Анна Дзюба впервые прокомментировала уход из Artik & Asti

"Да, это правда, группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет. Никто не виноват. Это была красивая и мощная история, где мы встретились, выросли, достигли очень больших результатов. Благодарна Артику за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора пойти своими дорогами", – рассказала певица.