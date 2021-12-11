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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211211/trek-1763179293.html
Артем Умрихин выпустил первый трек после распада Artic&Asti
Артем Умрихин выпустил первый трек после распада Artic&Asti - РИА Новости, 11.12.2021
Артем Умрихин выпустил первый трек после распада Artic&Asti
Композитор и продюсер Артем Умрихин представил в Сети трек "Как в первый раз", записанный с певицей Ханной (Анна Иванова). РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T01:38
2021-12-11T01:38
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Композитор и продюсер Артем Умрихин представил в Сети трек "Как в первый раз", записанный с певицей Ханной (Анна Иванова).Этот релиз стал первым для Умрихина с тех пор, как в начале ноября он объявил о распаде группы Artik &amp; Asti, в которой почти десять лет выступал с Анной Дзюба. В песне Artik и Ханна поют о любви. И хотя голос исполнительницы отлично подходит под романтическое настроение композиции, в комментариях многие слушатели написали, что с Анной "Как в первый раз" звучала бы лучше. Ранее Анна Дзюба рассказала, что благодарна Артему Умрихину за все, что они сделали вместе. "Но теперь нам пора пойти своими дорогами", – прокомментировала певица.Вскоре после ухода из группы экс-солистка Artik &amp; Asti удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой. На единственной фотографии, которая сейчас размещена в аккаунте артистки, Анна стоит в студии звукозаписи около микрофона и грустно смотрит в сторону.Не исключено, что в ближайшее время и она порадует поклонников новой музыкой — только уже в сольном исполнении.
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новости культуры, музыка, шоу-бизнес, artik & asti
01:38 11.12.2021
 
Артем Умрихин выпустил первый трек после распада Artic&Asti

Артем Умрихин выпустил первый трек после распада Artic&Asti

© РИА НовостиАртем Умрихин и певица Ханна
Артем Умрихин и певица Ханна - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Композитор и продюсер Артем Умрихин представил в Сети трек "Как в первый раз", записанный с певицей Ханной (Анна Иванова).
Этот релиз стал первым для Умрихина с тех пор, как в начале ноября он объявил о распаде группы Artik & Asti, в которой почти десять лет выступал с Анной Дзюба.
В песне Artik и Ханна поют о любви. И хотя голос исполнительницы отлично подходит под романтическое настроение композиции, в комментариях многие слушатели написали, что с Анной "Как в первый раз" звучала бы лучше.
"С Asti был бы огонь", "Обожаю и Арктика и Ханну. Но как грустно слышать его голос без Асти", "Песня — отличная, но верните Asti! С ней в разы круче", — попросили пользователи.
Ранее Анна Дзюба рассказала, что благодарна Артему Умрихину за все, что они сделали вместе. "Но теперь нам пора пойти своими дорогами", – прокомментировала певица.
Вскоре после ухода из группы экс-солистка Artik & Asti удалила все публикации в Instagram и резко сменила имидж, став блондинкой. На единственной фотографии, которая сейчас размещена в аккаунте артистки, Анна стоит в студии звукозаписи около микрофона и грустно смотрит в сторону.
Не исключено, что в ближайшее время и она порадует поклонников новой музыкой — только уже в сольном исполнении.
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