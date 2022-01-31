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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770302741.html
Врачи назвали сигнал, свидетельствующий об окончании пандемии COVID-19
Врачи назвали сигнал, свидетельствующий об окончании пандемии COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
Врачи назвали сигнал, свидетельствующий об окончании пандемии COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом среди детей, характерный в период распространения штамма "омикрон", может свидетельствовать о постепенном завершении пандемии, РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:44
2022-01-31T14:23
распространение коронавируса
общество
дети
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом среди детей, характерный в период распространения штамма "омикрон", может свидетельствовать о постепенном завершении пандемии, считает заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Елена Дондурей."Я не думаю, что в эту волну мы будем видеть какие-то сверхъестественные осложнения после новой коронавирусной инфекции, которые существенно отличаются от других. Но, как показывает опыт зарубежных коллег, которые первыми встретились со штаммом "омикрон", особенность этого штамма заключается в очень похожей клинической симптоматике с привычными нам респираторными вирусными инфекциями… Сейчас клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от других… привычных… респираторных инфекций", - рассказала она журналистам."Если в предыдущие волны хоть как-то мы могли определиться,… то сейчас такой возможности нет совершенно. Это говорит еще и о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской, и вполне возможно, (что) это приведет к завершению пандемии после того, как переболеют дети", - добавила Дондурей.С ней согласна и заведующая отделением для детей с COVID-19 с палатами реанимации и интенсивной терапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова. По ее оценке, среди детей, госпитализированных с коронавирусом, присутствуют и те, у кого заболевание проходит в легкой форме, что позволяет учесть непредсказуемость его течения.При этом, как отметила Баннова, дети "намного быстрее справляются и намного быстрее выписываются, чем по предыдущим волнам".Как сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева, на четвертой календарной неделе количество детей, заболевших коронавирусом, возросло на 210,5% по сравнению с предыдущей неделей, составив более 25 тысяч человек против около 8 тысяч человек.
https://ria.ru/20220127/omikron-1769756979.html
https://ria.ru/20220130/obuchenie-1770192784.html
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общество, дети, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:44 31.01.2022 (обновлено: 14:23 31.01.2022)
 
Врачи назвали сигнал, свидетельствующий об окончании пандемии COVID-19

Врач Дондурей: рост случаев COVID-19 среди детей может быть признаком конца пандемии

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкСотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске
Сотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Сотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом среди детей, характерный в период распространения штамма "омикрон", может свидетельствовать о постепенном завершении пандемии, считает заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Елена Дондурей.
"Я не думаю, что в эту волну мы будем видеть какие-то сверхъестественные осложнения после новой коронавирусной инфекции, которые существенно отличаются от других. Но, как показывает опыт зарубежных коллег, которые первыми встретились со штаммом "омикрон", особенность этого штамма заключается в очень похожей клинической симптоматике с привычными нам респираторными вирусными инфекциями… Сейчас клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от других… привычных… респираторных инфекций", - рассказала она журналистам.
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Названы самые опасные симптомы "омикрона" у детей
"Если в предыдущие волны хоть как-то мы могли определиться,… то сейчас такой возможности нет совершенно. Это говорит еще и о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской, и вполне возможно, (что) это приведет к завершению пандемии после того, как переболеют дети", - добавила Дондурей.
С ней согласна и заведующая отделением для детей с COVID-19 с палатами реанимации и интенсивной терапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова. По ее оценке, среди детей, госпитализированных с коронавирусом, присутствуют и те, у кого заболевание проходит в легкой форме, что позволяет учесть непредсказуемость его течения.
При этом, как отметила Баннова, дети "намного быстрее справляются и намного быстрее выписываются, чем по предыдущим волнам".
Как сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева, на четвертой календарной неделе количество детей, заболевших коронавирусом, возросло на 210,5% по сравнению с предыдущей неделей, составив более 25 тысяч человек против около 8 тысяч человек.
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Распространение коронавирусаОбществоДетиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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