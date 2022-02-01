https://ria.ru/20220201/shtraf-1770586831.html

Захарова рассказала об осужденных за сбор жуков на Шри-Ланке россиянах

Захарова рассказала об осужденных за сбор жуков на Шри-Ланке россиянах - РИА Новости, 01.02.2022

Захарова рассказала об осужденных за сбор жуков на Шри-Ланке россиянах

Штраф за россиян, осужденных по обвинению в сборе жуков на Шри-Ланке, заплатил фонд миллиардера узбекского происхождения Фаттаха Шодиева, сообщила представитель РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T23:42

2022-02-01T23:42

2022-02-01T23:46

юрий материй (посол россии на шри-ланке)

александр игнатенко

коломбо

россия

узбекистан

евразийский банк

telegram (приложение)

forbes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:422:2818:2007_1920x0_80_0_0_be65023022258aad8e7de5a8ac2e8ef9.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Штраф за россиян, осужденных по обвинению в сборе жуков на Шри-Ланке, заплатил фонд миллиардера узбекского происхождения Фаттаха Шодиева, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова."Огромное спасибо всему нашему посольству в Коломбо, послу Юрию Материю и меценату Фаттаху Шодиеву за то, что эта невероятная история завершилась, и россияне вернулись на Родину. Те самые, которых арестовали власти Шри-Ланки за "собирание жуков". Было всё в этой истории: и абсурдность, с точки зрения не знающих местные законы, обвинений, и невероятные сложности всего судебного процесса, в том числе из-за ковидных ограничений, и борьба адвокатов, и поддержка дипломатов, и внимание СМИ (со знанием дела и без), и финансовая помощь мецената в оплате огромного штрафа", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она также поздравила россиян с освобождением.По сообщению сайта МИД РФ, научный сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко и двое его друзей, Николай Килафян и Артем Рябов, уже вернулись в Россию.International Chodiev Foundation - некоммерческая благотворительная организация, основанная в 1996 году бизнесменом узбекского происхождения Фаттахом Шодиевым. Фонд работает в России, Узбекистане, Казахстане, Украине и Японии, а офис фонда расположен в Лихтенштейне. По данным журнала Forbes, Шодиев - совладелец горнодобывающей компании Eurasian Resources Group, Евразийского банка, страховой компании "Евразия" и "Евразийской индустриальной компании" - занимает 1116-ую строчку в списке богатейших людей мира.Игнатенко, Килафян и Рябов были арестованы 26 февраля 2020 года полицией по охране заповедников Шри-Ланки в провинции Нувара-Элия. При аресте в кармане у Игнатенко полицейские нашли несколько мертвых жуков, которых ученый, по его словам, забыл накануне выбросить. Суд по их делу начался 28 мая 2020 года.Игнатенко утверждает, что исполнял все правила, предписанные законами Шри-Ланки, - подбирал только мертвых бабочек, жуков и мелких рептилий вне территории государственных заповедников, фотографировал их, и после этого оставлял. Власти Шри-Ланки не поверили его показаниям и в итоге предъявили ему и его товарищам обвинения по 102 эпизодам предполагаемых правонарушений, из которых большинство составляли предполагаемые эпизоды умерщвления насекомых и других мелких животных.

https://ria.ru/20220201/shri-lanka-1770436006.html

https://ria.ru/20220201/zakharova-1770522355.html

коломбо

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий материй (посол россии на шри-ланке), александр игнатенко, коломбо, россия, узбекистан, евразийский банк, telegram (приложение), forbes