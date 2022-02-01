23:42 01.02.2022 (обновлено: 23:46 01.02.2022)
Захарова рассказала об осужденных за сбор жуков на Шри-Ланке россиянах
Захарова заявила, что штраф за осужденных на Шри-Ланке россиян заплатит фонд Шодиева
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Штраф за россиян, осужденных по обвинению в сборе жуков на Шри-Ланке, заплатил фонд миллиардера узбекского происхождения Фаттаха Шодиева, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Огромное спасибо всему нашему посольству в Коломбо, послу Юрию Материю и меценату Фаттаху Шодиеву за то, что эта невероятная история завершилась, и россияне вернулись на Родину. Те самые, которых арестовали власти Шри-Ланки за "собирание жуков". Было всё в этой истории: и абсурдность, с точки зрения не знающих местные законы, обвинений, и невероятные сложности всего судебного процесса, в том числе из-за ковидных ограничений, и борьба адвокатов, и поддержка дипломатов, и внимание СМИ (со знанием дела и без), и финансовая помощь мецената в оплате огромного штрафа", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также поздравила россиян с освобождением.
По сообщению сайта МИД РФ, научный сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко и двое его друзей, Николай Килафян и Артем Рябов, уже вернулись в Россию.
International Chodiev Foundation - некоммерческая благотворительная организация, основанная в 1996 году бизнесменом узбекского происхождения Фаттахом Шодиевым. Фонд работает в России, Узбекистане, Казахстане, Украине и Японии, а офис фонда расположен в Лихтенштейне. По данным журнала Forbes, Шодиев - совладелец горнодобывающей компании Eurasian Resources Group, Евразийского банка, страховой компании "Евразия" и "Евразийской индустриальной компании" - занимает 1116-ую строчку в списке богатейших людей мира.
Игнатенко, Килафян и Рябов были арестованы 26 февраля 2020 года полицией по охране заповедников Шри-Ланки в провинции Нувара-Элия. При аресте в кармане у Игнатенко полицейские нашли несколько мертвых жуков, которых ученый, по его словам, забыл накануне выбросить. Суд по их делу начался 28 мая 2020 года.
Игнатенко утверждает, что исполнял все правила, предписанные законами Шри-Ланки, - подбирал только мертвых бабочек, жуков и мелких рептилий вне территории государственных заповедников, фотографировал их, и после этого оставлял. Власти Шри-Ланки не поверили его показаниям и в итоге предъявили ему и его товарищам обвинения по 102 эпизодам предполагаемых правонарушений, из которых большинство составляли предполагаемые эпизоды умерщвления насекомых и других мелких животных.