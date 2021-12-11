https://ria.ru/20211211/trek-1763179293.html

Артем Умрихин выпустил первый трек после распада Artic&Asti

Артем Умрихин выпустил первый трек после распада Artic&Asti - РИА Новости, 11.12.2021

Артем Умрихин выпустил первый трек после распада Artic&Asti

Композитор и продюсер Артем Умрихин представил в Сети трек "Как в первый раз", записанный с певицей Ханной (Анна Иванова). РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T01:38

2021-12-11T01:38

2021-12-11T01:38

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Композитор и продюсер Артем Умрихин представил в Сети трек "Как в первый раз", записанный с певицей Ханной (Анна Иванова).Этот релиз стал первым для Умрихина с тех пор, как в начале ноября он объявил о распаде группы Artik & Asti, в которой почти десять лет выступал с Анной Дзюба. В песне Artik и Ханна поют о любви. И хотя голос исполнительницы отлично подходит под романтическое настроение композиции, в комментариях многие слушатели написали, что с Анной "Как в первый раз" звучала бы лучше. Ранее Анна Дзюба рассказала, что благодарна Артему Умрихину за все, что они сделали вместе. "Но теперь нам пора пойти своими дорогами", – прокомментировала певица.Вскоре после ухода из группы экс-солистка Artik & Asti удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой. На единственной фотографии, которая сейчас размещена в аккаунте артистки, Анна стоит в студии звукозаписи около микрофона и грустно смотрит в сторону.Не исключено, что в ближайшее время и она порадует поклонников новой музыкой — только уже в сольном исполнении.

https://ria.ru/20211210/morgenshtern-1763072496.html

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