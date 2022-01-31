Лучшие фото РИА Новости, январь 2022 года
Традиционный испанский праздник "Люминариас" в деревне Сан-Бартоломей де Пинаре.
Традиционный испанский праздник "Люминариас" в деревне Сан-Бартоломей де Пинаре.
Участницы клуба моржей делают зарядку на свежем воздухе в Кемерово.
Участницы клуба моржей делают зарядку на свежем воздухе в Кемерово.
Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" движется в Мурманск к порту приписки.
Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" движется в Мурманск к порту приписки.
Военнослужащий на улице в Алма-Ате.
Здание мэрии Алма-Аты, сгоревшее во время массовых беспорядков 5 января.
Здание мэрии Алма-Аты, сгоревшее во время массовых беспорядков 5 января.
Петр Порошенко в аэропорту Киева. Экс-президент Украины, которого на родине обвиняют в госизмене, вернулся из Варшавы на заседание суда.
Петр Порошенко в аэропорту Киева. Экс-президент Украины, которого на родине обвиняют в госизмене, вернулся из Варшавы на заседание суда.
Мужчина окунается в купель в Кронштадте во время празднования Крещения.
Мужчина окунается в купель в Кронштадте во время празднования Крещения.
Утилизация новогодних деревьев в ходе акции "Елочный круговорот" в Москве.
Утилизация новогодних деревьев в ходе акции "Елочный круговорот" в Москве.
Кот Семен — питомец спасателей из тюменского поселка Боровский — сидит на пожарной машине в гараже.
Кот Семен — питомец спасателей из тюменского поселка Боровский — сидит на пожарной машине в гараже.
Сотрудники Московского метрополитена дезинфицируют вагоны в депо "Красная Пресня".
Сотрудники Московского метрополитена дезинфицируют вагоны в депо "Красная Пресня".
Ансамбль песни и пляски имени Александрова выступает на открытии Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.
Ансамбль песни и пляски имени Александрова выступает на открытии Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.
Девушка в маске в вагоне поезда московской подземки.
Девушка в маске в вагоне поезда московской подземки.
Святочные колядки во время празднования Рождества Христова в белорусском агрогородке Приболовичи.
Святочные колядки во время празднования Рождества Христова в белорусском агрогородке Приболовичи.
Ловцы янтаря в акватории Балтийского моря в Калининградской области.
Ловцы янтаря в акватории Балтийского моря в Калининградской области.
Представление оперы Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в программе фестиваля "Золотая маска".
Представление оперы Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в программе фестиваля "Золотая маска".
Сапер во время практических занятий инженерных подразделений Северного флота в условиях Арктики.
Сапер во время практических занятий инженерных подразделений Северного флота в условиях Арктики.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Сотрудница тепличного комплекса "Новосибирский" во время церемонии открытия второй очереди проекта "Сибирская роза".
Сотрудница тепличного комплекса "Новосибирский" во время церемонии открытия второй очереди проекта "Сибирская роза".
Девушка в защитной маске на Красной площади.
Мужчина выкапывает из-под снега автомобиль в Южно-Сахалинске.
Мужчина выкапывает из-под снега автомобиль в Южно-Сахалинске.
Пациент в реанимационной палате для больных COVID-19 красной зоны клинической больницы № 5 Волгограда.
Пациент в реанимационной палате для больных COVID-19 красной зоны клинической больницы № 5 Волгограда.
Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин и верховный муфтий России Талгат Таджуддин наблюдают, как каллиграф Артур Писаренко выводит строки суры "Фатиха". В Казани к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии стартовало написание рукописного мусхафа благородного Куръана.
Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин и верховный муфтий России Талгат Таджуддин наблюдают, как каллиграф Артур Писаренко выводит строки суры "Фатиха". В Казани к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии стартовало написание рукописного мусхафа благородного Куръана.
Участница Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок премьер-министра Республики Татарстан проходит полосу препятствий.
Участница Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок премьер-министра Республики Татарстан проходит полосу препятствий.
Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, посвященные 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, посвященные 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Машина команды "КАМАЗ-мастер" на трассе ралли-марафона "Дакар-2022" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.
Машина команды "КАМАЗ-мастер" на трассе ралли-марафона "Дакар-2022" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.
Девушка окунается в крещенскую купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге.
Девушка окунается в крещенскую купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге.
Солдат роты Почетного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве во время снегопада.
Солдат роты Почетного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве во время снегопада.
Инсталляция участников акции против введения зеленых сертификатов, организованная партией "Возрождение" перед зданием Народного собрания в Софии.
Инсталляция участников акции против введения зеленых сертификатов, организованная партией "Возрождение" перед зданием Народного собрания в Софии.
Женщина во время ночной экскурсии по Российской государственной библиотеке в Москве.
Женщина во время ночной экскурсии по Российской государственной библиотеке в Москве.
Автомобили такси в аэропорту Симферополя в туманный день.
Автомобили такси в аэропорту Симферополя в туманный день.
Спасатели пытаются снять мужчину с конструкции Крымского моста в Москве.
Спасатели пытаются снять мужчину с конструкции Крымского моста в Москве.
Сотрудники коммунальной службы на одной из московских улиц во время снегопада.
Сотрудники коммунальной службы на одной из московских улиц во время снегопада.