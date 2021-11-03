Анна Дзюба впервые прокомментировала уход из Artik & Asti
Дзюба впервые прокомментировала уход из Artik & Asti после 10 лет существования группы
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Анна Дзюба впервые прокомментировала уход из группы Artik & Asti. Она отметила, что в распаде коллектива никто не виноват.
"Да, это правда, группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет. Никто не виноват. Это была красивая и мощная история, где мы встретились, выросли, достигли очень больших результатов. Благодарна Артику за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора пойти своими дорогами", – рассказала певица.
В интервью Ксении Собчак она призвала не торопить события насчет дальнейших планов.
О распаде артисты объявили 2 ноября в социальных сетях. Артем предположил, что Анна начнет сольную карьеру.
"Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать то, что делаю всю жизнь – писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться", – написал артист.
В прошлом году Анна призналась, что вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. Пара познакомилась в караоке.
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