клип после распада Artik & Asti - РИА Новости, 16.12.2021

Анна Дзюба анонсировала первый сольный клип после распада Artik & Asti

Анна Дзюба анонсировала первый сольный клип после распада группы Artik & Asti. Певица написала поклонникам приветствие в социальных сетях. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:18

2021-12-16T12:18

2021-12-16T12:18

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Анна Дзюба анонсировала первый сольный клип после распада группы Artik & Asti. Певица написала поклонникам приветствие в социальных сетях.В комментариях ее поддержали многие звезды, среди которых Сергей Лазарев, Лариса Долина, Юлия Барановская и другие.О распаде группы стало известно в начале ноября. Творческий союз с Артемом Умрихиным (Artik) просуществовал почти десять лет. Вскоре после ухода из группы экс-солистка Artik & Asti удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой.О причинах творческого разрыва известно не так много. Дзюба рассказала, что благодарна Артему за все, что они сделали вместе. "Но теперь нам пора пойти своими дорогами", – прокомментировала певица.В свою очередь Умрихин уже успел представить поклонникам новую песню – это трек "Как в первый раз", записанный с певицей Ханной.

https://ria.ru/20210922/dzyuba-1751355843.html

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знаменитости, шоу-бизнес, artik & asti , новости культуры, музыка