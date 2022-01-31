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Лучшие фото РИА Новости, январь 2022 года
Лучшие фото РИА Новости, январь 2022 года - РИА Новости, 31.01.2022
Лучшие фото РИА Новости, январь 2022 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:30
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фото
праздник
соревнования
цветы
крещенские купания
казань
московский метрополитен
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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фото, фото, праздник, соревнования, цветы, крещенские купания, казань, московский метрополитен, санкт-петербург, киев, испания, софия (город), алма-ата, екатеринбург, белоруссия, сочи, омск, калининградская область, волгоград, кемерово, новосибирск, южно-сахалинск, москва, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, сибирь (ледокол), российская государственная библиотека, талгат таджуддин, рождество христово, ансамбль песни и пляски российской армии, петр порошенко, камиль самигуллин, симферополь (аэропорт), янтарь, кольский залив, погода, камаз-мастер, диана дэвис, глеб смолкин, религия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, фото - туризм, впечатления - туризм
10:30 31.01.2022 (обновлено: 12:09 31.01.2022)
 

Лучшие фото РИА Новости, январь 2022 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк

Традиционный испанский праздник "Люминариас" в деревне Сан-Бартоломей де Пинаре.

Женщина едет на лошади рядом с костром во время традиционного праздника Люминариас в деревне Сан-Бартоломей де Пинаре в Испании
1 из 35

Традиционный испанский праздник "Люминариас" в деревне Сан-Бартоломей де Пинаре.

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Участницы клуба моржей делают зарядку на свежем воздухе в Кемерово.

Участницы клуба моржей во время зарядки в Кемерове
2 из 35

Участницы клуба моржей делают зарядку на свежем воздухе в Кемерово.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" движется в Мурманск к порту приписки.

Атомный ледокол проекта 22220 Сибирь в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск
3 из 35

Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" движется в Мурманск к порту приписки.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на улице в Алма-Ате.

Военнослужащий на улице в Алма-Ате
4 из 35

Военнослужащий на улице в Алма-Ате.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Здание мэрии Алма-Аты, сгоревшее во время массовых беспорядков 5 января.

Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
5 из 35

Здание мэрии Алма-Аты, сгоревшее во время массовых беспорядков 5 января.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Петр Порошенко в аэропорту Киева. Экс-президент Украины, которого на родине обвиняют в госизмене, вернулся из Варшавы на заседание суда.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в аэропорту Киев
6 из 35

Петр Порошенко в аэропорту Киева. Экс-президент Украины, которого на родине обвиняют в госизмене, вернулся из Варшавы на заседание суда.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Мужчина окунается в купель в Кронштадте во время празднования Крещения.

Мужчина окунается в купель в Средней гавани в Кронштадте во время празднования Крещения
7 из 35

Мужчина окунается в купель в Кронштадте во время празднования Крещения.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Утилизация новогодних деревьев в ходе акции "Елочный круговорот" в Москве.

Утилизация новогодних деревьев в рамках акции Ёлочный круговорот в Москве
8 из 35

Утилизация новогодних деревьев в ходе акции "Елочный круговорот" в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Кот Семен — питомец спасателей из тюменского поселка Боровский — сидит на пожарной машине в гараже.

Кот Семен в пожарной части в Тюменской области
9 из 35

Кот Семен — питомец спасателей из тюменского поселка Боровский — сидит на пожарной машине в гараже.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Сотрудники Московского метрополитена дезинфицируют вагоны в депо "Красная Пресня".

Сотрудники метрополитена проводят дезинфекцию вагонов московского метро в депо Красная Пресня
10 из 35

Сотрудники Московского метрополитена дезинфицируют вагоны в депо "Красная Пресня".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ансамбль песни и пляски имени Александрова выступает на открытии Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступает на торжественном концерте открытия Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова
11 из 35

Ансамбль песни и пляски имени Александрова выступает на открытии Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Девушка в маске в вагоне поезда московской подземки.

Девушка в маске в вагоне поезда Московского метрополитена
12 из 35

Девушка в маске в вагоне поезда московской подземки.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Рогалевич / Перейти в фотобанк

Святочные колядки во время празднования Рождества Христова в белорусском агрогородке Приболовичи.

Участники святочных колядований во время празднования Рождества Христова в агрогородке Приболовичи Лельчицкого района Гомельской области Белоруссии
13 из 35

Святочные колядки во время празднования Рождества Христова в белорусском агрогородке Приболовичи.

© РИА Новости / Владимир Рогалевич
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Ловцы янтаря в акватории Балтийского моря в Калининградской области.

Ловцы янтаря в акватории Балтийского моря в Калининградской области
14 из 35

Ловцы янтаря в акватории Балтийского моря в Калининградской области.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в окопе между позициями у окраины поселка Ясное в пригороде Докучаевска.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в окопе между позициями у окраины поселка Ясное в пригороде Докучаевска
15 из 35
Военнослужащие Народной милиции ДНР в окопе между позициями у окраины поселка Ясное в пригороде Докучаевска.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Представление оперы Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в программе фестиваля "Золотая маска".

Борис Рудак и Наталья Кириллова в опере Сергея Прокофьева на сюжет Карло Гоцци Любовь к трем апельсинам
16 из 35

Представление оперы Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в программе фестиваля "Золотая маска".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Сапер во время практических занятий инженерных подразделений Северного флота в условиях Арктики.

Сапер во время практических занятий инженерных подразделений Северного флота РФ в условиях Арктики в районе поселка Щукозеро в Мурманской области
17 из 35

Сапер во время практических занятий инженерных подразделений Северного флота в условиях Арктики.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Россия) выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине
18 из 35

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Сотрудница тепличного комплекса "Новосибирский" во время церемонии открытия второй очереди проекта "Сибирская роза".

Сотрудница тепличного комплекса Новосибирский работает во время церемонии открытия второй очереди проекта Сибирская роза
19 из 35

Сотрудница тепличного комплекса "Новосибирский" во время церемонии открытия второй очереди проекта "Сибирская роза".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Девушка в защитной маске на Красной площади.

Девушка в защитной маске на Красной Площади в Москве
20 из 35

Девушка в защитной маске на Красной площади.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Михайлов / Перейти в фотобанк

Мужчина выкапывает из-под снега автомобиль в Южно-Сахалинске.

Мужчина расчищает из-под снега свой автомобиль на одной из улиц в Южно-Сахалинске
21 из 35

Мужчина выкапывает из-под снега автомобиль в Южно-Сахалинске.

© РИА Новости / Владимир Михайлов
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи.
Шторм в Сочи
22 из 35
Шторм в Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Пациент в реанимационной палате для больных COVID-19 красной зоны клинической больницы № 5 Волгограда.

Пациент в реанимационной палате для больных COVID-19 красной зоны клинической больницы №5 города Волгограда
23 из 35

Пациент в реанимационной палате для больных COVID-19 красной зоны клинической больницы № 5 Волгограда.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин и верховный муфтий России Талгат Таджуддин наблюдают, как каллиграф Артур Писаренко выводит строки суры "Фатиха". В Казани к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии стартовало написание рукописного мусхафа благородного Куръана.

Старт написания рукописного Корана в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией
24 из 35

Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин и верховный муфтий России Талгат Таджуддин наблюдают, как каллиграф Артур Писаренко выводит строки суры "Фатиха". В Казани к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии стартовало написание рукописного мусхафа благородного Куръана.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участница Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок премьер-министра Республики Татарстан проходит полосу препятствий.

Участница Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок премьер-министра Республики Татарстан в Казани проходит полосу препятствий
25 из 35

Участница Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок премьер-министра Республики Татарстан проходит полосу препятствий.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, посвященные 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
26 из 35

Световые проекции на фасаде Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, посвященные 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБлошиный рынок в Омске.
Блошиный рынок в Омске
27 из 35
Блошиный рынок в Омске.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / www.kamazmaster.ru / Перейти в фотобанк

Машина команды "КАМАЗ-мастер" на трассе ралли-марафона "Дакар-2022" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.

Машина экипажа 505 спортивной команды КАМАЗ-мастер на трассе 3-го этапа ралли-марафона Дакар-2022
28 из 35

Машина команды "КАМАЗ-мастер" на трассе ралли-марафона "Дакар-2022" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.

© РИА Новости / www.kamazmaster.ru
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Девушка окунается в крещенскую купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге.

Девушка окунается в купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге во время празднования Крещения
29 из 35

Девушка окунается в крещенскую купель на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Солдат роты Почетного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве во время снегопада.

Солдат роты Почетного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Москве во время снегопада
30 из 35

Солдат роты Почетного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве во время снегопада.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Христо Владев / Перейти в фотобанк

Инсталляция участников акции против введения зеленых сертификатов, организованная партией "Возрождение" перед зданием Народного собрания в Софии.

Инсталляция участников акции протеста против введения зеленых сертификатов, организованная политической партией Возрождение, перед зданием Народного собрания в столице Болгарии
31 из 35

Инсталляция участников акции против введения зеленых сертификатов, организованная партией "Возрождение" перед зданием Народного собрания в Софии.

© РИА Новости / Христо Владев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Женщина во время ночной экскурсии по Российской государственной библиотеке в Москве.

Женщина во время ночной экскурсии в Российской государственной библиотеке в Москве
32 из 35

Женщина во время ночной экскурсии по Российской государственной библиотеке в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Автомобили такси в аэропорту Симферополя в туманный день.

Автомобили такси на территории международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского во время тумана
33 из 35

Автомобили такси в аэропорту Симферополя в туманный день.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Спасатели пытаются снять мужчину с конструкции Крымского моста в Москве.

Сотрудники МЧС РФ пытаются снять мужчину с конструкции Крымского моста в Москве
34 из 35

Спасатели пытаются снять мужчину с конструкции Крымского моста в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Сотрудники коммунальной службы на одной из московских улиц во время снегопада.

Сотрудники коммунальной службы на одной из улиц в Москве во время снегопада
35 из 35

Сотрудники коммунальной службы на одной из московских улиц во время снегопада.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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