https://ria.ru/20201224/dzyuba-1590704987.html

Вокалистка Artik & Asti Анна Дзюба тайно вышла замуж

Вокалистка Artik & Asti Анна Дзюба тайно вышла замуж

Анна Дзюба, вокалистка поп-группы Artik & Asti, разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. С ним певица... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:18

2020-12-24T14:18

2020-12-24T14:18

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Анна Дзюба, вокалистка поп-группы Artik & Asti, разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. С ним певица встречалась несколько лет.К посту певица прикрепила серию фотографий с церемонии бракосочетания, на которых позирует в роскошном свадебном платье, украшенном кружевами и кристаллами. "В период пандемии свадьба нам так и не удалась, но мы ее планируем в следующем году, так что все, кого мы приглашали, не обижайтесь, все еще будет! И мы еще сыграем свадьбу и сделаем ее такой, какой она должна быть", – заверила она. В интервью изданию Ok Magazine исполнительница хитов "Девочка, танцуй" и "Грустный дэнс" рассказала, что с будущим мужем познакомилась в караоке. Оказалось, что они раньше даже встречались на дне рождении общего друга, но Анна Дзюба бизнесмена тогда не запомнила. Сейчас певица признается: после той судьбоносной встречи она поняла, что Станислав Юркин – тот самый "мужчина мечты", которого она загадывала однажды под Новый год. "Я написала записку, где прописала все: какая у меня жизнь, какой муж будет, какое платье свадебное, какая машина, какой дом. Все сбылось! Вот только со свадьбой пошло не по плану", – отметила Дзюба.По информации Ok Magazine, шикарная свадьба должна была состояться в Греции еще в июне, на нее были приглашены больше ста человек, но из-за пандемии коронавируса торжество не состоялось.Что касается церемонии бракосочетания, то она, как пишет издание, прошла в обстановке строгой секретности: фотографировать было запрещено даже гостям.

https://ria.ru/20201221/svadba-1590176790.html

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коронавирус covid-19, москва, греция, artik & asti , знаменитости, звезды