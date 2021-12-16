Анна Дзюба анонсировала первый сольный клип после распада Artik & Asti
Анна Дзюба анонсировала первый сольный клип в социальных сетях после распада Artik & Asti
© Фото : astiselfmadeСкрин страницы Instagram певицы Анны Дзюба
© Фото : astiselfmade
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Анна Дзюба анонсировала первый сольный клип после распада группы Artik & Asti. Певица написала поклонникам приветствие в социальных сетях.
"Это Анна Асти, и я хочу предложить вам начать этот путь и пройти его вместе со мной. Совсем скоро состоится премьера моего сольного клипа, а пока смотрите мой teaser, и, надеюсь, мои песни по новой зажгут яркий огонь в ваших сердцах!" – написала звезда.
В комментариях ее поддержали многие звезды, среди которых Сергей Лазарев, Лариса Долина, Юлия Барановская и другие.
О распаде группы стало известно в начале ноября. Творческий союз с Артемом Умрихиным (Artik) просуществовал почти десять лет. Вскоре после ухода из группы экс-солистка Artik & Asti удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой.
О причинах творческого разрыва известно не так много. Дзюба рассказала, что благодарна Артему за все, что они сделали вместе. "Но теперь нам пора пойти своими дорогами", – прокомментировала певица.
В свою очередь Умрихин уже успел представить поклонникам новую песню – это трек "Как в первый раз", записанный с певицей Ханной.