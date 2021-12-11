https://ria.ru/20211211/trek-1763179293.html
Артем Умрихин выпустил первый трек после распада Artic&Asti
Артем Умрихин выпустил первый трек после распада Artic&Asti - РИА Новости, 11.12.2021
Артем Умрихин выпустил первый трек после распада Artic&Asti
Композитор и продюсер Артем Умрихин представил в Сети трек "Как в первый раз", записанный с певицей Ханной (Анна Иванова). РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T01:38
2021-12-11T01:38
2021-12-11T01:38
культура
новости культуры
музыка
шоу-бизнес
artik & asti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763180914_0:1:3508:1974_1920x0_80_0_0_ea3fa6844bf7d28e60905726852f8e91.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Композитор и продюсер Артем Умрихин представил в Сети трек "Как в первый раз", записанный с певицей Ханной (Анна Иванова).Этот релиз стал первым для Умрихина с тех пор, как в начале ноября он объявил о распаде группы Artik & Asti, в которой почти десять лет выступал с Анной Дзюба. В песне Artik и Ханна поют о любви. И хотя голос исполнительницы отлично подходит под романтическое настроение композиции, в комментариях многие слушатели написали, что с Анной "Как в первый раз" звучала бы лучше. Ранее Анна Дзюба рассказала, что благодарна Артему Умрихину за все, что они сделали вместе. "Но теперь нам пора пойти своими дорогами", – прокомментировала певица.Вскоре после ухода из группы экс-солистка Artik & Asti удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой. На единственной фотографии, которая сейчас размещена в аккаунте артистки, Анна стоит в студии звукозаписи около микрофона и грустно смотрит в сторону.Не исключено, что в ближайшее время и она порадует поклонников новой музыкой — только уже в сольном исполнении.
https://ria.ru/20211210/morgenshtern-1763072496.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763180914_438:0:3070:1974_1920x0_80_0_0_ee6f8c932a70ec909daf68810b943b1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, шоу-бизнес, artik & asti
Артем Умрихин выпустил первый трек после распада Artic&Asti
Артем Умрихин выпустил первый трек после распада Artic&Asti
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Композитор и продюсер Артем Умрихин представил в Сети трек "Как в первый раз", записанный с певицей Ханной (Анна Иванова).
Этот релиз стал первым для Умрихина с тех пор, как в начале ноября он объявил
о распаде группы Artik & Asti, в которой почти десять лет выступал с Анной Дзюба.
В песне Artik и Ханна поют о любви. И хотя голос исполнительницы отлично подходит под романтическое настроение композиции, в комментариях многие слушатели написали, что с Анной "Как в первый раз" звучала бы лучше.
"С Asti был бы огонь", "Обожаю и Арктика и Ханну. Но как грустно слышать его голос без Асти", "Песня — отличная, но верните Asti! С ней в разы круче", — попросили пользователи.
Ранее Анна Дзюба рассказала
, что благодарна Артему Умрихину за все, что они сделали вместе. "Но теперь нам пора пойти своими дорогами", – прокомментировала певица.
Вскоре после ухода из группы экс-солистка Artik & Asti удалила
все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой. На единственной фотографии, которая сейчас размещена в аккаунте артистки, Анна стоит в студии звукозаписи около микрофона и грустно смотрит в сторону.
Не исключено, что в ближайшее время и она порадует поклонников новой музыкой — только уже в сольном исполнении.